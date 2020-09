Alain-Fabien Delon : hospitalisé, comment se porte le fils d'Alain Delon ?

ALAIN FABIEN DELON - L'acteur a annoncé sur son compte Instagram qu'il était actuellement hospitalisé pour un pneumothorax.

[Mis à jour le 03 septembre 2020 à 20h30] Alain-Fabien Delon aurait certainement préféré célébrer autrement les débuts de Grand Hôtel, sa nouvelle série qui fait ses débuts ce soir sur TF1. Le frère d'Anthony et Anouchka Delon a annoncé sur son compte Instagram qu'il était actuellement à l'hôpital, cliché et vidéo à l'appui. Le jeune comédien a révélé dans la nuit du 2 au au 3 septembre 2020 avoir fait un pneumothorax. "Heureusement que c'est pris [en charge] à temps, mais mon poumon ressemble à un sac plastique apparemment... oust les cigarettes" avant de publier en story quelques instants plus tard : "vais pas vous mentir, j'ai peur".

Il n'en fallait pas moins pour inquiéter ses fans. Quelques heures plus tard, Alain-Fabien Delon a donné des nouvelles plus rassurantes à ces followers, expliquant que "je suis encore vivant, vous en faites pas, ça va mieux". Un pneumothorax est une affection de la plèvre, qui peut avoir des conséquences respiratoires. Le fils d'Alain Delon reste donc optimiste sur son état de santé, et a enjoint ses fans à regarder le premier épisode de Grand Hôtel et à lui partager leurs avis.

Alain-Fabien Delon est un acteur et mannequin français. Né le 18 mars 1994 dans le Loiret, il est le fils de l'acteur Alain Delon et de la mannequin Rosalie Van Breemen. Il a ainsi pour demi-frère Anthony Delon et comme soeur Anouchka Delon. Le jeune homme suit très tôt les pas de son père en débutant dans le cinéma en 2002, dans la mini-série Fabio Montale puis en 2011 dans Je m'appelle Bernadette. Mais c'est le sulfureux Les Rencontres d'après minuit de Yann Gonzalez, sorti en 2013, qui lui ouvre les portes du cinéma et de la télévision. On a en effet pu le voir depuis dans un épisode de Capitaine Marleau en 2016, Une jeunesse dorée en 2018. Depuis septembre 2020, il figure au casting de la série TF1 Grand hôtel, dans le rôle de Xavier Vasseur. Alain-Fabien Delon a également une carrière de mannequin à son actif puisqu'il est égérie de Dior depuis 2015.

Ce n'est pas facile de porter le nom de Delon, et Alain-Fabien Delon ne l'a jamais caché. Le jeune acteur a également toujours été franc sur sa relation qui a pu être conflictuelle avec son père Alain Delon. Le fils du géant du cinéma français et de Rosalie van Breemen a d'ailleurs révélé en 2013 dans les colonnes du Vanity Fair italien : "Je n'ai jamais eu une vie normale, je ne l'aurai jamais. Depuis que je suis majeur, je cherche par tous les moyens à me refaire une vie loin d'eux. Mais si leurs rapports ont pu être tendus, ils semblent s'être apaisés désormais : "Pendant des années, j'ai vécu en attendant qu'il claque, révélait Alain-Fabien Delon dans les colonnes de Elle en février 2019. Maintenant, j'espère qu'il va vivre bien longtemps pour me voir arriver très haut". Depuis l'AVC de l'acteur du Clan des Siciliens, en juin 2019, Alain-Fabien Delon a donné de nombreuses nouvelles de son père via les réseaux sociaux. Ils semblent désormais réconciliés. En 2020, dans une interview à La Montagne, le jeune acteur a même déclaré à propos de son père : "Il suit de très près ma carrière, il sait tout, il est fier, il est content".

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pendant trois ans, de 2017 à 2020, Alain-Fabien Delon a été en couple avec Capucine Anav. L'information avait été dévoilé à travers la publication de clichés dans Voici, en février 2017. Les deux tourtereaux se sont ensuite affichés ensemble à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux, avant leur rupture. Le 30 juillet 2020, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste avait déclaré dans les colonnes de Gala que leur "relation s'est terminée d'elle-même [...] On s'est séparés parce que nous n'aspirions plus au même mode de vie".