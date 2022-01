Alain Delon : "renfermé" depuis la mort de Belmondo ? Brigitte Bardot se confie

ALAIN DELON. En interview auprès de Gala, Brigitte Bardot a estimé qu'Alain Delon s'était "renfermé" depuis le décès de Jean-Paul Belmondo. Les deux comédiens se sont toutefois éloignés depis plusieurs années.

[Mis à jour le 7 janvier 2022 à 15h09] Les dernières nouvelles concernant la santé d'Alain Delon ne sont pas rassurantes. Au micro de Gala, Brigitte Bardot s'est confiée sur l'état du comédien de 86 ans. Anciens amis proches, les deux acteurs se sont éloignés depuis quelques années. La comédienne a toutefois l'impression que "depuis la mort de Jean-Paul [Belmondo], on dirait qu'il s'est renfermé encore plus." Lors du décès de son ami et rival de cinéma, le 6 septembre 2021, Alain Delon avait ainsi déclaré "je vais essayer de m'accrocher pour ne pas faire la même chose dans 5 heures. Remarquez, ce serait pas mal si l'on partait tous les deux ensemble".

Cependant, Alain Delon et Brigitte Bardot ont de moins en moins de contacts depuis plusieurs années. Dans les colonnes de Paris Match en 2020, l'actrice de Le Mépris révélait que celui qui a joué dans Le Guépard ne prenait plus la peine de répondre à ses lettres, même pour son anniversaire. "Avant, on s'appelait deux ou trois fois, même un peu plus, par an", confiait-elle dans Gala. Maintenant, "comme je ne veux pas le déranger, je ne l'appelle pas."

Sur les réseaux sociaux, la famille d'Alain Delon partage de temps en temps des nouvelles du patriarche de la famille, de quoi rassurer ses fans. En octobre dernier, sa fille Anouchka Delon partageait sur Instagram des photographies de son père, souriant, en présence de son petit-fils. Plus récemment, son cadet, Alain-Fabien Delon partageait un cliché avec son frère (Anthony Delon) et Alain Delon célébrant l'anniversaire de l'acteur, qui a célébré ses 86 ans le 8 novembre 2021.

Les dernières confidences d'Alain Delon au sujet de sa santé

Le comédien parle très ouvertement de la mort depuis quelques années, et a bien conscience de l'attention des médias sur chaque alerte concernant son état de santé. En 2019, Alain Delon a fait un AVC très médiatisé. Comme a pu l'expliquer son fils Antony, l'acteur français avait "fait un accident cardio-vasculaire et une légère hémorragie cérébrale". Opéré et hospitalisé en soin intensif, celui qui est parfois surnommé "Le Guépard" ou "Le Samouraï" en référence à ses films s'était ensuite reposé dans une clinique. Aujourd'hui, il se remet loin des caméras dans sa demeure de Douchy auprès de sa compagne Hiromi.

Alain Delon, aujourd'hui âgé de 86 ans, affirme aller "très bien", même s'il a besoin d'une canne pour se déplacer. Lors d'une interview à TV5 Monde, l'acteur octogénaire a même des projets de cinéma. Avant de mourir, il aimerait faire son "dernier film. Celui qui restera pour toujours. Et après je pourrai partir, je n'aurai plus rien d'autre à faire. J'ai plusieurs histoires, il faut choisir... Il devra être exceptionnel, mis en scène par un metteur en scène exceptionnel." Le comédien du Guépard et du Samouraï imagine bien tourner sous la direction d'une femme, pourquoi pas Lisa Azuelos (LOL, Dalida).

Alain Delon est considéré comme l'un des plus grands acteurs français. Révélé dans les années 1960, il a joué dans de grands classiques, comme Le Guépard, Rocco et ses frères, La Piscine, Le Samouraï ou encore Borsalino. Depuis les années 2000, ses apparitions au cinéma ou sur les planches se font de plus en plus rares. Il a obtenu une Palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Cannes 2019.

Alain Delon est né le 8 novembre 1935 à Sceaux, en région parisienne. Après le divorce de ses parents alors qu'il n'a que quatre ans, Alain Delon est placé dans une famille d'accueil. Son père adoptif est gardien de prison, il grandit donc au milieu de la prison de Fresnes. Au décès de ses parents adoptifs, il retourne vivre chez sa mère et son beau-père en région parisienne.

