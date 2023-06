J'ai testé ce produit pour laver mes serviettes de toilette et elles ne sont plus rêches !

Avec le temps, les serviettes de toilette ont tendance à devenir rêches, et c'est vraiment désagréable en sortant de la douche. Nous avons la solution pour retrouver des serviettes toutes douces et moelleuses facilement !

Ne jetez pas vos serviettes de toilette quand elles deviennent rêches, vous pouvez leur donner une seconde vie. Si l'adoucissant peut-être une solution pour rendre le linge doux, nous vous le déconseillons sur vos serviettes de toilette, sauf si vous voulez des serviettes qui n'absorbent plus rien !

Comment remplacer l'adoucissant pour rendre vos serviettes douces et moelleuses comme au premier jour ? C'est très simple. Mettez vos serviettes dans le tambour de votre lave-linge.

L'alternative : le vinaigre blanc qui possède une action anticalcaire. Il va adoucir naturellement votre linge. On connaît bien l'utilisation de ce produit miracle dans la maison pour tout nettoyer, mais peu de gens savent que c'est un très bon adoucissant. Une solution à la fois efficace, économique et écologique. Mettez votre lessive dans le compartiment lessive et versez un demi verre de vinaigre blanc dans le compartiment adoucissant et c'est tout...

Le mode d'emploi est simple mais nécessite de suivre ces étapes

Sélectionnez votre programme. Un programme coton à 40 degrés est idéal car si vous lavez toujours vos serviettes à 60 degrés, les fibres vont s'abîmer plus vite. Le seul inconvénient, vos serviettes ne ressortiront pas de la machine avec une bonne odeur fraîche. Le conseil en plus : n'hésitez pas à ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix pour donner un doux parfum à votre serviette.

Pour des serviettes encore plus douces, n'hésitez pas suivre ces deux autres conseils de grand-mère :

N'abusez pas de la lessive. Si vous mettez trop de produit, des résidus de lessive vont rester sur votre linge et cela va le rendre moins doux.

Ne surchargez pas le tambour. Si vote machine est trop remplie, cela va avoir deux effets négatifs. Les serviettes vont se frotter entre elles et cela va abîmer les fibres du tissu, mais aussi, elles seront moins bien rincées.

Dernier conseil : si vous avez un sèche-linge, séchez vos serviettes de toilettes dedans, elles redeviendront bien moelleuses et souples ! Vous pouvez même y ajouter des balles de lavage pour un meilleur séchage.