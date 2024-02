Nettoyer les parois de douche n'a jamais été aussi simple grâce à ces deux produits bon marché

Même la salle de bains la plus propre aura l'air sale lorsque des taches et des résidus de savon apparaîtront sur les parois de la douche. Avec ces deux produits, vous n'aurez plus besoin de frotter.

Se retrouver devant des parois de douche couvertes de résidus de savon et de calcaire peut être une tâche décourageante quand l'heure du ménage a sonné. Si votre eau est dure, vous savez à quel point ces traces peuvent être difficiles à éliminer, surtout après un certain temps. Et pourtant, nettoyer les parois de douche est essentiel pour maintenir une salle de bains propre et hygiénique. Il existe bien sûr de nombreux produits vendus en supermarchés plus ou moins efficaces, chers, et surtout remplis de produits chimiques. Et avec ce type de produit, une seule solution : frotter.

Pourtant, vous avez tous chez vous, dans la cuisine, deux produits bons marchés qui peuvent révolutionner votre façon de nettoyer les parois de douches. Au lieu de passer des heures à frotter vos parois de douches avec des produits agressifs, utilisez cette technique efficace présentée par Chantel Mila, connue sous le nom de @mamma_mila_ sur les réseaux sociaux. Cette experte en tout ce qui concerne le nettoyage a partagé sur TikTok une vidéo intitulée "Nettoyer les parois de douche n'a jamais été aussi simple."

Cette méthode consiste à mélanger une tasse de vinaigre blanc, une demi-tasse de liquide vaisselle et une tasse d'eau dans un flacon pulvérisateur. Le vinaigre blanc est une excellente option naturelle pour nettoyer, dégraisser et faire briller vos parois de douche, car l'acide qu'il contient aide à éliminer les résidus et le calcaire. Cela peut également aider à dissoudre les résidus de savon. L'ajout de liquide vaisselle au vinaigre blanc contribue non seulement à augmenter le pouvoir nettoyant, mais élimine également la forte odeur du vinaigre.

Pour nettoyer la paroi de douche, vaporisez généreusement la solution sur toute la surface, laissez agir quelques minutes et essuyez délicatement avec un chiffon en microfibre. Chantel Mila affirme que cette méthode "élimine facilement les résidus de savon et le calcaire" sans avoir besoin de frotter, contrairement à d'autres astuces. La dernière étape consiste simplement à rincer la vitre. Le résultat, des parois de douches brillantes et propres plus longtemps.

La spécialiste ajoute dans sa vidéo que ce spray nettoyant fait maison "durera des mois". Il n'est donc pas nécessaire de dépenser de l'argent en produits de nettoyage réguliers. Pour ceux qui préfèrent un nettoyage 100% naturel, vous pouvez remplacer le liquide vaisselle par du savon de Marseille. Certes il ne cachera pas l'odeur du vinaigre blanc, mais il est aussi efficace que le liquide vaisselle.