Peu de gens connaissent la véritable utilité du troisième compartiment du lave-linge - il est pourtant très utile

C'est à ça que sert troisième compartiment du tiroir de la machine à laver. Trop de personne l'ignorent.

Le lave-linge, cet appareil électroménager incontournable que l'on a tous ou presque à la maison, facilite notre quotidien depuis des décennies. Toutefois, malgré son utilisation régulière, certains aspects de son fonctionnement restent mystérieux pour beaucoup. Parmi ceux-ci, le troisième compartiment du tiroir à détergent demeure un sujet d'interrogation. Il est rarement utilisé, ou alors mal utilisé. Pourtant, il a une fonction précise qui peut améliorer considérablement le lavage de vos vêtements.

Tous les lave-linges possèdent un tiroir pour mettre la lessive et l'adoucissant. Mais avez-vous remarqué qu'il y avait trois compartiments et non deux ? Le compartiment marqué d'un "II", est réservé à la lessive. Celui avec le symbole d'une fleur est conçu pour recevoir l'assouplissant ou d'autres additifs de rinçage. Mais à quoi sert celui souvent marqué d'un "I" ?

© g215 - stock.adobe.com

Il très courant de commettre l'erreur de l'utiliser incorrectement, ce qui réduit l'efficacité de lavage de l'appareil. Beaucoup pense que le compartiment marqué d'un "I" sert à mettre la lessive. C'est une erreur.

En plus de savoir quel produit utiliser dans chacun des compartiments, vous devez savoir à quoi sert vraiment ce troisième compartiment du tiroir, souvent ignoré, mais qui permet de rendre vos programmes de machine à laver beaucoup plus efficaces.

Il est destiné à être utilisé pour placer de la lessive en cas de prélavage. Il est donc très utile pour les vêtements très sales ou tachés. Cette action est effectuée avant le cycle de lavage principal. Ainsi les taches et la saleté sont affaiblies, afin qu'elles puissent ensuite être éliminées pendant le cycle de lavage.

Pour bien l'utiliser, il vous suffira d'ajouter un peu de lessive et de sélectionner le cycle de prélavage dans la machine à laver. En utilisant ce troisième compartiment et le mode prélavage, les taches les plus compliquées disparaîtront plus facilement, et donc vous obtiendrez de meilleurs résultats lors du lavage des vêtements.

Cependant, nous devons garder à l'esprit que ce n'est pas toujours une étape nécessaire, car elle ne sera nécessaire que dans les cas où l'on trouve des vêtements très sales ou avec des taches difficiles, comme cela arrive généralement avec les vêtements d'enfants, ceux de travail ou ceux utilisés en salle de sport.