Peu de gens le font, et pourtant, cela éviterait les mauvaises odeurs de la machine à laver

Votre machine à laver nettoie des vêtements toutes les semaines. Et pourtant, parfois elle peut sentir mauvais. Le responsable ? Cet endroit trop souvent oublié.

La machine à laver est un appareil électroménager indispensable dans nos foyers. Cependant, malgré son utilité incontestable, cet appareil peut parfois être à l'origine de désagréments, notamment des mauvaises odeurs. Celles-ci peuvent rapidement se développer et se faire particulièrement présentes au moment d'ouvrir le tambour de votre machine. Une seule solution : nettoyer régulièrement votre machine à laver en profondeur au risque, à très court terme, d'avoir aussi du linge "propre" qui sent mauvais. Malgré tout le soin apporté, des odeurs vraiment désagréables se dégagent toujours de votre lave-linge ?

Ce phénomène, bien que commun, peut être évité en adoptant une pratique souvent négligée : le nettoyage régulier du compartiment de lessive. Peu de gens le font, et pourtant, c'est une étape essentielle pour maintenir la fraîcheur de votre lave-linge. Le compartiment de lessive est un lieu propice à la prolifération de bactéries, de moisissures et de résidus de détergent, surtout dans un environnement chaud et humide, idéal pour la formation de mauvaises odeurs.

Ignorer son nettoyage peut entraîner une accumulation de saletés, altérant ainsi le fonctionnement optimal de la machine et contribuant à la diffusion d'odeurs désagréables sur votre linge. Pour éviter ces inconvénients, il est recommandé de nettoyer régulièrement le compartiment de lessive de votre machine à laver. Idéalement, il convient de nettoyer cet élément tous les cinq à dix utilisations de votre appareil ! Or, ce geste est bien trop souvent oublié.

Dans la plupart des machines à laver, le compartiment de lessive est amovible. Commencez par retirer le tiroir et enlevez-le délicatement de son emplacement en suivant les instructions du fabricant disponible dans le mode d'emploi ou en ligne. Le nettoyage du compartiment à lessive peut se faire facilement puisque de l'eau chaude savonneuse peut suffire. Assurez-vous toutefois d'atteindre tous les recoins et de frotter doucement pour éliminer les résidus de lessive et les dépôts accumulés. Pour cela, vous pouvez vous aider d'une vieille brosse à dents pour atteindre les coins et endroits les moins accessibles. Ensuite, rincez abondamment.

Avant de remettre le compartiment, désinfectez avec du vinaigre blanc. C'est un désinfectant naturel efficace pour éliminer les bactéries et les moisissures. Pour cela, versez une petite quantité de produit dans le compartiment et laissez agir pendant quelques minutes avant de rincer abondamment à l'eau claire et de sécher soigneusement. Vous pouvez ensuite remettre en place le tiroir. Assurez-vous qu'il est complètement sec pour éviter toute formation de moisissures. Vous avez déjà fini !