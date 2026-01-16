Beaucoup gardent leur brosse WC trop longtemps : voici quand il faut vraiment la remplacer

Souvent délaissées, les brosses de toilettes doivent pourtant être changées à ce moment-là.

Savez-vous vraiment quand vous avez remplacé votre brosse de toilettes pour la dernière fois ? Souvent délaissé, cet accessoire est pourtant le nid idéal pour les germes, les résidus et les champignons. À force de l'utiliser, elle finit par dégager de mauvaises odeurs et, paradoxalement, par salir la cuvette plus qu'elle ne la nettoie, d'autant plus que l'eau stagnante de son socle recontamine les poils à chaque fois.

Comme pour la brosse à dent, il faut la nettoyer, voire la changer quand elle est trop sale. Facile à dire mais il y a bien un moyen de connaître le bon moment. Après chaque utilisation, prenez l'habitude d'égoutter votre brosse en la coinçant quelques minutes entre la lunette et la cuvette avant de la ranger. Une fois par semaine, un bain désinfectant pendant trente minutes dans un mélange d'eau chaude et de vinaigre blanc, de bicarbonate ou même d'eau de Javel si les odeurs persistent, lui permettra d'éliminer les bactéries.

Il est certain que répéter cette opération tous les jours n'est pas nécessaire, mais un nettoyage hebdomadaire est le plus hygiénique pour les brosses en plastiques. Celles en silicone peuvent se nettoyer toutes les deux semaine, car elles retiennent moins d'eau et donc de bactérie, selon Tomas Cheneau alias @lhomme_de_menage sur Santé Magazine. Pour gagner du temps, l'expert conseille de faire d'une pierre deux coups en nettoyant la brosse et les toilettes simultanément.

Versez du percarbonate dans la cuvette et ajoutez un peu d'acide citrique avant de mettre de l'eau très chaude : la réaction mousse et décolle le tartre de la cuvette. Profitez-en pour plonger la tête de votre brosse et frotter les parois de la cuvette avant de tirer la chasse d'eau. N'oubliez pas le manche et le porte-brosse qui méritent eux aussi un coup d'éponge savonneuse ou un peu d'alcool ménager.

Malgré tous ces efforts, votre brosse n'est pas éternelle et finit inévitablement par s'user. Comme le précise Thomas Cheneau, "les brosses WC n'ont pas de durée de vie universelle : tout dépend de l'usage, du type de brosse et de la manière dont elle est nettoyée". Certains signes ne trompent pas : si les poils sont écrasés, que des traces persistent après lavage ou qu'une odeur désagréable s'installe, le moment est venu de vous en séparer. En règle générale, il est conseillé de la changer tous les six mois à un an. Pour les familles nombreuses où les sanitaires sont très utilisés, ce renouvellement devrait même s'effectuer tous les trois à six mois pour garantir une propreté optimale.