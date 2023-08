Voici comment rendre une cabine de douche en verre impeccable

Voici comment retrouver une cabine de douche en verre impeccable en un rien de temps. Nous vous donnons quelques conseils pratiques de nettoyage.

Préparez-vous à être émerveillés, car on va vous révéler comment rendre votre paroi de douche en verre éblouissante comme jamais, et cela sans dépenser une fortune! Si vous pensiez qu'une douche longue et relaxante ne laissait que vous tout propre et frais, détrompez-vous! Cette relaxation a un coût pour votre pauvre paroi de douche. Mais pas de panique, on est là avec LA solution miracle pour rendre votre paroi impeccablement propre. Voici ce dont vous aurez besoin :

Du vinaigre blanc

De l'eau

Du liquide vaisselle

Un pulvérisateur

Une éponge

Un chiffon en microfibre

Et voici comment il faut s'y prendre :

Étape 1/ Ajoutez des parts égales de vinaigre blanc et d'eau à un pulvérisateur. Astuce : conservez vos anciens pulvérisateurs de nettoyage pour les réutiliser!

Étape 2/ Ajoutez une cuillère à café de liquide vaisselle au pulvérisateur.

Étape 3/ Pulvérisez la solution sur la paroi de la douche et laissez-la agir pendant 15 minutes.

Étape 4/ Après 15 minutes, utilisez un chiffon en microfibre pour essuyer la paroi de la douche. Besoin d'un remède plus fort? Optez pour une éponge magique.

Étape 5/ Rincez et essuyez bien.

Si vous voyez des taches troubles sur votre porte de douche, il y a de fortes chances que ce soient des taches d'eau dure. Ces taches sont causées lorsque l'eau contient des niveaux élevés de minéraux "durs" tels que le magnésium, le calcium et le fer. Ces eaux dures laissent des taches blanches sur le verre. Heureusement, ces taches peuvent être facilement éliminées avec la même solution mentionnée ci-dessus. Petit conseil : il est préférable d'éliminer régulièrement ce type de taches pour éviter des dégradations permanentes.

Et pour les résidus de savon gras sur votre paroi de douche ou ailleurs dans la douche ? Utilisez la recette au vinaigre mentionnée ci-dessus ou optez pour un nettoyant spécifique pour la salle de bain, comme par exemple le mousse de salle de bain The Pink Stuff. Vous n'en avez pas? Mélangez du bicarbonate de soude avec de l'eau jusqu'à obtenir une pâte, et utilisez une bonne éponge pour donner un coup de pouce au nettoyage.

Petite astuce : votre paroi de douche restera propre plus longtemps si vous prenez l'habitude de la sécher après chaque douche.