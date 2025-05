Fini le tapis de salle de bains toujours humide et sale, on a trouvé plus pratique et plus hygiénique

Avec cette alternative au tapis de bains classique, finies les corvées de lavage, les pieds mouillés et les mauvaises odeurs ! Voici ce qui va le remplacer.

Qui n'a jamais eu la mauvaise surprise après sa douche de poser le pied sur un tapis de salle de bains encore mouillé, froid et parfois malodorant ? Bien qu'il soit censé apporter du confort et de la sécurité, le tapis de bains classique en tissu montre ses limites. C'est un vrai nid à bactéries. Pour qu'il reste vraiment propre, il faudrait le passer en machine tous les 2/3 jours selon des experts. Bien évidemment, personne ne le fait.

Résultat : vous vous retrouvez avec un tapis de bains toujours humide, un environnement propice au développement des germes, des bactéries et des moisissures. Ce qui pose vraiment un problème. Car vous sortez propre de la douche, et marchez sur ce tapis plein de saletés... Vous marchez ensuite jusqu'à votre chambre et dispersez ces bactéries un peu partout chez vous. Le tapis en tissus est donc une mauvaise idée si vous ne le lavez pas 2 à 3 fois par semaine.

Mais pas question de marcher sur le carrelage froid en sortant de la douche. En plus d'être une sensation désagréable, cela mettrait de l'eau partout, et vous pourriez risquer de glisser. Heureusement, il existe une alternative plus propre et saine à laquelle vous n'avez peut être pas pensé : un tapis de bains en bambou. Pratique et fonctionnel, il est facile et rapide à nettoyer, même au quotidien.

© PW.Stocker - stock.adobe.com

Le bambou est une ressource naturelle renouvelable, réputée pour sa robustesse, sa légèreté et sa résistance à l'humidité. Contrairement au tapis de bains classique en tissu, le tapis en bambou n'a pas de fibres qui accumulent la saleté, l'eau et les odeurs. Un simple coup de chiffon ou d'éponge après la douche vous garantit une surface propre jour après jour. Pas besoin de passage régulier en machine, ni de longues heures de séchage. Le tapis reste sec, ce qui empêche la formation de moisissures et limite les risques d'allergies ou d'irritations cutanées.

Le tapis en bambou possède d'autres avantages :