Les fainéants adorent cette méthode : pas de vinaigre blanc ni de Javel et ça fait briller les joints de la salle de bains

Sans vinaigre blanc ni Javel, cette méthode séduit plus d'un adepte du ménage rapide et efficace !

Vous en avez marre de frotter sur les joints du carrelage de la douche, de la baignoire ou de la salle de bains en général en quête de la couleur blanche étincelante si désirée... mais que vous ne voyez plus ? Une méthode simple peut vous aider. Elle combine trois produits faciles à trouver. Elle est efficace et moins nocive que la Javel !

L'humidité et les résidus de savon favorisent en effet l'apparition de saleté, de moisissures et de bactéries dans les interstices. Non seulement c'est inesthétique, mais cela peut aussi devenir un problème d'hygiène et de santé. Heureusement, il existe une astuce simple et naturelle pour venir à bout de ce film noirâtre, sans avoir besoin de produits forts comme le vinaigre blanc ou l'eau de Javel qui risquent d'abîmer le joint. Il vous suffit de réaliser vous-même une pâte nettoyante douce à base de bicarbonate de soude, de peroxyde d'hydrogène (plus connu sous le nom d'eau oxygénée) et d'un peu de liquide vaisselle.

Voici comment procéder étape par étape pour retrouver des joints impeccables : commencez par vider complètement votre douche (flacons, éponges, accessoires) et rincez les parois à l'eau chaude pour enlever un maximum de résidus.

Puis, dans un bol, mélangez 3/4 de tasse de bicarbonate de soude avec 1/4 de tasse de peroxyde d'hydrogène du quotidien. Ajoutez une grosse cuillère à soupe de liquide vaisselle et remuez jusqu'à obtenir une pâte épaisse et compacte. C'est l'heure de sortir une vieille brosse à dents pour soigner les petits espaces et joints ou une brosse pour les coins plus facilement accessibles !

N'oubliez pas de soigner les coins de votre baignoire ou douche, c'est souvent un endroit où l'humidité et donc les moisissures s'accumulent. À l'aide de votre vieille brosse à dents, appliquez généreusement cette préparation sur les joints sales en insistant bien pour faire pénétrer dans les rainures. Laissez ensuite reposer une quinzaine de minutes.

Une fois ça fait, frottez à nouveau délicatement la surface avec la brosse, puis rincez abondamment à l'eau claire et séchez avec une raclette ou un chiffon.

Vous vous demandez le secret de ce mélange maison ? C'est très simple, le peroxyde d'hydrogène élimine bactéries et moisissures en profondeur sans laisser d'odeur désagréable. Le bicarbonate, légèrement abrasif, détache pour sa part la crasse incrustée. Quant au liquide vaisselle, il joue un rôle de tensioactif qui décolle les saletés.

Attention, le miracle est malheureusement provisoire. Pour un entretien optimal sur le long terme, prenez l'habitude de bien ventiler la pièce après chaque douche et d'essuyer l'excédent d'eau sur les surfaces. Surveillez aussi l'état du silicone et comblez rapidement les fissures éventuelles. Ces quelques gestes simples vous éviteront de recourir trop souvent à ce grand nettoyage ! C'est ce qui séduit particulièrement les réfractaires au ménage.