Dans une interview pour Paris Match en janvier 2018, le grand acteur explique les meurtrissures qu'il a connues très tôt dans sa vie et tout particulièrement la séparation de ses parents, qui ont décidé de le placer en famille d'accueil alors qu'il n'avait que quatre ans. "Je n'ai jamais vu mes parents ensemble. Mon père d'un côté, ma mère de l'autre. Chacun sur une rive et moi sur une île entre les deux." Alain Delon raconte avoir "compris tôt ce qu'était la rupture, l'abandon et la solitude [...] Je n'étais pas leur priorité. J'avais quatre ans et ils m'ont viré." Amer, il se rappelle que ses parents se sont rapprochés de lui après être devenu célèbre. "Mais tout ça ne rattrape pas ce que je n'ai pas eu enfant, ce qu'on ne m'a pas donné, l'amour de mes parents."

A 14 ans, Alain Delon passe un CAP Charcuterie et travaille avec son beau-père. A 17 ans, il s'engage dans la Marine et est envoyé en Indochine. Il rentre avant la fin de la guerre et se rend à Paris en 1956 pour trouver du travail. Durant cette période, il travaille comme débardeur aux Halles et serveur dans un café. Il côtoie également des gigolos et le monde de la pègre, notamment la bande des Trois Canards. Deux ans après son installation, sa rencontre avec Jean-Claude Brialy, qui l'emmène avec lui au Festival de Cannes, vont lui permettre de se faire remarquer dans le milieu du cinéma.

Alain Delon joue pour la première fois au cinéma dans Quand la femme s'en mêle, d'Yves Allégret, avant d'apparaître dans la comédie Sois belle et tais-toi, aux côtés notamment de Jean-Paul Belmondo, qui débute lui aussi sa carrière. C'est pourtant en 1960 que le jeune comédien devient une véritable star du cinéma dans Plein Soleil de René Clément, suivi en 1961 de Rocco et ses frères de Luchino Visconti. Alain Delon se tourne alors davantage vers les films dramatiques, en incarnant notamment le rôle de Tancrède dans Le Guépard en 1963. L'acteur français débute une carrière à l'internationale, tournant notamment Les Centurions, Les Tueurs de San Francisco ou encore Texas, nous voilà à Hollywood. Mais ce sera en France qu'Alain Delon connaîtra ses plus grands succès.

Alain Delon a joué dans plus de 90 films tout au long de sa carrière au cinéma. Même s'il est plus connu pour ses rôles de gangster comme dans Le Samouraï ou Borsalino, l'acteur n'a eu de cesse de changer de registre, du film dramatique au film d'action ou encore au thriller, en passant quelques fois par la comédie. Alain Delon s'est aussi imposé dans des films d'aventures comme La Tulipe Noire, dans des policiers comme Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil ou Adieu L'ami de Jean Herman. Parmi ses rôles les plus célèbres, il faut ajouter le couple qu'il jouait dans La Piscine avec Romy Schneider. Alain Delon, au milieu des années 70, a également commencé à produire des films et s'est essayé à la réalisation avec entre autres, Pour la peau d'un flic et Jeff.

Après avoir annoncé la fin de sa carrière cinématographique en 1999, Alain Delon rejouera dans quelques films : Les Acteurs sorti en 2000 et Astérix aux Jeux Olympiques en 2008. Mais entre les années 1990 et 2010, c'est surtout sur les planches de théâtre ou dans quelques séries télévisées que le public a pu le voir. Depuis, ses apparitions sur grand écran se font de plus en plus rares : il joue néanmoins son propre rôle en 2018 dans Toute ressemblance..., et devrait apparaître dans le prochain film de Patrice Leconte, La Maison vide, aux côtés de Juliette Binoche. En 2019, il reçoit une Palme d'honneur au Festival de Cannes pour l'ensemble de sa carrière.

Alain Delon a vécu de nombreuses histoires d'amour. On prête notamment à l'acteur des relations avec la chanteuse Dalida, l'actrice Maddly Bamy ou encore Anne Parillaud. Parmi ses relations les plus médiatisées, on compte celles qu'il a entretenues avec Romy Schneider, Nathalie Delon (sa seule épouse), Mireille Darc ou encore Rosalie Van Breemen, la mère de ses deux derniers enfants. En 2021, Alain Delon annonce être en couple avec une certaine Hiromi depuis plusieurs années, sans en dévoiler davantage sur leur vie amoureuse.

