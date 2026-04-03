Pourquoi les dernières minutes d'une machine durent une éternité : un expert nous explique

Vous vous êtes déjà demandé pourquoi la dernière minute de votre lavage à la machine dure en fait... 5 minutes ? On a la réponse !

C'est une question que beaucoup de gens se posent : pourquoi les dernières minutes des cycles de lavage des lave-linges ou lave-vaisselles semblent durer une éternité ? Ce phénomène est bien réel et nous avons interrogé des experts de grandes marques d'électroménager pour mieux le comprendre. Paulino Alves, inspecteur technique, Guillaume Cretey, formateur produits gros électroménager et Didier De Nadai à la communication pour les marques Bosch Siemens et Neff ont accepté de nous éclairer sur ce sujet.

Et non vous ne rêvez pas, cette dernière minute lors d'un programme de machine à laver peut en réalité durer plusieurs minutes. Donc inutile de rester devant l'appareil à attendre la fin du cycle de lavage car vous pourriez perdre votre temps ! "Si vous sélectionnez un programme d'1h22, c'est un temps théorique. Généralement, il va faire plus, mais rarement moins" nous expliquent les spécialistes.

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Rassurez-vous, cela n'a rien à voir avec un problème ou un mauvais réglage sur votre appareil, c'est un phénomène complètement normal. Nos appareils sont programmés en fonction de plusieurs paramètres et "le temps donné pour chaque programme est indicatif" nous explique Paulino Alves, inspecteur technique pour les marques Bosch, Siemens et Neff. "L'appareil a un nombre d'étapes à valider" avant de finir son cycle de lavage poursuit l'expert. Il doit les finir même si le temps prévu est fini.

Parmi ces paramètres, on retrouve par exemple la température de l'eau. Quand elle arrive dans votre machine, elle est différente selon la période de l'année. En hiver, elle sera bien plus froide, et votre appareil mettra plus de temps pour la chauffer. Ainsi, le cycle de lavage sera prolongé de quelques minutes, correspondant au temps supplémentaire nécessaire pour chauffer l'eau.

Mais ce n'est pas tout, "l'appareil est programmé pour le meilleur rinçage et essorage", nous expliquent les spécialistes. La machine à laver prend ainsi en compte la pression de l'eau, la quantité de linge ou encore la quantité de lessive. Si vous avez mis trop de lessive, votre machine va détecter qu'il y a trop de mousse et donc rincer le linge plus longtemps. "Parfois, elle doit même lancer un rinçage supplémentaire", poursuivent-ils. Idem, si la machine est trop chargée, elle va devoir essorer plus longtemps.

Les nouveaux appareils analysent tous ces capteurs et adaptent le temps du programme initialement choisi. Cela concerne aussi bien les lave-linges que les lave-vaisselles. Pour les sèche-linges, le temps peut également varier, mais à la hausse comme à la baisse. Cela va dépendre du type de linge, mais aussi de la charge. Les nouveaux appareils sont dits "intelligents". Ainsi, même s'il reste du temps prévu, si le linge est jugé sec, l'appareil va s'arrêter.