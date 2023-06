Pourquoi imbiber du papier toilette de vinaigre blanc peut faire des miracles dans vos toilettes

Des traces de calcaire tenaces dans vos WC ? Si vous avez tout essayé et que des taches jaunâtres persistent, ne désespérez pas. Nous avons trouvé une solution pour vous aider à redonner de la blancheur à vos toilettes sans frotter pendant des heures.

Les problèmes de calcaire dans les WC peuvent rendre fou ! C'est un vrai calvaire de devoir enlever la tartre incrusté dans les toilettes. Si certaines solutions fonctionnent bien pour éliminer le calcaire dans le fond de la cuvette, comme le mélange bicarbonate de soude et vinaigre blanc ou de l'eau chaude et du vinaigre blanc, il reste toujours des traces dans le rebord en haut, difficilement accessible.

Vous avez pourtant essayé de frotter ce rebord avec une brosse à dents et du bicarbonate de soude ou du vinaigre blanc, mais même en astiquant fort et longtemps, rien n'y fait… Et si la solution était le papier toilette ? Etonnant non ? Et pourtant, cette astuce est efficace. On vous explique. Pour que les produits soient efficaces contre le calcaire, il faut qu'ils puissent poser un certain moment. Or, sur ce petit rebord, le produit ne reste pas. La technique pour que le vinaigre blanc agisse ? Le pulvériser sur du papier toilette pour qu'il adhère aux parois et que le produit puisse agir plusieurs heures sur le tartre incrusté.

Voici le pas à pas pour dire stop au calcaire qui s'incruste dans vos toilettes :

Recouvrez tout l'intérieur de la cuvette de vos toilettes avec du papier WC en le glissant bien dans le rebord. Pulvérisez généreusement ce papier de vinaigre blanc. Laissez agir toute la nuit ou toute une journée. Retirez le papier toilette et frottez avec une brosse. Pour le recoin, utilisez une brosse à dents. Tirez la chasse d'eau. Le résultats ? Des toilettes blanches sans traces de calcaire !

Les avantages de cette technique sont nombreux. Vous retrouvez des toilettes comme neufs, sans utiliser des produits nocifs, sans frotter trop longtemps, et surtout sans dépenser beaucoup d'argent.