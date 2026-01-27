Les douches à l'italienne, c'est fini : beaucoup veulent ces modèles dans les nouvelles maisons

Longtemps considérée comme le summum du luxe et de l'accessibilité, la douche à l'italienne semble avoir trouvé de sérieuses concurrentes.

Cela fait maintenant des années qu'on les voit partout, dans les hôtels ou encore les magazines de décoration. Les douches à l'italienne sont directement inspirée des thermes romains avec ses grand espaces et sa douche de plain pied.

De nombreuses familles mais aussi les seniors et personnes à mobilité réduite avaient été séduits par son aspect esthétique, accessible et facile d'entretien. Mais il se pourrait bien que la star des salles de bain soit en train de se faire détrôner. De nouveaux concepts viennent faire de la concurrence aux douches à l'italienne, avec comme mot d'ordre : la relaxation.

Inspirée des cabines de relaxation, la douche cabine mise tout sur une expérience sensorielle et technologique. Ce n'est plus seulement un endroit pour se laver, mais un cocon intelligent qui propose des lumières douces, des jets d'eau à température personnalisée et même la diffusion d'huiles essentielles sur fond musical. Certains modèles intègrent des programmes de récupération musculaire ou de stimulation sanguine au réveil.

Généralement construite en bois, de verre dépoli ou de métal brossé, cette nouvelle génération de douches répond aussi aux enjeux écologiques actuels puisque la consommation d'eau y est très régulée. Vous pouvez réaliser jusqu'à 40 % d'économies par rapport à une douche classique ! Pas besoin d'avoir une grandes pièces, elle s'intègre parfaitement dans des espaces plus petits. En plus, elle est personnalisable : vous pouvez ajoutez des finitions en bois naturels, métal ou matériaux recyclés, mais aussi des options de soin sur mesures en fonction de vos besoins.

À l'opposé de cette cabine de douche fermée, on retrouve la "wet room". Venu du Japon, ce concept va beaucoup plus loin que la simple douche ouverte puisque c'est l'intégralité de la pièce qui est pensée comme une zone imperméable. Contrairement à la douche à l'italienne classique qui délimite un espace précis, la "wet room", présentée par EspaceAubade.fr, utilise un matériau noble unique, généralement du béton ciré ou de la pierre naturelle, pour recouvrir le sol et les murs de toute la salle de bains.

Une simple paroi de verre sépare parfois la zone de lavage, mais le sentiment d'espace est total. Cette disposition minimaliste crée une atmosphère de spa haut de gamme et facilite grandement l'entretien quotidien mais aussi l'accessibilité pour les personnes à mobilités réduite. Et le concept plait selon 20 minutes : les "wet room" ont déjà conquis plus de 40% des nouvelles rénovations de salles de bain en Europe en 2023.