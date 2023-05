Supprimez les tâches noircies de vos joints en silicone en quelques minutes avec cette méthode secrète des plombiers

Les joints en silicone noircis sont une véritable calamité. Avec le temps, les silicones se détériorent, subissent l'effet de la moisissure et de la poussière pour finalement prendre une apparence complètement noire, ce qui peut devenir très désagréable.

Les silicones jouent un rôle important dans le nettoyage de la maison, mais ils peuvent noircir avec le temps et nécessiter un effort supplémentaire pour les nettoyer. Cependant, vous pouvez résoudre ce problème avec une solution simple que vous pouvez préparer à la maison. Le secret pour rendre vos joints en silicone noircis impeccables en un instant réside dans le bicarbonate de soude.

Le bicarbonate de soude est souvent utilisé pour le nettoyage domestique. Grâce à son taux d'acidité élevé, il est un excellent nettoyant et détachant. Bien qu'il soit généralement utilisé pour les fours, les plaques de cuisson et les lavabos, il constitue une solution très efficace pour nettoyer les silicones.

Pour nettoyer les joints en silicone noircis, vous pouvez mélanger le bicarbonate de soude avec de l'eau pour obtenir une pâte. Appliquez ce mélange directement sur les joints en silicone noircis et laissez-le agir. Pour que le bicarbonate de soude pénètre dans les silicones et dissolve les saletés, il vous suffira d'attendre entre 15 et 30 minutes. Après le temps d'attente, nettoyez le mélange à l'aide d'une vieille brosse à dents ou d'une éponge douce. Veillez à être doux lors de cette opération, et à ne pas rayer ou détériorer les silicones.

Le rinçage est très important !

Que que vos silicones brillent, la dernière étape consiste à les rincer abondamment à l'eau. Cette opération assure l'apparence finale des silicones, débarrassés du bicarbonate de soude et des saletés.

Avec cette méthode simple et efficace, vous pouvez maintenir la propreté et la brillance de vos silicones. Cependant, nous vous recommandons de vérifier que vos silicones sont compatibles avec cette solution en commençant par traiter une petite zone peu visible.