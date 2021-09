"DIRECT. Jean-Paul Belmondo : applaudissements et vive émotion, retour sur les obsèques"

13:21 - "C'était une cérémonie à l'image de Jean-Paul" pour Dany Boon

Dany Boon était présent lors des obsèques de Jean-Paul Belmondo, notant que la standing ovation à la fin de la cérémonie a été à l'initiative de Claude Lelouch. "C'était une cérémonie à l'image de Jean-Paul", note-t-il. "On a grandi avec Jean-Paul, c'est très bizarre de se dire qu'il est plus là, même s'il reste ce qu'il a fait, ses films, et sa grande gentillesse et la tendresse qu'il avait pour les gens."