Un moyen fantastique d'éliminer la moisissure du mastic de silicone - qui rend "son retour impossible"

L'accumulation de moisissures sur le mastic est l'un des endroits les plus difficiles à nettoyer, surtout si elle y reste pendant des mois ou des années. Heureusement, des experts en nettoyage ont partagé un incontournable du placard de cuisine qui rend "impossible" le retour de la moisissure.

Il serait logique de penser qu'avec les qualités imperméables du mastic en silicone, la moisissure ne pourrait pas s'y développer. Cependant, avec le temps, le mastic en silicone peut se détacher de la surface, permettant à l'eau de commencer à s'y accumuler.

La moisissure adore les environnements chauds et humides. Comme la salle de bains est un milieu humide, si les surfaces ne sont pas séchées après chaque utilisation, les spores libérées par la moisissure peuvent atterrir sur la zone humide et se développer.

Lorsqu'il s'agit d'enlever la moisissure, utiliser des produits chimiques forts n'est "pas toujours la meilleure option", ont averti les experts en nettoyage de l'entreprise anglaise Fantastic Services. Au lieu de cela, ils ont suggéré deux des "meilleurs nettoyants naturels" qui aideront à enlever la moisissure des mastics de salle de bains.

Le bicarbonate de soude "fonctionne très bien" comme détachant de moisissure. Mélangez-le avec un peu d'eau jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Étalez cette pâte sur la zone moisie et laissez-le agir pendant un moment. Ensuite, à l'aide d'une vieille brosse à dents, frottez la moisissure et rincez à l'eau.

Le vinaigre blanc est un agent nettoyant polyvalent et c'est aussi un "fantastique détachant de moisissure". Les experts ont dit : "Son acidité rend impossible la croissance de la moisissure, et le vinaigre peut éliminer jusqu'à 82 % des espèces de moisissures." Il suffit de vaporiser la solution de vinaigre sur les zones touchées et d'essuyer la surface avec de l'eau tiède après une heure. Séchez soigneusement la surface avec une serviette pour éviter le retour de la moisissure. Il est bon de garder une bouteille de vinaigre à portée de main dans la salle de bains et de la vaporiser sur les surfaces sujettes à la moisissure deux fois par semaine. Le vinaigre garantit que le "retour de la moisissure sera impossible" sur les surfaces traitées.

Si la moisissure semble tenace, mélangez le vinaigre avec suffisamment de bicarbonate de soude pour obtenir une pâte épaisse et appliquez de nouveau, laissez agir toute la nuit et répétez le processus de nettoyage.

Il existe également quelques mesures préventives que les ménages peuvent prendre pour essayer d'empêcher la croissance de la moisissure sur les mastics en silicone. Une mesure consiste à essuyer les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient sèches après avoir pris un bain ou une douche, car cela peut éliminer l'environnement dont la moisissure a besoin pour prospérer et se développer. Les salles de bains doivent également être ventilées pour éviter la croissance de la moisissure. Cela peut être fait en ouvrant une fenêtre ou avec un ventilateur extracteur.