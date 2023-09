Mieux vaut éviter le programme de lavage rapide pour deux raisons souvent méconnues

À première vue, le programme de lavage rapide des lave-linge et lave-vaisselle peut sembler écologique. Cependant, dans de nombreux cas, il est préférable de s'en abstenir.

Lorsque l'on voit l'intitulé "programme de lavage rapide", on pourrait penser qu'en raison de sa courte durée - tout comme une douche rapide - il serait plus écologique qu'un programme de lavage normal. Cependant, c'est trompeur: avec des temps de fonctionnement courts, la consommation d'énergie augmente généralement. Le détergent ne peut pas agir efficacement pendant ce court laps de temps, de sorte que la machine à laver doit chauffer l'eau très rapidement. La consommation d'eau est souvent également plus élevée.

Cela signifie que les programmes de lavage rapide - tant pour le lave-linge que pour le lave-vaisselle - ne sont généralement pas économiques :

Ils consomment plus d'eau

Ils consomment plus d'électricité

Par conséquent, ils sont coûteux et nuisent à l'environnement.

Exception: Si votre lave-linge ou lave-vaisselle dispose d'un programme rapide tiède, il est plus économique que le programme plus long. Cependant, il ne lave bien que les vêtements ou la vaisselle légèrement sales.

En choisissant un programme économique ou éco, vous serez bien plus économe et respectueux de l'environnement. Après tout, une durée d'exécution plus longue nécessite moins d'électricité et des températures plus basses. Le programme de lavage peut pleinement jouer son rôle.

En évitant le programme de lavage rapide chaud, vous êtes déjà bien plus écologique lorsque vous lavez vos vêtements ou faites la vaisselle. Voici quelques autres conseils :