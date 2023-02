Jean-Baptiste Maunier : que devient l'acteur des Choristes ?

Inoubliable Pierre Morhange dans Les Choristes, Jean-Baptiste Maunier a poursuivi sa carrière. Le jeune papa de 32 ans sera bientôt dans un feuilleton bien connu de TF1.

Jean Baptiste Maunier a bien changé depuis qu'il a décroché son premier grand rôle au cinéma dans Les Choristes. A la faveur du film sorti en 2004, le jeune homme de 13 ans passe de l'ombre à la lumière. Il intègre alors la troupe des Enfoirés et se tourne vers le cinéma. On peut le voir évoluer devant la caméra dans Le Grand Meaulnes ou encore Hellphone. En parallèle, l'acteur poursuit une carrière de chanteur avec la sortie de plusieurs albums et EP.

Aujourd'hui, Jean-Baptiste Maunier est âgé de 32 ans. En couple avec Léa Arnezeder, il est devenu papa d'un petit garçon, Ezra, en 2019. Depuis, le jeune homme retrouve les feux des projecteurs, puisqu'on a pu l'apercevoir durant quelques semaines au casting de Danse avec les stars 2021. Il sera prochainement au casting de Demain nous appartient où il incarnera Benoît, le professeur de SVT du lycée de Sète.

Biographie de Jean-Baptiste Maunier - Jean-Baptiste Maunier est un chanteur et acteur français né le 22 décembre 1990. Il est révélé au grand public dans Les Choristes en 2004, film dans lequel il interprète le rôle de Pierre Morhange.

Jean-Baptiste Maunier était inconnu du public avant son rôle dans Les Choristes. Le jeune garçon interprète alors le rôle de Pierre Morhange, un jeune garçon rebelle dans un pensionnat pour garçons en difficulté qui va se découvrir un don pour la chorale. Le succès du film lui permettra d'intégrer le casting d'autres long-métrages. Il apparaît également dans plusieurs longs-métrages : Le Grand Meaulnes en 2006 aux côtés de Nicolas Duvauchelle, mais aussi Hellphone, L'auberge rouge, Perfect Baby et la série télévisée Mes chers disparus. Il prête également sa voix dans le dessin-animé Piccolo Saxo et cie. Toutefois, la pression de la célébrité le pousse à quitter la France et les projecteurs. Il a confié à Télé Star qu'il était parti aux Etats-Unis vers la fin de son adolescence. "A l'école, j'avais trop souffert de la célébrité et de la folie médiatique autour des Choristes. J'avais besoin de changer d'air."

Jean-Baptiste Maunier n'a toutefois pas abandonné son premier amour, la musique. En 2005, un an après la sortie des Choristes, il intègre la troupe des Enfoirés et en sera l'un des participants fidèles. Il sort en 2017 son premier album, Revolver, le premier depuis celui des Choristes en 2004. On peut notamment entendre sa voix dans l'album de reprises "We love Disney 2". Pour l'instant, il ne s'est contenté que de quelques singles et d'un EP. Cependant, il ne fait pas uniquement entendre sa voix sur des morceaux, il a également effectué du doublage pour le jeu vidéo Battlefield 1. Il fera également des incursions au théâtre en 2013 pour La chanson de l'Elephant et en 2018 dans la pièce Paprika.

A trente ans, Jean-Baptiste Maunier se lance un nouveau défi en septembre 2021. L'acteur et chanteur annonce en effet sa participation à la saison 11 de Danse avec les stars. Au bras d'Inès Vandamme, il s'essaie ainsi à la danse sur le parquet de TF1. Après un premier épisode convaincant, le comédien baisse en régime lors de l'épisode 3 avant de finalement être éliminé début octobre 2021 lors du quatrième épisode de la saison.

Jean-Baptiste Maunier est en couple avec Léa Arnezeder, sœur de l'actrice Nora Arnezeder (Faubourg 36). Ils ne sont toutefois pas mariés. Léa Arnezeder est une actrice et réalisatrice française. Discrets, Jean-Baptiste Maunier et Léa Arnezeder partagent rarement des clichés d'eux sur les réseaux sociaux mais ils laissent parfois entrer leurs fans dans leur intimité le temps d'une photo ou deux.

En 2019, Jean-Baptiste Maunier annonce sur son compte Instagram que sa compagne Léa Arnezeder est enceinte de leur premier enfant. En septembre de cette même année, l'acteur devient papa d'un petit garçon. prénommé Ezra. Sur Instagram, Léa Arnezeder souhaitait la bienvenue au monde à son fils en ces mots "Notre nouvelle âme sœur pour toujours est prêt à s'emparer du monde. Bienvenue Ezra Wolf Maunier Arnezeder".