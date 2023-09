C'est bientôt fini pour la cuvette des WC, une invention va prendre sa place et nous simplifier la vie

Avec cette invention, les cuvettes de toilettes traditionnelles en porcelaine et en céramique vont disparaître...

L'entretien des WC est une vraie corvée. Qui n'a pas pesté en trouvant des traces d'excréments qui adhèrent à la cuvette des toilettes ? Qui n'a pas rêvé d'un produit miracle qui éviterait d'user brosse et huile de coude à chaque ménage ? Sans compter la quantité d'eau gaspillée lorsque plusieurs chasses d'eau sont nécessaires pour déloger définitivement cette satanée crotte qui résiste encore et toujours... Amis de la cuvette impeccable, blanche et brillante, sachez que la science pense à vous et avance à grands pas sur ce sujet ô combien capital pour l'humanité !

Attention, "ceci est une révolution" : des scientifiques travaillent sur un nouveau revêtement avec une surface ultra glissante. Les traditionnelles cuvettes de toilette en porcelaine et en céramique pourraient donc être sur le point de disparaître. C'est en tout cas la promesse d'une équipe de l'Université des sciences et technologies de Huazhong en Chine. Elle a déjà fait la démonstration de ces trouvailles via une maquette imprimée 3D d'une cuvette de toilette antiadhésive.

Comment fonctionne cette innovation ? La cuvette de toilette super glissante résistante à l'abrasion, appelée ARSFT, a été conçue pour repousser les matières fécales. Plusieurs substances synthétiques ont été testées par les scientifiques pour composer ce revêtement magique. Ils ont finalement utilisé un mélange de plastique et de grains de sable hydrophobes pour leur matériau, fusionnés ensemble grâce à des techniques d'impression 3D. Le tout a été testé dans des conditions draconiennes via une véritable maquette de notre bonne vieille cuvette, mais en taille réduite : un dixième de la taille d'une cuvette de toilette standard !

Le résultat est impressionnant. Plusieurs tests ont montré que rien n'adhère à la surface, tout glisse vers le fond de la cuvette. Des expériences avec diverses matières plus ou moins collantes et proches de notre matière fécale ont même été faites. "L'ARSFT reste propre après avoir été en contact avec divers liquides tels que le lait, le yaourt, le miel très collant, démontrant une excellente répulsion aux fluides complexes", écrivent les chercheurs dans leur article publié dans Advanced Engineering Materials. Et ce résultat est durable expliquent les scientifiques. Même après "1000 cycles d'abrasion à l'aide de papier de verre", la cuvette conserve son pouvoir super glissant.

Une innovation qui pourrait fortement nous rendre service pour le nettoyage des toilettes, cette tâche ménagère tant détestée, mais surtout faire la différence dans les pays qui n'ont pas accès à l'eau courante ou pour qui l'eau ne peut continuer à être continuellement gaspillée dans nos WC. Encore un peu de patience, il ne reste plus qu'à attendre que le concept soit développé et mis à l'échelle avant de le voir débarquer chez nous.