Alain Delon et Romy Schneider - La première femme qui a marqué la vie d'Alain Delon est Romy Schneider. Le couple se rencontre sur le tournage du film Christine, en 1958. C'est un véritable coup de foudre : les deux stars se fiancent un an plus tard, le 22 mars 1959. Surnommés "les fiancés de l'Europe", les deux acteurs vivront plus de 5 ans une histoire passionnée. Ils se séparent néanmoins en 1963. Le couple mythique du septième art se retrouvera néanmoins devant la caméra de Jacques Deray en 1969, dans La Piscine.

Alain Delon et Nathalie Delon - C'est dans une boîte de nuit parisienne qu'Alain Delon rencontre pour la première fois Nathalie. Les mots partagés ne sont alors que peu cordiaux comme elle l'a raconté dans l'émission Dim Dam Dom "Cela vous ennuierait-il de vous lever un tout petit peu, afin que je puisse prendre mon sac ? Prenez-le, votre sac, je n'en ai strictement rien à foutre." Peu après, alors que le couple Delon-Schneider bat de l'aile jusqu'à la rupture des fiançailles, Nathalie et Alain Delon se marient, le 13 août 1964, face au prêtre et deux témoins. Ils prennent ensuite la mer à bord du France en direction de Los Angeles où naîtra Anthony Delon, le 30 septembre 1964. Mais le bonheur n'est que de courte durée pour Nathalie Delon. "Quand je l'ai quitté, j'ai tout laissé derrière moi, je suis partie avec mon fils et ma gouvernante, c'est tout". Elle divorce d'Alain Delon en 1969 au moment où celui-ci débute une relation avec Mireille Darc.

Nathalie Delon est morte le 21 janvier 2021 des suites d'un cancer. Elle avait 79 ans. Alain Delon avait alors tenu à rendre hommage à celle qui a été "la seule Mme Delon" auprès de l'AFP : "Nathalie a été ma première femme et la seule Mme Delon. On s'est mariés en 1964. On était restés constamment en contact. On se voyait souvent. Je faisais partie de sa vie, elle faisait partie de la mienne [...] Cela me fait toujours beaucoup de mal quand partent ceux que j'ai aimés. C'était une très bonne actrice. Je l'ai faite débuter au cinéma. Elle était faite pour ça."

Alain Delon et Mireille Darc - Après son divorce avec Nathalie Sand, Alain Delon entame une nouvelle histoire avec Mireille Darc. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Jeff en 1969 avant d'entamer une relation amoureuse. Ils deviendront l'un des couples les plus glamours et les plus en vue des années 70-80. Toutefois, le couple phare du cinéma français se sépare en 1987, l'actrice ne pouvant pas avoir d'enfants. Bien qu'ils se soient séparés au bout de 15 années de vie commune, Mireille Darc et Alain Delon n'ont jamais cessé d'être amis. C'est pourquoi l'acteur sera aussi affecté par la mort de Mireille Darc. Décédée fin août 2017, l'actrice représentait pour lui bien plus qu'une grande partie de sa vie. "Ce n'est pas une partie de ma vie qui s'en va, c'est ma vie", affirmait-il à Paris Match avant de prononcer des mots inquiétants : "Sans elle, je peux partir aussi."

Après sa séparation avec Mireille Darc, Alain Delon a retrouvé l'amour dans les bras de la mannequin néerlandaise Rosalie Van Breemen. Ensemble, ils auront deux enfants, Anouchka et Alain-Fabien Delon, mais se sépareront quelques années plus tard en 2001. Depuis sa dernière rupture, Alain Delon vivrait vit seul.

Alain Delon a officiellement trois enfants. Anthony Delon, né en 1964 de son union avec Nathalie Sand. Après une jeunesse difficile, et de nombreux conflits avec son père, Anthony suivra les traces d'Alain Delon en commençant une carrière d'acteur. Il jouera dans des films tels que La Vérité si je mens ! ou Polisse avant de se consacrer au théâtre. Avec Rosalie Van Breemen, l'acteur aura eu deux autres enfants, Anouchka Delon, comédienne avec qui il a joué sur les planches la pièce Une journée ordinaire et Alain-Fabien Delon. A 23 ans, le dernier fils de l'acteur est mannequin pour les plus grandes marques et est notamment devenu une des égéries de Dior, comme son père avant lui.

Alain Delon aurait eu un quatrième enfant, fruit de la liaison de l'acteur avec la chanteuse allemande Nico. Alain Delon ne le reconnaîtra jamais comme son fils. Ari Boulogne est aujourd'hui photographe.

