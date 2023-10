Pourquoi vous devriez mettre une lingette pour bébé dans la machine à laver à chaque lavage

Cette astuce va changer vos lessives. Grâce à elle, vous obtiendrez un linge net lorsque vous l'étendrez.

Des vêtements lavés et parfumés, c'est tout simplement merveilleux. Ils donnent une sensation de propreté et améliorent notre humeur. Cependant, il existe une raison très pratique pour laquelle vous devriez mettre une lingette pour bébé dans votre machine à laver à chaque cycle de lavage.

En effet, un des cauchemars de toute personne s'occupant du linge est les cheveux et les peluches qui "collent" sur les vêtements après les avoir lavés. Vous avez certainement rencontré ce problème à maintes reprises. Il est très courant de retirer des vêtements de la machine, frais et parfumés, pour découvrir qu'ils sont couverts de cheveux, que ce soit les nôtres ou ceux de nos animaux de compagnie.

Le secret est de mettre une lingette pour bébé inodore à chaque cycle de lavage ! Elle attire les petits morceaux de tissu, les peluches, les cheveux et les poils d'animaux. Ainsi, vos vêtements sont vraiment nets lorsque vous les étendrez. Lorsque le tambour commence à tourner, les lingettes se mélangent avec les vêtements et capturent les saletés. Les lingettes pour bébé ont une texture légèrement rugueuse. Lorsqu'elles sont agitées dans le tambour avec votre linge, elles peuvent aider à attraper et à retenir les petites peluches et bouloches qui se forment parfois sur les vêtements, en particulier sur les articles en laine ou en coton.

Ajouter une lingette peut également aider à garder l'intérieur de votre machine propre. Les résidus de lessive ou les minéraux contenus dans l'eau peuvent parfois s'accumuler à l'intérieur de la machine, ce qui peut à terme endommager l'appareil ou laisser des résidus sur vos vêtements. Les lingettes aident à capturer ces résidus.

Il et cependant important de noter quelques précautions: