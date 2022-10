Harvey Weinstein : nouveau procès pour viols et agressions sexuelles, explications

HARVEY WEINSTEIN. Le producteur américain déchu déjà condamné à 23 ans de prison est jugé à Los Angeles depuis le 10 octobre 2022. Il est accusé par cinq femmes de viols et agressions sexuelles.

[Mis à jour le 11 octobre 2022 à 11h03] Harvey Weinstein est de retour au tribunal. Déjà condamné à 23 ans de prison par la Cour d'appel de New York, l'ancien producteur est jugé cette fois par le tribunal de Los Angeles pour des faits présumés de viols et agressions sexuelles. Il fait face à 11 chefs d'accusation au total, pour lesquels il a plaidé non-coupable. Le procès débute avec la sélection des jurés, durant une à deux semaines.

Cinq femmes accusent Harvey Weinstein de viols et agressions sexuels. Les faits seraient survenus entre 2004 et 2013, dans des hôtels de Beverly Hills et Los Angeles. Selon des informations du Los Angeles Times, l'une des accusatrices -anonyme comme les autres- serait l'épouse d'un gouverneur. Ce nouveau procès devrait durer environ deux mois. S'il est reconnu coupable, Harvey Weinstein pourrait être condamné à plus de 100 ans de prison, en plus des 23 ans qu'il purge depuis 2020.

Le 5 octobre 2017 est sortie dans le New York Times une enquête rédigée par Jodi Kantor et Megan Twohey. Elle décrivait trois décennies de harcèlement sexuel de la part du producteur Harvey Weinstein. Le chef de la Weinstein Company y était accusé par de nombreuses femmes ayant travaillé avec lui, qu'elles soient actrices, assistantes de production ou employées. Cinq jours plus tard, le New Yorker publiait de nouvelles allégations concernant treize autres témoignages au sujet d'agressions sexuelles et de viols commis par Harvey Weinstein.

Au total, une centaine de femmes - dont des stars comme Angelina Jolie ou Asia Argento - a témoigné des agissements du producteur, qui aurait profité de sa position de pouvoir pour s'attirer les faveurs de femmes ou les aurait forcées quand celles-ci refusaient ses avances. L'affaire a eu un retentissement mondial, libérant la parole de nombreuses victimes apportant leur témoignage au sujet de Harvey Weinstein ou d'autres agresseurs, anonymes ou personnalités de la sphère publique. Suite au scandale, Harvey Weinstein a donné sa démission du poste qu'il occupait dans la Weinstein Company et avait entamé un traitement pour addiction sexuelle dans l'Arizona. Cependant, la plupart des faits à l'encontre d'Harvey Weinstein sont prescrits. Il a toutefois été inculpé pour viols et agressions sexuelles suite aux accusations de deux femmes, ce qui a donné l'ouverture d'un premier procès devant la Cour Suprême de New York le 6 janvier 2020, plus de deux ans après le début de l'affaire. Il est inculpé dans le cas de deux autres affaires, survenues cette fois à Los Angeles.

Une centaine de témoignages a été publiée au sujet des agissements de Harvey Weinstein. L'actrice française Emma de Caunes a fait partie des premières à évoquer sa rencontre avec le producteur dans le New Yorker du 10 octobre 2017. Elle y raconte comment Weinstein l'a attirée dans sa chambre pour lui donner un livre qu'il souhaitait adapter avec elle au cinéma. Celle-ci s'est rendue dans sa chambre d'hôtel, où elle l'a vu sortir de la douche, complètement nu et en érection. Emma de Caunes a réussi à quitter les lieux, échappant ainsi au producteur, mais elle affirme que "tout le monde à Hollywood [était] au courant. Il ne se cache pas vraiment […] Mais tout le monde a trop peur pour dire quoi que ce soit." L'actrice Asia Argento, la première à avoir dénoncé les agissements de Harvey Weinstein, a expliqué avoir été victime d'un viol dans une chambre d'hôtel en 1977. Ci-dessous, retrouvez les témoignages glaçants des victimes présumées d'Harvey Weinstein.

Le début du mouvement #MeToo

Les accusations contre Harvey Weinstein donnent lieu à l'émergence sur les réseaux sociaux des hashtag #MeToo (moi aussi) aux Etats-Unis ou #BalanceTonPorc en France. Kevin Spacey, Louis CK ou encore Bill O'Reilley, Al Franken et Matt Lauer font partie des personnalités visées par ce mouvement sans précédant, avec des accusations diverses, aux conséquences médiatiques, professionnelles et judiciaires variées. En France, c'est le scandale Gilbert Rozon producteur québécois et fondateur du festival Juste pour rire, ex-juré de La France a un incroyable talent, qui aura eu le plus de retentissement, ainsi que la plainte pour viol portée à l'encontre du producteur Luc Besson. Quelques mois après l'émergence de l'affaire, de nombreuses stars américaines ont affiché leur soutien à l'initiative Time's Up, une association visant à lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes ainsi que contre le harcèlement.

La femme d'Harvey Weinstein "humiliée"

En 2007, Harvey Weinstein épouse Georgina Chapman, styliste britannique reconnue. Le couple a eu deux enfants. Mais le mariage prend fin à la suite des accusations pour agressions sexuelles qui visent le producteur américain. "J'ai été tellement humiliée, j'étais si brisée que je ne pensais pas que ce serait respectueux de parler" confiait-elle au magazine Vogue en juin 2018. "Il y avait une part de mois qui était naïve. J'avais des moments de fureur, des moments de confusion. Des moments d'incrédulité". Lorsque les témoignages contre son mari s'accumulent, elle réalise "que ce n'était pas un accident isolé. Je savais que je devais partir et prendre les enfants". Depuis, Georgina Chapman a demandé le divorce et ses créations de mode ne sont réapparues que très récemment sur les tapis rouges. Avant de se marier avec Georgina Chapman, Harvey Weinstein avait épousé en première noce son assistante Eve Chilton de 1986 à 2004. Le couple a eu trois enfants.

Le procès d'Harvey Weinstein s'est ouvert le 6 janvier 2020 devant la Cour Suprême de New York et s'est achevé le 14 février 2020. L'ancien patron de Miramax est poursuivi suite à deux accusations non prescrites : celle de son ancienne assistante de production, Mimi Haleyi qui affirme avoir subi un cunnilingus forcé de la part d'Harvey Weinstein en 2006, et une aspirante actrice, Jessica Mann, qui accuse le producteur de l'avoir violée en 2013. Au terme des débats virulents, le producteur plaide non coupable. Harvey Weinstein a refusé de témoigner. Le 24 février 2020, le producteur a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle, mais a été acquitté des charges les plus graves, celles l'accusant d'avoir un comportement de prédateur sexuel. Le 11 mars 2020, le sexagénaire est condamné à 23 ans de prison.

Deux ans après ce premier procès, Harvey Weinstein est jugé pour 11 chefs d'accusations pour viols et agressions sexuelles devant le tribunal de Los Angeles depuis le 10 octobre 2022. Il est accusé par cinq femmes, pour des faits qui se seraient produits dans des hôtels de Los Angeles et Beverly Hills entre 2004 et 2013. Le procès pourrait durer deux mois. Harvey Weinstein risque plus de 100 ans de prison si jamais il est reconnu coupable.

Né le 19 mars 1952 à New York, Harvey Weinstein est connu comme l'un des plus influents et puissant producteur de cinéma américain. Avant que ne sortent les nombreuses accusations d'agressions sexuelles, de viols et de harcèlement le visant, il faisait figure comme l'un des producteurs les plus primés de Hollywood. En 2020, il est jugé coupable de viol et d'agression sexuelle dans le cadre de deux affaires. Il est condamné à 23 ans de prison.

En 1979, Harvey Weinstein fonde avec son frère Robert Weinstein la société Miramax Films, qui a notamment financé de nombreux films de Quentin Tarantino. Harvey Weinstein est en outre l'homme derrière Shakespeare in Love, Gangs of New-York, et celui qui a participé à la production de Will Hunting ou encore la trilogie du Seigneur des Anneaux. Avec Miramax, il a notamment obtenu la Palme d'Or pour Sexe, mensonges et vidéo et Pulp Fiction, mais aussi l'Oscar du Meilleur film pour Le Patient anglais, Le Seigneur des anneaux 3 ou encore Le Discours d'un roi. Au total, les frères Weinsteins ont produit des films qui ont, au total, remportés pas moins de 81 Oscars. Il crée en 2005 The Weinstein Company, qui connaîtra plusieurs problèmes financiers avant de se déclarer en faillite après le scandale Harvey Weinstein.