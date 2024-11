Ce simple remède maison peut déboucher un évier - les plombiers sont formels, ça fonctionne vraiment

Cela vous est sûrement déjà arrivé : l'eau dans l'évier ou la douche ne s'écoule plus correctement. Avec une astuce simple, vous pouvez déboucher même les obstructions les plus tenaces.

Si l'évacuation est bouchée, c'est généralement un signe que des cheveux et autres particules de saleté sont coincés dans les tuyaux et ne peuvent plus être évacués. Ensuite, encore plus de saleté s'accumule jusqu'à ce que l'évacuation soit complètement bouchée et qu'aucune eau ne s'écoule plus dans la salle de bain ou la cuisine.

Pour déboucher l'évacuation, vous pouvez trouver de nombreux produits dans les drogueries ou les supermarchés. Cependant, la plupart des déboucheurs contiennent des produits chimiques agressifs qui, à long terme, sont non seulement mauvais pour les joints et les tuyaux, mais aussi coûteux, nocifs pour la santé et l'environnement. À la place, les plombiers utilisent un liquide vaisselle courant. C'est une alternative économique aux déboucheurs chimiques du rayon ménager.

© 123RF - liudmilachernetska

Voici comment faire :

Versez la moitié d'une bouteille de liquide vaisselle ordinaire directement dans l'évacuation.

Placez le bouchon de l'évier dans l'évacuation, ou réglez le bouchon de manière à ce qu'aucune eau n'entre dans l'évacuation pour l'instant.

Remplissez l'évier d'eau chaude.

Retirez le bouchon pour que toute l'eau chaude puisse s'écouler dans l'évacuation. Attention : soyez prudent avec l'eau chaude et utilisez une fourchette ou un autre ustensile pour retirer le bouchon en toute sécurité.

Important : Dès que vous aurez vidé l'eau, l'évacuation ne sera pas immédiatement dégagée. Normalement, cela prend quelques minutes avant que l'obstruction se dissolve et que l'eau puisse s'écouler.

Parmi les plombiers, la méthode du liquide vaisselle est un truc simple et largement répandu pour déboucher rapidement une évacuation. Si vous ne voyez aucune amélioration après plusieurs heures, vous devriez dans tous les cas appeler un plombier. Celui-ci pourra vous conseiller et vous aider en conséquence. Pour prévenir les obstructions à l'avenir, nous recommandons d'utiliser un filtre d'évier. Ainsi, vous empêchez les cheveux et autres résidus d'entrer dans l'évacuation.