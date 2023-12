Utilisation du déshumidificateur : les erreurs à éviter

En ces temps humides, le déshumidificateur est un allié indispensable pour vivre dans une maison saine. Mais nous l'utilisons souvent de manière inadaptée. Ca coûte cher et ça nuit à son bon fonctionnement.

Les déshumidificateurs aident à maintenir l'humidité globale de la maison à un niveau idéal et préviennent la formation d'humidité et de moisissure. L'entretien et le nettoyage du déshumidificateur, son emplacement pendant le fonctionnement, ainsi que sa capacité d'extraction en fonction de la taille de l'espace où il est utilisé sont essentiels pour bénéficier pleinement des avantages de cet équipement. Voici quelques erreurs courantes qui empêchent le déshumidificateur de fonctionner correctement et qui peuvent entraîner une surconsommation d'énergie.

Négliger le nettoyage du filtre - Le nettoyage du déshumidificateur est essentiel pour son bon fonctionnement. Il est important de vérifier régulièrement le filtre, car il accumule de la poussière, ce qui peut bloquer l'entrée d'air. Cette situation fait que le déshumidificateur fonctionne en surrégime, entraînant une consommation d'énergie plus élevée et pouvant endommager un composant interne.

Coller le déshumidificateur au mur - Il est important de placer le déshumidificateur au bon endroit dans une pièce ou une autre zone spécifique de la maison, de préférence près de la source d'humidité, pour assurer son élimination le plus rapidement possible. Cependant, le déshumidificateur ne doit pas être complètement collé au mur. Il doit être maintenu à une distance d'au moins 50 centimètres des murs. Il ne doit pas non plus être installé près de sources de chaleur, d'eau, de fenêtres ou de portes donnant sur l'extérieur.

Utiliser le déshumidificateur dans la salle de bain - Pour utiliser un déshumidificateur dans la salle de bain, l'appareil doit avoir au minimum une certification IP21. Sinon, il n'est pas recommandé de le placer dans la salle de bain car cela peut être dangereux. Dans ce cas, si vous devez éliminer l'air humide de la salle de bain, placez l'appareil près de la porte, mais à l'extérieur de la pièce.

Sécher le linge avec le déshumidificateur - Les déshumidificateurs sont de bons alliés pour combattre l'humidité à la maison, mais pas pour sécher les vêtements lorsqu'il pleut. Si vous avez un balcon abrité ou une pièce plus sèche et aérée, l'ancien étendoir reste la meilleure méthode pour sécher tout le linge. Certains déshumidificateurs ont un bouton spécifique pour sécher le linge. Mais ils ne sèchent que quelques vêtements à la fois et prennent beaucoup de temps. Un déshumidificateur qui fonctionne pendant de nombreuses heures consécutives augmente la facture d'électricité. Cette fonction est uniquement destinée à sécher un manteau qui est rentré trempé. N'achetez pas un déshumidificateur dans le but de sécher le linge si vous avez d'autres options, comme un sèche-linge ou un étendoir.

Utiliser un réservoir et une capacité d'extraction mal adaptés à la pièce - La capacité d'extraction d'humidité et la taille du réservoir sont des aspects importants à considérer lors de l'achat d'un déshumidificateur. Vérifiez la capacité du réservoir du déshumidificateur où l'eau est stockée. Si elle est trop petite, vous devrez le vider plus fréquemment, ce qui est peu pratique.

Les déshumidificateurs avec une capacité d'extraction quotidienne inférieure à 16 litres sont recommandés pour des pièces entre 20 et 25 mètres carrés. Pour des pièces entre 35 et 40 mètres carrés, un appareil avec une capacité d'extraction quotidienne de 16 à 21 litres est conseillé. Dans les deux cas, les valeurs pour la superficie des pièces sont indicatives et dépendent toujours de l'humidité relative ou de l'humidité libérée de la pièce.