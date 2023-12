L'idée de génie : mettre une gousse d'ail dans les toilettes pendant la nuit

Vous pouvez très facilement désinfecter vos toilettes avec un ingrédient très simple de votre cuisine. Voici comment procéder.

Les toilettes sont l'un des plus grands nids à bactéries de la maison et il ne faut pas négliger leur entretien. Le problème, c'est que le nettoyage des toilettes peut prendre beaucoup de temps. Dans de nombreux foyers, les gens finissent par utiliser des produits chimiques puissants - qui sont certes efficaces, mais souvent nocifs pour la santé et l'environnement.

C'est pourquoi cela vaut la peine d'essayer des alternatives efficaces, mais également respectueuses de l'environnement pour le nettoyage des toilettes. Une astuce de nettoyage qui est utilisée depuis très longtemps par nos grands-mères peut sembler folle au premier abord : mettez une gousse d'ail dans les toilettes.

L'ail a de nombreux effets bénéfiques prouvés. Il est naturellement antiseptique et réduit l'inflammation. L'ail contient également un composé appelé allicine. L'allicine est reconnue pour ses propriétés antiseptiques et antimicrobiennes. Elle combat efficacement les bactéries, les champignons et certains parasites. Lorsque placée dans les toilettes, l'allicine peut aider à réduire les micro-organismes nuisibles, contribuant ainsi à une désinfection naturelle et à un environnement plus hygiénique. Voici comment faire :

1. Épluchez une gousse d'ail et placez-la dans les toilettes. Il est conseillé de faire cela le soir, afin que l'ail puisse faire sa magie toute la nuit quand personne n'utilise les toilettes.

2. Lorsque vous vous réveillez le lendemain matin, tirez la chasse d'eau.

3. Répétez au moins deux fois par semaine.

Vous pouvez également préparer du thé à l'ail en faisant bouillir 2,5 dl d'eau avec trois gousses d'ail pelées et hachées. Laissez l'ail infuser dans l'eau bouillante pendant environ 10 minutes pour libérer ses arômes et ses propriétés bénéfiques. Ensuite, retirez les gousses d'ail et laissez le thé refroidir à température ambiante. Une fois le thé refroidi, versez-le dans les toilettes pour la nuit. Cette méthode peu conventionnelle est parfois utilisée comme un remède maison pour nettoyer et désodoriser les toilettes, en tirant parti des propriétés antibactériennes et antiseptiques naturelles de l'ail. Cependant, bien que l'ail ait des propriétés antibactériennes, cette solution maison ne remplace pas les désinfectants commerciaux pour la désinfection en profondeur, en particulier dans les situations nécessitant une stérilisation stricte.