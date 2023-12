Cette solution aide à détruire la moisissure sur vos murs en 15 minutes seulement - et c'est bon marché

En hiver, il est fréquent de voir apparaître de la moisissure sur ses murs. Cette invitée indésirable peut s'enlever facilement grâce à ce produit magique.

L'humidité est un vrai fléau dans nos intérieurs l'hiver. Beaucoup de logements français sont confrontés à ce problème. Peut être en faites-vous partie. Idéalement, le taux d'humidité relative de l'air dans votre logement doit être compris entre 40% et 60% pour 20°C. S'il est supérieur, c'est que l'air est trop humide.

Le résultat : de la condensation sur les fenêtres, mais aussi l'apparition de petites traces noires disgracieuses sur les murs et au plafond. Petit à petit les moisissures apparaissent et deviennent de plus en plus imposantes. Inesthétiques et odorantes, elles peuvent aussi être à l'origine de problèmes de santé comme des allergies, des problèmes respiratoire, etc.

Mais ne vous inquiétez pas si vous voyez des petits points noirs sur vos murs. Les moisissures sont sans risque pour votre santé si elles sont en petite quantité. Alors dès que vous en voyez apparaître sur vos murs, ou que vous sentez une forte odeur d'humidité chez vous, prenez les choses en mains !

En prévention, pour éviter d'avoir un logement trop humide, il faut une bonne ventilation dans les pièces d'eau (salle de bains et cuisine), mais aussi aérer quotidiennement, été comme hiver, pendant 15 minutes. Si cela ne suffit pas, vous pouvez investir dans un déshumidificateur. Enfin, si des traces noires de moisissures voient le jour, il va falloir traiter et nettoyer les murs.

Pas d'inquiétude, l'eau de Javel ou les produits nocifs vendus en supermarché ne sont pas les seules solutions qui s'offrent à vous. Il existe des produits naturels, sans danger. Vous pouvez par exemple utiliser du bicarbonate de soude. Ce produit possède de nombreux avantages. Naturel et peu coûteux, il absorbe l'humidité, est détachant et possède de grandes qualités désodorisantes pour bannir les odeurs de moisi persistantes.

Pour l'utiliser, il vous suffit de mélanger dans un pulvérisateur une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et 250 ml d'eau. Mélangez bien et pulvérisez votre préparation sur les murs moisis. Laissez poser 15 minutes et frottez avec une éponge avant de rincer. Si des petites taches sont récalcitrantes, renouvelez l'opération.