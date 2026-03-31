Vous avez un petite salle de bains ? On a trouvé le meuble parfait chez IKEA, à seulement 15 euros

C'est le meuble qu'il vous faut pour aménager une petite salle de bains avec style : pratique et pas cher

Tous ceux qui ont une petite salle de bains le savent, ce n'est pas une mince affaire de trouver des meubles pratiques, avec des rangements qui ne prennent pas tout l'espace disponible, et qui sont jolis. Chaque centimètre carré compte, et c'est un vrai défi de conception, car fonctionnalité, espace de rangement et esthétique doivent être combinés dans un espace et un budget limités.

Bien souvent, les seules options disponibles sont des meubles ouverts type petite étagères basiques, ou une desserte pas forcément esthétique qui ne prend pas de place.... Résultat : une salle de bain sans style et sans vrais rangements. Bonne nouvelle, il existe des meubles qui peuvent transformer une salle de bain exiguë en un espace confortable, bien organisé et où l'on peut ranger tous ses produits sans sacrifier le style ni la praticité.

On a été faire un tour sur le site IKEA, le spécialiste des meubles malins à petit prix. Et on a trouvé LA collection qui va vous plaire si vous ne trouvez pas comment aménager votre mini salle de bains. Il s'agit de la gamme IVÖSJÖN qui propose des meubles au design original pour les petites salles de bain.

© IKEA

Cette série se compose de trois éléments. Le premier est meuble bas à glisser sous le lavabo. Il possède à la fois des rangements fermés grâce à des portes coulissantes et un espace ouvert avec deux petites étagères pour poser vos produits du quotidien. Tout ça pour seulement 17 euros. Côté organisation, ce meuble est très pratique pour mettre vos serviettes et gants de toilette par exemple.

Le deuxième élément de la série est un meuble à fixer au mur au dessus du lavabo, avec un grand miroir rond. Il possède des rangements fermés pour vos produits de beauté, et une étagère ouverte pour le côté déco. Sa version bleue est à seulement 15 euros (17 euros pour la version verte). Ici, vous pouvez placer vos produits du quotidien, ceux que vous utilisez le plus souvent. Ils seront accessibles facilement.

Enfin, si vous avez de la place, vous pouvez ajouter l'armoire avec trois portes pour plus de rangements. Il coûte seulement 25 euros. A vous d'organiser ce meuble selon vos besoins. Grâce à ses trois étages, vous pourrez y mettre de nombreuses choses. Par exemple, vous pouvez stocker à l'étage du bas vos produits de rechange, à celui du milieu votre sèche cheveux et votre brosse, et à celui du haut, vos petits objets rangés dans des petites boîtes en plastiques (accessoires cheveux, maquillage, bijoux, cotons et cotons tiges...). Et pourquoi ne pas ajouter une petite plante sur ce meuble pour le côté déco ?

Plein de rangements, et zéro perte de place. Pour moins de 70 euros, vous avez de quoi meubler et organiser une petite salle de bains.