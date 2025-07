"Si vous les utilisez plus d'une fois..." Voici la bonne fréquence pour laver vos serviettes

Beaucoup se trompent et devraient les laver un peu plus souvent.

Vous vous êtes peut être déjà demandé tous les combien de temps il fallait laver vos serviettes de toilette ? Faut-il la laver après chaque utilisation ? Une fois par semaine ? Une fois tous les 15 jours ? Ou seulement lorsqu'elle commence à sentir un peu mauvais ? Vous n'êtes pas le seul à vous poser la question, et nous sommes même nombreux à ne pas les laver assez souvent.

L'idéal est de compter en nombre d'utilisations, et non en jours, surtout en ce moment quand il fait très chaud et que vous prenez parfois plusieurs douches par jour pour tenter de vous rafraîchir. Mais il faut aussi avoir à l'esprit différents paramètres. En plus de la fréquence d'utilisation de vos serviettes, il faut prendre en compte des facteurs tels que l'endroit où vous les utilisez et les faites sécher.

Mauvaise nouvelle, les experts sont formels : il n'y a pas une bonne réponse à cette question ! Si vous n'avez pas besoin de les laver tous les jours, il faut adopter de bonnes habitudes pour espacer les lavages. Quelques gestes simples peuvent faire une grande différence pour que vos serviettes restent fraîches et sentent bon plus longtemps.

Par exemple, en hiver, vous pouvez les faire sécher sur votre sèche serviette, ou bien les suspendre pour qu'elles sèchent plus vite. A l'inverse, en été, vous pouvez les mettre à sécher dehors. Moins elles restent humides, moins elles risquent de sentir mauvais ou d'avoir des bactéries qui se développent. Ne les laissez pas en boule par terre , sinon elles ne sècheront presque jamais et il faudra alors les laver quotidiennement. Idem si vous avez été au sport et que votre serviette est restée dans votre sac quelques heures. Inutile de la mettre à sécher, il faut la mettre dans la machine directement !

La recommandation des dermatologues qui revient le plus souvent est claire : laver les serviettes de toilettes tous les trois ou quatre usages maximum. Shreya Andric, dermatologue basée à Sydney, préconise même dans un article du New York Post de les laver tous les trois jours pour éviter d'irriter la peau ou de provoquer potentiellement des infections. Elle ajoute même "si vous vous les utilisez plus d'une fois par jour, il vaut mieux les laver plus souvent".

Cette fréquence permet d'éviter l'accumulation excessive de bactéries et préserve en même temps vos textiles. Bien sûr, si votre serviette commence à sentir mauvais avant, il faut la laver. Une odeur d'humidité ou de moisi doit vous alerter. Cela ne signifie pas seulement qu'elle est humide, mais qu'elle est sale. Ce type d'odeur montre que des bactéries sont déjà présentes.

Il existe d'autres cas particuliers. Après une séance de sport, une serviette utilisée pour éponger la sueur doit être lavée immédiatement. De même, si vous êtes malade, il est recommandé de changer de serviette plus fréquemment afin de limiter la propagation des germes. Les personnes ayant une peau sensible ou sujette aux infections cutanées doivent également faire preuve de plus de prudence.