Ajoutez 3 cuillères à votre lessive, et vos serviettes seront comme neuves, aussi moelleuses qu'un nuage

Découvrez le secret d'une serviette aussi douce qu'un nuage ! Une astuce économique et naturelle vous attend. Curieux?

Chaque fois que nous sortons de la douche, le simple plaisir d'une serviette douce et moelleuse contre notre peau est incomparable. Cependant, avec le temps et après de nombreux lavages, nos serviettes peuvent perdre de leur douceur, devenant rêches et moins absorbantes. Heureusement, une vieille astuce de grand-mère refait surface et promet des merveilles. La magie opère en seulement quelques cuillères !

Le secret réside dans les produits que vous utilisez. L'un des produits les plus populaires utilisés pour les astuces ménagères est le bicarbonate de soude. Ce produit est idéal pour le nettoyage et fonctionne également très bien pour laver les serviettes. Le bicarbonate de soude, également connu sous le nom de bicarbonate de sodium, est une poudre blanche alcaline. Depuis des siècles, il est utilisé pour une variété d'applications domestiques, notamment pour la cuisson et le nettoyage. Sa capacité à équilibrer les niveaux de pH en fait un ingrédient clé pour diverses astuces ménagères.

Dans le cas des serviettes, le bicarbonate de soude agit comme un adoucissant naturel. Il élimine les résidus de lessive et les minéraux présents dans l'eau qui peuvent rendre les serviettes rêches. De plus, il renforce l'efficacité du détergent, garantissant un nettoyage en profondeur.

© Towfiqu Barbhuiya - stock.adobe.com

Comment utiliser le bicarbonate de soude pour des serviettes comme neuves ?

Préparation : Avant de commencer, assurez-vous que votre bicarbonate de soude est frais. Vous en aurez besoin de trois cuillères à soupe. Dissolvez juste 3 cuillères de bicarbonate dans un demi-verre d'eau, puis versez le mélange dans le compartiment d'adoucissant. Lavage : N'oubliez pas de toujours laver vos serviettes à au moins 60 degrés celsius pour éliminer les bactéries accumulées sur le tissu. Utilisez un cycle de lavage normal pour vos serviettes. Rinçage : Laissez la machine terminer le cycle comme d'habitude. Vous remarquerez peut-être déjà une différence dans la texture de vos serviettes à ce stade. Séchage : Pour un effet optimal, séchez vos serviettes au soleil si possible. Le soleil a également des propriétés blanchissantes et désinfectantes. Si vous n'avez pas cette option, un séchage en machine fonctionnera aussi.

Les avantages supplémentaires

Outre le rendu moelleux, le bicarbonate de soude présente d'autres avantages pour vos serviettes :