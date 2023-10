Mouillez avec de l'eau et collez le papier bulle sur la fenêtre - super efficace pour faire des économies de chauffage

Le papier bulle peut vous aider à conserver la chaleur à l'intérieur de votre maison et à faire de sacrées économies de chauffage. Et c'est très simple à mettre en place.

L'automne et l'approche imminente de l'hiver sont des moments où les températures extérieures commencent à baisser considérablement. C'est pourquoi dans nos maisons et appartements, nous commençons la période de chauffage. Malheureusement, cela peut souvent entraîner des coûts élevés. Comment les réduire avec une astuce inhabituelle mais efficace ?

Il existe de nombreuses astuces pour économiser sur le chauffage tout en maintenant une température optimale dans votre logement. Contre toute attente, vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués. Un simple film à bulles fera l'affaire. Comment l'utiliser ? L'astuce du film à bulles peut sembler inhabituelle, mais elle est terriblement efficace. Grâce à lui, vous pouvez facilement et à moindre coût sceller vos fenêtres, empêchant ainsi la chaleur de s'échapper. De quoi aurez-vous besoin ?

- Du papier à bulles (récupéré dans un carton de livraison par exemple),

- Des ciseaux,

- Une bouteille avec un vaporisateur rempli d'eau chaude.

Commencez par découper le film à bulles en morceaux qui couvriront entièrement les vitres de la pièce choisie. Vaporisez ensuite soigneusement l'eau sur le côté avec les bulles et sur la vitre. Il suffit alors d'appuyer fermement le film contre le verre. Pour assurer une adhérence optimale, il est conseillé de nettoyer préalablement les vitres. S'il est correctement installé, le film devrait durer tout l'hiver. Si vous avez des doutes, vous pouvez également le fixer avec du ruban adhésif.

Coller du papier à bulles sur une fenêtre crée une couche d'isolation supplémentaire. Les bulles d'air agissent comme des poches d'isolation thermique, réduisant les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur. Cela minimise la perte de chaleur en hiver, gardant ainsi l'intérieur plus chaud. Moins de chaleur s'échappe, ce qui diminue le besoin de chauffer constamment la pièce. Résultat : une réduction de la consommation d'énergie pour le chauffage et, par conséquent, des économies sur la facture énergétique. Cette méthode simple et économique améliore l'efficacité thermique de fenêtres non isolées.

Cette astuce est la plus efficace sur les simples vitrages que l'on trouve encore dans de nombreuses maisons anciennes ou appartements des années 80/90. En retirant le film au printemps, des traces pourraient apparaitre, mais vous pourrez facilement les nettoyer. N'oubliez pas de ventiler régulièrement vos pièces, même en hiver.