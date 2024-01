Le pommeau de douche sera comme neuf avec cette simple méthode - pas besoin de frotter !

Avec le temps, le calcaire s'installe sur la pomme de douche et peut le rendre inutilisable. Voici la meilleure méthode pour en venir à bout

Le calcaire est un vrai calvaire dans la salle de bains. Il s'accumule partout. Autour des robinets, sur le pommeau de douche, au fond de la douche ou de la baignoire, sur le carrelage de la douche... Il donne un aspect négligé à votre pièce, endommage les performance de votre robinetterie et peut être difficile à enlever. Personne n'y échappe, même en faisant le ménage toutes les semaines. Pour vous aider à l'éliminer facilement et sans utiliser de produits nocifs vendus dans le commerce, on vous recommande d'utiliser un seul ingrédient naturel et économique, le vinaigre blanc.

Pour vous faciliter la tache de nettoyage du pommeau de douche pour le rendre comme neuf, brillant et sans calcaire, on vous partage une astuce qui va vous éviter de devoir frotter. Il ne s'agit donc pas de vaporiser l'objet de vinaigre blanc, de laisser poser le produit et d'astiquer avec une brosse ou une éponge. C'est encore plus simple. Voici comment procéder si votre pommeau se démonte, ou s'il est fixé au mur.

Dans le premier cas, retirez la pomme de douche fixée au tuyau. Vous allez voir une petite rondelle en caoutchouc, mettez-la de côté pendant le nettoyage pour ne pas la perdre. Cet élément est très important, il assure l'étanchéité entre le pommeau de douche et le flexible. Mettez le pommeau dans un seau ou une bassine et recouvrez-le de moitié de vinaigre blanc et de moitié d'eau chaude. Laissez agir une heure si possible (pas plus de 30 minutes si le pommeau est en laiton, sinon cela risquerait de l'endommager définitivement). Sortez le pommeau de douche et rincez-le à l'eau claire. Si du calcaire persiste, frottez légèrement avec une brosse à dents, il devrait s'enlever très facilement. Séchez le pommeau avec un chiffon microfibe et remontez-le sur le flexible, sans oublier la rondelle en caoutchouc.

Si votre pomme de douche est fixée au mur, vous n'aurez pas besoin de la démonter. Il existe une solution simple pour la détartrer à l'aide de vinaigre blanc. Trouvez un sac plastique assez grand pour contenir le pommeau. Remplissez à moitié le sac en plastique de vinaigre blanc. Placez le sac autour de votre pommeau, de façon à ce que celui-ci trempe bien dans le vinaigre. Fixez le sac à l'aide d'élastiques. Laissez poser le produit pendant 30 minutes à une heure et rincez avant d'essuyer avec un chiffon sec.