Si votre linge sent toujours mauvais en sortant de la machine, ce produit va tout changer

Votre linge sort de la machine et pourtant il sent toujours le renfermé ? On a la solution.

Vous venez de laver votre linge, mais une mauvaise odeur de renfermé persiste ? Rien de plus agaçant pour commencer la journée que d'enfiler un pull qui sens le moisi alors que vous venez de le laver. Ce n'est pas la peine de relaver votre linge avec une autre lessive parfumée, le problème n'est pas là et les mauvaises odeurs risquent de rester. Les odeurs de moisi sur le linge juste après avoir été lavé viennent bien souvent d'un manque d'entretien de votre appareil. Notre conseil, lavez la machine en profondeur avec du vinaigre blanc et lancez un cycle de lavage à 90 degrés. Cela évitera lors de vos futurs cycles de lavage d'avoir du linge qui sort comme s'il n'avait pas été lavé. Mais que faire pour redonner une odeur fraîche à ce linge qui sent le renfermé après avoir été lavé ?

Pas besoin d'investir dans des adoucissants aux odeurs synthétiques et aux compositions hasardeuses, ou d'utiliser des huiles essentielles. La solution est bien plus simple, mais aussi bien plus économique, et vous l'avez certainement déjà dans vos placards. Il s'agit du vinaigre blanc. Ce produit devenu un incontournable pour faire le ménage possède de nombreuses propriétés pour le linge, dont celui de désinfecter et d'éliminer les mauvaises odeurs.

Si vous êtes sceptique quand à l'utilisation du vinaigre blanc pour le lavage du linge et craignez qu'il laisse une odeur désagréable sur le tissu après le lavage, vous pouvez vous enlever cette idée de la tête, l'odeur disparait au moment du rinçage à l'eau. Son efficacité contre les mauvaises odeurs sont époustouflantes ! Il va agir de deux façons :

en éliminant les bactéries, il va lutter contre les odeurs de transpiration, mais aussi de renfermé et de moisi dues à la prolifération fongique si votre machine n'était pas bien entretenue.

en luttant contre l'humidité et les moisissures qui peuvent laisser une mauvaise odeur.

Pour cela, ajoutez simplement une tasse de vinaigre blanc dans le tambour, ou dans le compartiment adoucissant. En un lavage, les mauvaises odeurs auront disparues. Par ailleurs, voici un dernier conseil : mettez votre linge a sécher rapidement après que le cycle de lavage soit fini. Laisser votre linge trop longtemps dans la machine après le lavage va favoriser le développement de ces mauvaises odeurs.