Un chimiste a trouvé la bonne recette : "appliquer ce liquide vaisselle aide à dégraisser la paroi de douche"

Un chimiste a donné la solution simple et pas chère pour éliminer les taches et la saleté sur la paroi de douche.

Nettoyer la douche est une tâche particulièrement pénible. Vous avez tout essayé, les produits du commerce ne vous ont pas satisfaits ou vous cherchez une méthode plus efficace qui vous évitera de frotter en vain de longues minutes ? Un ingénieur chimiste a partagé sa bonne recette. Eh oui, l'entretien de la douche, c'est aussi de la chimie ! Et pas besoin de vous transformer en Einstein de la maison, un produit simple que l'on a tous dans nos placards peut faire la différence.

Notre expert, ingénieur chimiste espagnol, le reconnait aisément : "Cela génère beaucoup de frustration", explique-t-il en préambule de sa vidéo. Tout vient de l'origine et de la composition du dépôt blanchâtre et tenace sur les parois. Il est en fait composé de deux types de saletés différentes, comme l'explique l'expert : du "tartre inorganique", composé de minuscules cristaux de calcium et magnésium incrustés dans le verre quand l'eau s'évapore mais aussi des "résidus organiques", c'est à dire un mélange de restes de savon, shampoing et sébum qui forment une pâte grasse et collante appelée stéarate, impossible à déloger avec de l'eau.

Problème, "les nettoyants conventionnels nettoient généralement bien la partie organique, mais pas la partie inorganique", analyse Diego Fernández. "Pour dissoudre la croûte de calcium et de magnésium, on a besoin d'un acide, par exemple du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Et pour dégraisser, il faut un tensioactif".

Pas besoin pour autant d'un arsenal de produits chimiques ! La solution se trouve déjà dans votre cuisine : le liquide vaisselle. Dilué dans de l'eau chaude, il devient un redoutable agent dégraissant. N'importe lequel fera l'affaire à condition de respecter le dosage suivant. "Tout d'abord, vous devez éliminer la graisse accumulée. Pour cela, appliquez un dégraissant ou préparez votre propre solution maison en mélangeant dans un pulvérisateur 500 ml d'eau chaude avec une cuillère à café de liquide vaisselle". Une fois ce mélange vaporisé sur la paroi, il suffit de prendre une éponge et de faire des mouvements circulaires. "L'eau chaude renforcera l'action du savon, qui agit comme un tensioactif, en cassant la couche de graisse et de résidus organiques."

Votre paroi dégraissée, il faut ensuite la nettoyer en appliquant un acide doux comme du vinaigre blanc. Là encore, on vaporise, on nettoie avec une éponge propre puis on sèche tout de suite avec un chiffon micro-fibre doux pour éviter les traces.

Pas de miracle toutefois, la clé d'une paroi de douche impeccable réside bien sûr dans un nettoyage régulier. "Quand le verre n'est pas nettoyé pendant longtemps, les couches s'accumulent les unes sur les autres et génèrent un micro pH acide qui dissout peu à peu la silice du verre. Cela provoque des taches permanentes qui ne peuvent être éliminées qu'en polissant le verre avec des abrasifs ultra-fins, comme l'oxyde de cérium, un travail qui doit être effectué par un professionnel", conclut notre expert. Raison de plus de ne pas tarder ou de repousser ce ménage à la Saint-Glinglin.