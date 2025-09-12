Adieu cabines de douches : voici l'idée qui transforme les salles de bains

Fini les cabines de douche encombrantes et difficiles à nettoyer. De nouvelles tendances émergent dans l'aménagement des salles de bains, offrant des solutions plus esthétiques et plus faciles à installer qu'une douche à l'italienne.

Les salles de bains se transforment peu à peu ces dernières années. La douche à l'italienne s'est beaucoup développée mais présente aussi des difficultés d'installation et d'entretien. La cabine de douche remporte donc de nombreux suffrages... Mais se démode vite, sans compter l'entretien fastidieux des parois et vitres. De nouvelles solutions émergent et l'une d'entre elles s'impose très vite.

La douche à l'italienne a bien sûr rencontré un franc succès auprès des architectes d'intérieur et des particuliers souhaitant moderniser leur salle de bains. Mais elle est déjà remise en question ! De plus en plus de personnes recherchent aujourd'hui un espace mêlant les avantages des deux solutions : l'esthétique et l'accessibilité de la douche à l'italienne tout en ayant la facilité d'installation de la cabine de douche et moins de difficultés liées à l'écoulement de l'eau et l'étancheité, deux points critiques de la douche à l'italienne.

Qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'un nouveau projet, cette alternative à la cabine de douche classique est de plus en plus plébiscitée. Comme l'explique l'architecte Belén García du studio Ubicca interrogé par le magazine espagnol Mueble, "il existe une tendance générale très marquée qui cherche à minimiser la présence de la paroi de douche, en l'intégrant de manière presque imperceptible dans l'espace. Cela se fait en utilisant des panneaux fixes en verre ou en concevant la douche comme une cabine indépendante, délimitée par une cloison invisible".

Un exemple de cloison en verre strié proposé par la marque Aubade. © Aubade

Grâce à son design ouvert et à l'absence de barrières visuelles, cette nouvelle idée crée une sensation d'espace et donne un effet de continuité qui change la perception de la pièce. Les cloisons ou les rideaux sont ainsi éliminés, laissant place à un espace dépouillé. L'architecte souligne également pourquoi les architectes ou les décorateurs bannissent l'utilisation des parois de douche : "Actuellement, l'objectif est de renforcer la légèreté et l'ampleur des salles de bains, en créant une sensation de continuité entre la zone de douche et le reste de l'espace. Les parois s'alignent sur le concept de douches ouvertes, en dissolvant les barrières visuelles et physiques qui séparent traditionnellement les deux espaces, ce qui favorise une fluidité dans le design".

Parmi les alternatives les plus populaires, on retrouve "les panneaux fixes en verre, sans profilés ni portes, encastrés dans le mur, qui gagnent en importance grâce à leur simplicité et leur discrétion, apportant espace et propreté visuelle à la pièce. De même, séparer la zone de douche comme un espace indépendant au moyen d'une cloison solide est également devenu une solution de plus en plus prisée". On trouve ainsi de plus en plus dans les catalogues et publicités des douches ouvertes, comme chez Aubade, avec uniquement une cloison carrelée à hauteur de taille. Mais là encore, il faudra viser juste en terme de dimensions pour éviter d'autres désagréments comme les éclaboussures et infiltrations.