En juin 2019, Alain Delon a été victime d'un AVC, rapporté quelques semaines plus tard par son fils Antony dans les médias. "Mon père a fait un accident cardio-vasculaire et une légère hémorragie cérébrale il y a quelques semaines", indiquait ce dernier. Opéré à la Pitié Salpêtrière, Alain Delon y est resté trois semaines en soin intensif avant de prendre du repos dans une clinique de luxe en Suisse. Anthony Delon avait précisé que les fonctions vitales de la légende du cinéma français étaient "parfaites" et que son état s'était "stabilisé". Un cliché publié sur Instagram quelques jours plus tard montrait l'acteur tout sourire. "Comme vous pouvez le voir il va de mieux en mieux et il vous embrasse", écrivait alors le fils d'Alain Delon sur le cliché à destination de ses followers. Après plusieurs semaines de convalescence en Suisse, l'acteur aurait pu regagner son domaine de Douchy, dans le Loiret.

Le 8 novembre 2020, Alain Delon a fêté ses 85 ans. Pour l'occasion, il a répondu quelques questions au micro de RTL, en profitant pour donner de rapides nouvelles sur la manière dont il se porte, relativement rassurantes mais très succinctes : "ça va [...] Je me porte comme on peut se porter à 85 ans. Il y a des hauts et des bas, mais ça va", a-t-il simplement précisé. Il ne s'est cependant pas rendu aux obsèques de son ex-épouse, Nathalie Delon, en janvier 2021, pour raisons de santé.

Après son AVC, Alain Delon va de "mieux en mieux" selon son fils, qui publie une photohttps://t.co/9gU4vwdO9d pic.twitter.com/ywmqNROOGk — France Bleu (@francebleu) August 12, 2019

Alain Delon évoque régulièrement sa propre mort dans les médias, après avoir vu partir plusieurs de ses proches, dont Mireille Darc. Dans un hors-série de Paris Match, en 2018, avant son AVC, l'acteur français se disait déjà prêt à la mort : "Je sais que je quitterai ce monde sans regrets. Tout est prêt, j'ai ma tombe dans ma chapelle, il y a six places." Lors du festival de Cannes 2019, Alain Delon s'était par ailleurs montré extrêmement lucide quant à son état de santé. Au moment de recevoir sa palme d'honneur, remise par sa fille Anouchka en personne, l'acteur français avait déclaré que cette distinction était "un peu un hommage posthume, mais de [s]on vivant". "Maintenant ce qui est difficile, c'est de partir, parce que je vais partir (...) Pour moi, plus qu'une fin de carrière, je pense que c'est une fin de vie", avait-il ajouté. Celui que l'on surnomme "le Guépard" a plusieurs fois fait référence à sa mort et s'est dit favorable au suicide assisté, une pratique légale en Suisse, pays dont il est citoyen depuis 1999.

Alain Delon restera éternellement associé, d'une manière ou d'une autre à Jean-Paul Belmondo. Sans cesse comparés, les deux hommes avaient tissé des liens très forts, faits de respect, de rivalité, d'affection et d'amitié. Ils ont tourné ensemble à plusieurs reprises, notamment dans Borsalino et Une chance sur deux. Pour l'acteur du Clan des Siciliens, la mort de Jean-Paul Belmondo, le 6 septembre 2021, a été une véritable épreuve. Il s'est confié dès lundi soir au micro de CNews. "Je suis complètement anéanti, je vais essayer de m'accrocher pour ne pas faire la même chose dans 5 heures. Remarquez ce serait pas mal si l'on partait tous les deux ensemble", a-t-il réagi. "On a débuté ensemble il y a 60 ans. Nous nous sommes rencontrés sur le tournage du film "Faibles femmes", il n'était pas plus que moi, je n'étais pas plus que lui".

Au micro d'Europe 1, Alain Delon a ajouté quelques mots : "Il y a eu Belmondo, il y a eu Gabin, il y a eu Ventura, il n'y en a pas beaucoup d'autres. [...] C'est un confrère, cela fait 60 ans qu'on se connaissait, qu'on travaillait ensemble et qu'on était tellement proches l'un de l'autre. Je suis bouleversé. [...] Ça m'a fait un mal fou, il avait mon âge. On a fait le cinéma français tous les deux, lui et moi, on est deux icônes du cinéma français, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre".