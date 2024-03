Ce petit bouton caché de la machine à laver va vous simplifier la vie

Avez-vous déjà remarqué les saletés qui s'accumulent dans le tiroir de lessive de votre lave-linge ? Un bouton bien caché peut faciliter son nettoyage.

La machine à laver est l'un des appareils électroménager les plus utilisés. Cependant, peu de propriétaires prennent le temps de la nettoyer correctement, ce qui peut entraîner une accumulation de résidus de lessive, de moisissures et de bactéries à l'intérieur de l'appareil, mais aussi des mauvaises odeurs. Heureusement, les fabricants ont intégré des fonctionnalités pratiques pour faciliter l'entretien, notamment un petit bouton caché dans le tiroir à lessive.

Avant de plonger dans les détails de ce bouton caché, il est crucial de comprendre pourquoi le nettoyage régulier de votre machine à laver est si important. Au fil du temps, les résidus de lessive, les dépôts de saleté et les moisissures peuvent s'accumuler à l'intérieur de l'appareil, entraînent des odeurs désagréables et gênent le nettoyage de vos vêtements. De plus, une machine à laver sale peut également diminuer son efficacité énergétique et réduire sa durée de vie. Il est donc important de nettoyer le tambour, les joints, le filtre, mais aussi le tiroir où on met la lessive. C'est ici qu'entre en jeu ce fameux bouton dont peu de monde ne connaît l'existence ou l'utilité.

Beaucoup d'utilisateurs le négligent jusqu'à ce qu'ils en aient désespérément besoin... et prennent enfin le temps de lire le manuel d'entretien de leur appareil. Ce bouton est généralement situé à l'intérieur du tiroir à lessive, parfois dissimulé sous une languette ou une étiquette. Son but principal est de faciliter le nettoyage du tiroir à lessive. Sans enlever le tiroir, les moisissures sont presque impossibles à nettoyer. Sans compter qu'on peut se faire mal aux mains et aux doigts en essayant d'atteindre tous les recoins.

C'est alors que ce bouton magique devient intéressant. Voici comment l'utiliser : ouvrez le tiroir à lessive de votre machine à laver et recherchez le bouton. Il peut être situé à différents endroits en fonction du modèle de votre appareil, mais, le plus souvent, on le trouve au milieu du tiroir. Appuyez sur le bouton. Celui-ci comprend généralement une mention ou une flèche dirigée vers vous. Puis, tirez doucement pour enlever le tiroir.

Ainsi, vous pourrez le laver correctement. Pour cela, il est conseillé d'utiliser une brosse à dents et du vinaigre blanc, mais aussi de frotter l'intérieur, derrière le tiroir. Sans ce petit bouton, ce recoin de votre machine à laver est tout simplement inaccessible. Or, très souvent, c'est de là que proviennent de vilaines odeurs. Et voilà, votre machine à laver est à nouveau (presque) comme neuve !