"Ça nettoie la moisissure de la douche en seulement 10 minutes et sans eau de Javel : elle ne reviendra plus"

Fini l'eau de Javel pour essayer de vous débarrasser de la moisissure dans la salle de bains ! Cela ne fait que masquer le problème au lieu de l'éliminer : voici la bonne solution.

La moisissure est un problème que l'on rencontre tous dans les salles de bains en raison de l'humidité constante. Elle est non seulement inesthétique, mais elle peut aussi poser des risques pour la santé. Pendant longtemps, on n'a juré que par l'eau de Javel pour supprimer la moisissure dans la salle de bains, et pourtant, c'est une très mauvaise idée.

Son utilisation présente des dangers pour la santé (réactions allergiques, irritation cutanée et oculaire, toxicité en cas d'ingestion, problèmes respiratoires, maux de tête, etc.). L'eau de Javel est également peu efficace contre la moisissure, elle n'agit que comme un " pansement ", et la moisissure réapparaîtra beaucoup plus qu'avant. Sur le coup, on a l'impression qu'elle a disparu, mais en réalité, cela ne fait que repousser la moisissure plus loin dans la surface et elle finira par revenir à coup sûr.

L'eau de Javel, au mieux peut être utilisée pour éliminer la moisissure des surfaces non poreuses, ce qui la rend inutile dans les douches. La plupart des douches sont dotées de coulis et de calfeutrage, qui sont des revêtements poreux.

Il existe une solution bien plus efficace, plus durable, et surtout meilleure pour votre santé, mais aussi pour l'environnement. Ce n'est pas le vinaigre blanc comme beaucoup le conseillent, mais l'eau oxygénée. Pour cela, mélangez dans un vaporisateur 2/3 d'eau et 1/3 d'eau oxygénée et vaporisez toute la surface à traiter. laissez agir pendant au moins 10 minutes en repulvérisant de temps en temps pour éviter que le produit sèche. Ensuite, frottez et rincez à l'eau claire. C'est un produit vraiment efficace pour éliminer durablement la moisissure des douches.

Le seul inconvénient est que vous ne pourrez peut-être pas éliminer la moisissure des joints en silicone de la douche. Cette dernière peut être extrêmement difficile à faire partir sur cette partie de la douche, voire impossible, une fois qu'elle s'y est développée. Si la moisissure persiste sur les joints en silicone, la seule solution sera de les enlever et de les refaire.

Si la moisissure n'est pas encore installée sur les joints, prenez quelques précautions. Utilisez une raclette sur les parois de la douche et essuyez les joints avec un chiffon après votre douche, faites fonctionner votre VMC, ou ouvrez la fenêtre.