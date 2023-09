Adieu cafards : jetez cet ingrédient de cuisine dans le siphon pour vous en débarrasser complètement

Il existe un ingrédient de cuisine que les cafards détestent. Si vous le placez aux endroits stratégiques de passage de ces nuisibles, vous allez les chasser efficacement !

Les cafards sont l'un des insectes les plus répugnants. Plus la température monte, plus leur apparition devient fréquente. Mais avant de vous précipiter pour vaporiser toute votre maison avec des insecticides dont vous ne savez pas s'ils auront l'effet désiré, il existe une solution plus simple et naturelle !

Première question : d'où viennent ces cafards et comment entrent-ils dans nos maisons alors que nous fermons les fenêtres, les portes de balcon et que souvent nous pulvérisons divers produits chimiques dans la salle de bain ? Les cafards ont un passage favori, le sous-sol et les tuyaux de ce sous-sol en sont pleins.

Et, dans la salle de bain, ces tuyaux aboutissent en général sur le siphon de votre douche. La principale fonction du siphon de sol est d'évacuer l'eau que vous utilisez. Mais il sert également à éviter les mauvaises odeurs du système de drainage : il conserve toujours un niveau d'eau qui empêche l'air vicié contenu dans les tuyaux d'entrer en contact avec l'air de votre salle de bain, c'est une sorte de tampon. Ainsi dans une salle de bain, les trois tuyaux appartenant à la douche/baignoire, au lavabo et à la machine à laver sont connectés au siphon de la douche ou de la baignoire.

Pour éliminer les cafards, versez une cuillère de piment très épicé (piment, cayenne ou tout autre piment que vous trouverez) et un peu d'eau dans votre évier et votre baignoire respectivement. Le piment est un répulsif naturel anti cancrelats. Là ou vous le saupoudrez ils ne passeront plus. Vous pouvez également fabriquer une solution liquide en mélangeant le piment avec une gousse d'ail, oignon et de l'eau et mettre le tout à bouillir. Ensuite vaporisez les zones de passage de l'insecte : autour des plinthes, des bouches d'aération, des éviers, du bain et d'autres endroits par où passent la tuyauterie et les fils électriques.

Les cafards sont vecteurs de maladies car ils se déplacent entre les égouts, les poubelles et nos maisons, transportant avec eux bactéries, parasites et autres pathogènes. Leur passage sur les aliments, ustensiles ou surfaces de cuisine peut contaminer ces derniers. De plus, leurs déjections, mues et cadavres libèrent des allergènes pouvant provoquer des réactions allergiques, de l'asthme ou d'autres problèmes respiratoires chez certaines personnes. Enfin, ils peuvent également endommager les biens en rongeant divers matériaux. Pour ces raisons, il est essentiel de prévenir et éliminer toute infestation de cafards pour garantir une habitation saine.