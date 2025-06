Si vous lavez vos serviettes à cette température, vous vous trompez : c'est comme ça que vous devriez régler votre machine à laver

Le lavage des serviettes de toilette requiert une attention particulière. Or, plusieurs erreurs sont faites trop souvent, dont celle de la température de lavage.

La température de lavage est un réglage très important sur la machine à laver. C'est même sans doute le point sur lequel faire le plus attention. Certaines matières ne supportent pas des températures trop élevées. Et à l'heure de faire des économies, mieux vaut opter pour des programmes économes et peu énergivores. Une exception toutefois : le nettoyage des serviettes de toilette ! Elles nécessitent un soin tout particulier. Or de nombreuses personnes se trompent en les lavant.

Beaucoup sous-estiment l'importance de choisir le bon programme et la température adéquate, surtout lorsqu'il s'agit des serviettes de bain. Or, ces textiles, de par leur usage quotidien, font partie des plus sujets à l'accumulation de bactéries et résidus. Leur hygiène ne dépend pas seulement de la dose de lessive, mais aussi grandement de la chaleur de l'eau.

Première erreur, la fréquence de lavage. Comme l'expliquait Stéphane Gayet, médecin hygiéniste à TF1 en 2024, il est recommandé de laver ses serviettes une fois par semaine en usage normal, voire tous les 2-3 jours pour les personnes transpirant beaucoup. Au-delà de 2 semaines, la prolifération bactérienne devient incontrôlable selon cet expert !

Il est alors plus que temps de passer au lavage. Et là aussi, une erreur guette... Laver ses serviettes à 30°C ou 40°C s'avère insuffisant pour éliminer tous les germes. Seule une température élevée, à partir de 60°C, permet une désinfection efficace.

Pour un lavage optimal des serviettes, quelques règles simples sont enfin à suivre. D'abord, ne les mélangez pas avec d'autres linges pour préserver leur qualité et celle de vos autres textiles. Ensuite, triez les couleurs pour éviter les transferts. Côté lessive, préférez un produit délicat mais efficace. L'ajout de bicarbonate aide à adoucir le tissu et prévenir le calcaire.

Mais le paramètre le plus important reste bien la température. Seul un programme à 60°C minimum garantit l'élimination des bactéries et saletés. Même si les couleurs peuvent ternir légèrement au début, cette chaleur est indispensable pour une hygiène irréprochable. L'idéal est de compléter le lavage en utilisant un cycle dédié du sèche-linge pour préserver la douceur des fibres.

Car un autre piège peut survenir après le lavage. Les serviettes contiennent énormément d'eau après usage et mettent du temps à sécher. Cette humidité persistante, combinée aux peaux mortes et au sébum déposés, constitue un terreau idéal pour les micro-organismes. Un séchage à l'air libre reste donc la meilleure option quand la météo le permet, bien sûr.