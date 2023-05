Ces choses à ne jamais nettoyer avec du vinaigre sinon vous allez les abimer définitivement

Ce produit de nettoyage polyvalent a ses limites et ne doit pas être utilisé pour nettoyer certains objets courants de la maison.

Le vinaigre blanc distillé est un incontournable du nettoyage qui peut être utilisé pour diverses tâches, du lavage des vitres à l'élimination des tâches sur les chaussures. Cependant, polyvalent ne signifie pas universel, et en matière de nettoyage, il y a des objets et des matériaux courants dans les foyers qui peuvent être endommagés par le vinaigre. De plus, lorsqu'il est mélangé à d'autres agents nettoyants, notamment l'eau de Javel, l'acide contenu dans le vinaigre peut provoquer des réactions chimiques toxiques. Bien que le vinaigre soit un agent nettoyant bon marché, non toxique et facilement disponible, il ne convient pas à tous les problèmes de nettoyage. Découvrez ci-dessous 10 choses à ne pas nettoyer avec du vinaigre pour éviter des dommages potentiels.