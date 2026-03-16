Michael B. Jordan : qui est l'acteur de "Sinners", lauréat de l'Oscar 2026 ?

Michael B. Jordan a remporté l'Oscar du Meilleur acteur pour son rôle dans le film "Sinners" ce dimanche 15 mars 2026.

Il a volé la vedette à Timothée Chalamet. Michael B. Jordan a remporté l'Oscar du Meilleur acteur ce dimanche 15 mars 2026. Le comédien de 39 ans a été sacré pour son rôle dans Sinners. Il y incarne deux personnages, des jumeaux durant les années 1930, qui reviennent à Chicago pour ouvrir un bar destiné à une clientèle afro-américaine, qui devient la cible de vampires et de suprémacistes blancs. Il devient le sixième acteur afro-américain à repartir avec cette prestigieuse récompense.

Né le 9 février 1987 à Santa Ana (Californie), Michael B. Jordan fait ses débuts à la télévision. C'est le rôle de Wallas dans la série télévisée The Wire (Sur écoute) qui lui permet de se faire connaître. Il incarnera ensuite le quaterback Vince Howard dans les deux dernières saisons de Friday Night Lights.

Dans quels films a joué Michael B. Jordan ?

Mais c'est surtout au cinéma que Michael B. Jordan fait une carrière à succès. Il décroche le rôle d'Adonis Creed dans la trilogie Creed . Dans cette suite de la saga Rocky , il succède à Sylverster Stallone. Ce rôle lui ouvre en grand les portes du cinéma. Il fera ensuite un bref détour chez Marvel, en incarnant l'antagoniste Killmonger dans Black Panther , avant de jouer dans le drame inspiré d'une histoire vraie La voie de la justice .

Michael B. Jordan enfile alors la casquette de producteur. Il produit notamment la série fantastique Comment élever un super-héros diffusé sur Netflix. Il réalisera également le film Creed III, qui reçoit un bon accueil critique alors que Sylvester Stallone est absent de cet épisode.

Le 15 mars 2026, il décroche l'Oscar du Meilleur acteur pour son rôle de deux jumeaux durant la prohibition dans le film Sinners de Ryan Coogler. L'Académie a salué non pas une mais deux performances avec ce prix, puisque Michael B. Jordan y incarne deux frères jumeaux bien différents.

Michael B. Jordan a-t-il quelqu'un dans sa vie ?

Michael B. Jordan est particulièrement discret au sujet de sa vie privée et on ne sait pas s'il est actuellement en couple. En 2021, il officialise sa relation avec Lori Harvey sur Instagram, mais leur rupture est officialisée en juin 2022.