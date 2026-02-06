Ni un problème de débit, ni de température : pourquoi vous ne devriez pas prendre une douche quand la machine à laver fonctionne

Se laver alors que la machine à laver tourne n'est pas une bonne option, et ce n'est pas uniquement à cause de la baisse de la pression et de la température.

La plupart d'entre nous le savent déjà : lancer une machine à laver juste avant de filer sous la douche est rarement une bonne idée, même si cela peut sembler être un gain de temps et qu'on n'a pas toujours le choix...

Certes, le risque premier reste la fameuse douche écossaise. Si votre installation partage la même conduite d'eau, vous subirez inévitablement des baisses de pression et des variations de température brutales. C'est plutôt fréquent dans les maisons équipées de chauffe-eau de 110 à 150 litres selon Alex Atkinson, plombier et technicien CVC chez Super Brothers. Ces réservoirs se vident à toute vitesse dès que plusieurs appareils réclament de l'eau chaude simultanément.

"Si la machine à laver est en cycle tiède ou chaud, elle puisera forcément l'eau chaude dans la même réserve que la douche." explique Brandon Young, PDG de Payless Power à Better Homes and Gardens. "Cela peut réduire sensiblement la pression ou la température de l'eau". Au revoir donc la douche relaxante. Mais il y a une autre raison pour laquelle il ne faut pas prendre de douche en même temps que la machine à laver fonctionne.

© anastasiia22

Peu de personne le savent, mais utiliser ces deux robinets en même temps pèse sur votre facture d'électricité, affirme Brandon Young. " Surtout, du point de vue des économies d'énergie, votre chauffe-eau devra alors gérer deux consommations simultanément, ce qui diminue son efficacité" explique-t-il. Sur le long terme, c'est la durée de vie de votre appareil qui en pâtit.

Heureusement, quelques réflexes simples permettent d'éviter ces désagréments, à commencer par le bon sens : ne tous simplement pas prendre la douche pendant que la machine à laver fonctionne. Si ce n'est pas une option, vous pouvez installer un mitigeur thermostatique ou à pression équilibrée dans la douche qui permettent de maintenir une température d'eau stable même si la machine tourne ou qu'une chasse d'eau est tirée.

Un système intelligent de recirculation d'eau chaude avec une pompe de surpression est également une bonne option pour éliminer le temps d'attente et améliorer le confort à la maison. Pensez aussi à vérifier la capacité de votre chauffe-eau : un chauffe-eau sous-dimensionné vous condamnera toujours à choisir entre le linge propre et la douche chaude.