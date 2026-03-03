Voici dans quel cas il ne faut jamais prendre de douche quand votre machine à laver fonctionne

C'est l'erreur à éviter avec votre lave-linge dans la salle de bains.

Installer son lave-linge dans la salle de bains peut sembler pratique. L'arrivée d'eau est déjà présente, l'évacuation à proximité, c'est un gain de place… Pourtant, cette configuration n'est pas anodine et peut poser plusieurs problèmes. Le premier est d'accroître l'humidité dans cette pièce déjà humide, et le second, bien plus important car il s'agit de votre sécurité et de celle de votre famille. Car oui, il existe un risque réel d'électrocution, surtout si un point essentiel n'est pas respecté.

Le risque intervient quand vous prenez une douche en même temps que votre machine à laver fonctionne. Dans certains cas, c'est une mauvaise idée, vous pourriez recevoir une décharge électrique. Entre la douche, les bains et la condensation, l'eau est omniprésente dans la salle de bains. Or, on le sait, eau + électricité = danger. Par conséquent, pendant une douche ou un bain, l'humidité s'installe dans la pièce et le risque d'électrocution s'accroît. Certains conseillent donc de ne prendre ni douche ni bains pendant que la machine à laver fonctionne.

© 123RF - aleksnt

Mais avant de paniquer si votre machine est installée dans la salle de bains, sachez que tout le monde n'est pas concerné. Tout dépend de la date de construction de votre maison ou appartement, et surtout de l'installation électrique. Les logements neufs ne sont pas concernés par ce problème. L'installation électrique est sécurisée par des normes strictes de mise à la terre et vous pouvez parfaitement vous doucher en même temps que vous lancez une machine. Mais prudence si votre logement est ancien.

Cela concerne surtout les habitations construites avant 1960, et encore plus 1940, si la salle de bains et l'électricité n'ont jamais été rénovées. Les installations des logements anciens sont souvent inadaptées et ne prévoyez pas l'installation d'une machine à laver dans cette pièce. Avec l'humidité ambiante de la pièce, le réseau électrique aura du mal à supporter la puissance nécessaire lors d'un cycle de lavage. Cela va le fragiliser, et le principal risque est la création d'un court circuit.

Si vous habitez dans un logement ancien et que vous voulez mettre votre machine à laver dans la salle de bains, faites automatiquement vérifier l'installation électrique par un professionnel. Pour rappel, voici la norme de sécurité électrique (notamment la norme française NF C 15-100) à respecter. Elle impose des distances précises autour de la baignoire ou de la douche.

On distingue plusieurs volumes :

Volume 0 : intérieur de la baignoire ou de la douche. Aucun appareil électrique autorisé.

Volume 1 : au-dessus de la baignoire/douche. Seuls les appareils très spécifiques sont autorisés.

Volume 2 : à proximité immédiate. Matériel protégé obligatoire.

Hors volume : zone plus éloignée. C'est dans cette zone qu'une machine à laver peut être installée, à distance suffisante des projections d'eau. En cas de doute, ne prenez ni bain ni douche pendant que la machine à laver fonctionne, ou changez votre appareil de place.