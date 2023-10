Élimination de l'humidité et prévention des moisissures : 3 plantes à avoir dans sa salle de bains

Lorsque le froid s'installe, le risque de moisissures dans nos maisons augmente en raison de la condensation. Cependant, il existe une solution simple : les plantes d'intérieur.

Des experts ont identifié trois plantes populaires capables d'améliorer la qualité de l'air et de réguler l'humidité, contribuant ainsi à prévenir les moisissures. Ces plantes sont idéales pour ajouter une touche de beauté naturelle à votre salle de bains tout en améliorant la qualité de l'air.

Lierre: le favori polyvalent

Le lierre est reconnu pour sa polyvalence et sa capacité à prospérer dans divers environnements. C'est l'une des plantes d'intérieur les plus faciles à entretenir et elle est réputée pour purifier efficacement l'air. Le lierre se plaît dans des environnements chauds et humides, ce qui le rend idéal pour les salles de bains. Un autre avantage est que le lierre n'a pas besoin de beaucoup de lumière du soleil, ce qui le rend parfait pour les pièces sans fenêtres. En plus d'apporter une touche verte à votre salle de bains, le lierre est également excellent pour combattre les moisissures présentes dans l'air.

Fougère: L'attrape humidité

Les fougères sont particulièrement populaires et, selon les experts, les fougères en épée sont les meilleures pour réduire la condensation. Ces plantes persistantes éliminent les toxines nocives de l'air. Elles prospèrent dans un environnement à forte humidité et peuvent être suspendues dans la douche pour bénéficier de l'humidité nécessaire. Ainsi, non seulement elles aident à prévenir les moisissures, mais elles laissent également votre peau douce et hydratée après un bain de vapeur.

Plante araignée: La purificatrice polyvalente

La plante araignée (ou Chlorophytum comosum) est réputée pour sa robustesse et nécessite un entretien minimal. C'est un purificateur d'air efficace capable d'absorber les produits chimiques nocifs. La plante araignée est idéale pour les environnements humides, tels que les salles de bains. Vous pouvez placer les plantes araignées sur un rebord de fenêtre, où elles pourront profiter de la lumière naturelle et embellir l'espace tout en aidant à prévenir les moisissures dans votre salle de bains. De plus, les plantes araignées se portent bien avec un arrosage irrégulier, ce qui les rend parfaites pour ceux qui ont un emploi du temps chargé.

Si vous souhaitez améliorer la qualité de l'air et éviter les moisissures dans votre maison, essayez d'ajouter certaines de ces plantes d'intérieur à votre salle de bains. En plus de rendre votre salle de bains plus accueillante, elles travailleront également en coulisses pour maintenir l'air propre et sain.