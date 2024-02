C'est de loin la meilleure solution pour éliminer le calcaire des WC - votre cuvette retrouvera toute sa blancheur

Le nettoyage des WC est souvent un calvaire, surtout si le tartre est incrusté dans le fond de la cuvette, donnant un aspect négligé à vos toilettes.

Le calcaire est un ennemi tenace dans nos maisons. Dans la bouilloire, sur le pommeau de douche, sur la robinetterie, dans le fond de la baignoire... Les toilettes ne font pas exception. Sa présence est causée par l'eau dure qui contient du calcium et du magnésium. Vous lavez pourtant toutes les semaines vos toilettes, mais des traces brunes, roses, vertes ou blanches apparaissent et restent toujours dans le fond de la cuvette , donnant à vos WC un aspect "sale" ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, et une solution existe pour leur redonner un coup d'éclat.

L'accumulation de calcaire dans les toilettes peut non seulement être inesthétique, mais aussi causer des problèmes de plomberie à long terme. Il est donc important de traiter le problème le plus rapidement possible. Mais attention, il faut vraiment connaître les bons produits à utiliser, sinon le calcaire des toilettes sera vraiment difficile à éliminer, surtout s'il est incrusté dans la porcelaine. Au fil du temps, les minéraux (magnésium et calcium) s'accumulent, c'est ce qui des taches rougeâtres, brunes ou vertes disgracieuses ainsi que des desquamations.

S'il existe de nombreuses méthodes chimiques vendues dans le commerce pour éliminer le calcaire des toilettes, celles-ci peuvent être coûteuses, et surtout nocives pour votre santé et la planète. Heureusement, des alternatives naturelles encore plus efficaces existent, et ne vous demanderont aucun effort pour en venir à bout du calcaire dans les toilettes. Une bonne solution pour nettoyer le calcaire consiste à utiliser un mélange de vinaigre et d'agrumes, et de l'eau chaude. Versez dans le fond de votre cuvette un demi-litre de vinaigre blanc et le jus d'un citron. Ajoutez de l'eau bouillante, refermez le couvercle et laissez la solution agir pendant au moins une heure.

L'eau chaude va augmenter l'action détartrante du vinaigre blanc. Ensuite, frottez avec la brosse, vous verrez des morceaux de calcaire se décoller du fond de la cuvette comme par magie, puis tirez la chasse d'eau. Le fond de votre cuvette sera redevenu blanc sans avoir eu besoin de frotter. N'hésitez pas à utiliser cette méthode toutes les 2 à 4 semaines pour empêcher le calcaire de s'incruster de nouveau, et ainsi éviter les traces disgracieuses.