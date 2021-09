"Jean-Paul Belmondo : ce que l'on sait sur l'hommage national aux Invalides"

BELMONDO. Après la mort de Jean-Paul Belmondo lundi 6 septembre, la France entière salue la mémoire de cette légende du cinéma français. Un hommage national jeudi aux Invalides se prépare. Les dernières infos en direct.

En direct

11:11 - Jean-Paul Belmondo était-il malade ? Depuis son AVC en 2001, Jean-Paul Belmondo faisait peu d'apparitions publiques, que ça soit dans des événements médiatiques ou sur les plateaux de cinéma. Cependant, l'acteur semblait en bonne santé, à en croire les diverses apparitions qu'il a pu faire. Dans une interview à Corse Matin, en 2018, il assurait "ne pas avoir peur de la fin. J'ai eu une vie si heureuse." Si Jean-Paul Belmondo n'était pas malade, son état de santé avait diminué dans les jours qui ont précédé sa mort, nous apprend son avocat : "Il était très fatigué depuis quelque temps mais il s'est éteint tranquillement." 10:57 - Les téléspectateurs au rendez-vous pour suivre les hommages à Jean-Paul Belmondo Les différents hommages à Jean-Paul Belmondo ont rassemblé les téléspectateurs lundi 6 septembre 2021. Si L'amour est dans le pré sur M6 se classe en tête des audiences, il est suivi de près par tous les hommages rendus à Bebel : L'As des As sur France 2 a rassemblé près de 3,5 millions de téléspectateurs (16,5% de parts de marché), tandis qu'Itinéraire d'un enfant gâté sur TF1 a intéressé 3,08 millions de curieux sur TF1. "Flic ou voyou" sur W9 a de son côté séduit 997 000 téléspectateurs, tandis qu'Un flic sur Arte a convaincu 1,17 millions de téléspectateurs. 10:44 - Quels étaient les derniers films avec Jean-Paul Belmondo ? Après son AVC, survenu en 2001, Jean-Paul Belmondo était considérablement diminué, souffrant notamment de troubles de la parole et de difficultés pour se déplacer. Cela fait plus de dix ans qu'on ne l'a plus vu sur grand écran. Il a tourné au cinéma pour la dernière fois sous la direction de Claude Lelouch dans "D'un film à l'autre". On l'avait également vu pour la dernière fois dans une fiction en 2008, dans "Un homme et son chien" de Francis Huster. 10:31 - Une collection des films de Belmondo sur MyCanal De nombreux films avec Jean-Paul Belmondo sont disponibles sur la plateforme MyCanal pour les abonnés Canal+. Dans cette collection, citons A bout de souffle, Le Doulos, Flic ou voyou, Un homme qui me plaît, L’Animal, Stavisky, Léon Morin, prêtre, L’Alpagueur, Cartouche, Une femme est une femme, Les Acteurs, L’incorrigible mais aussi dans L’inconnu dans la maison. A noter que des documentaires qui lui sont dédiés sont également disponibles sur MyCanal. On peut notamment regarder Belmondo : il était une fois le beau monde ainsi que Belmondo, super-héros. 10:13 - "Notre Jean-Paul devenait très faible" confie son avocat Au micro de RTL ce mardi matin, l'avocat et ami de Jean-Paul Belmondo, maître Michel Godest, en a révélé davantage sur l'état de santé dans lequel se trouvait l'acteur avant son décès : "Bien sûr que nous étions préparés… Depuis quelques mois, même. et encore plus ces derniers jours, notre Jean-Paul devenait faible, très faible… On avait du mal à communiquer avec lui." Alain Delon avait lui-même expliqué auprès de CNews que le décès de son ami Belmondo était attendu depuis quelques semaines. 10:01 - L'avocat de Belmondo fond en larmes sur RTL La mort de Jean-Paul Belmondo a éprouvé la France entière. Son avocat et ami, maître Michel Godest, n'a pas pu retenir son émotion en évoquant le décès de Bébel ce mardi au micro de RTL : "J'ai à peine dormi... débute-t-il, avant de plonger dans le silence, ému. Bien sûr que nous étions préparés… Depuis quelques mois, même. et encore plus ces derniers jours, notre Jean-Paul devenait faible, très faible… On avait du mal à communiquer avec lui. Mais une fois que la réalité concrète arrive… Vous savez, moi je suis un petit parisien pur jus, un petit Parigot de Montmartre, lui était de Denfert, mais c'est un peu comme si on me retirait, on nous retirait aujourd'hui l'Arc de Triomphe, ou Notre-Dame…" 09:56 - "Il faudra tous aller aux Invalides" jeudi, appelle Thierry Frémaux Interrogé par BFM TV sur l'hommage rendu à Jean-Paul Belmondo aux Invalides, le directeur de l'Institut Lumière de Lyon et délégué général du festival de Cannes Thierry Frémaux a estimé que c'était "mérité. Mais l'hommage national existe depuis hier : hier, tout le monde ne parlait que de ça, pas seulement en France d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages venu de l'étranger, et les gens ne parlent que de lui. Donc l'hommage va durer, c'est le cas depuis hier et jusqu'à jeudi, et même après. Je crois savoir même que l'hommage aux Invalides sera quand même, sinon ouvert au public mais qu'il y aura des spectateurs. Le public comptait pour lui. Il faudra tous aller aux Invalides, c'est là-bas qu'on pensera encore plus fort à lui." 09:44 - L’Homme de Rio disponible sur Amazon Prime Video Si une grande sélection de films de Jean-Paul Belmondo sont disponibles sur Netflix, ce n’est pas le cas de L’Homme de Rio qui, lui, se trouve au catalogue d’Amazon Prime Video. Réalisé par Philippe de Broca, ce long-métrage sorti en 1964 met en scène Jean-Paul Belmondo dans le rôle d’un militaire qui doit porter secours à sa compagne (jouée par Françoise Dorléac) kidnappée alors qu’ils se trouvent au Brésil. 09:31 - "Il ne restait plus que nous" déplore Alain Delon suite à la mort de Belmondo C'est un ami mais également son alter-ego de cinéma qu'a perdu Alain Delon hier soir. A l'annonce de la mort de Jean-Paul Belmondo, Delon lui a rendu hommage au micro de différents médias, dont RTL : "60 ans qu’on se connait…On avait débuté ensemble… C’était un ami d’enfance, je partageais ma vie, la carrière avec lui. La France partageait notre carrière… […] Il restait plus que nous, et ça fait 60 ans qu’on fait ça, alors imaginez ce que ça fait de perdre quelqu’un après 60 ans quand c’est un ami, un astre proche de vous. Maintenant j’attends moi-même de mourir pour ne pas m’emmerder tout seul." 09:23 - Quels films de Jean-Paul Belmondo peut-on voir sur Netflix ? Avec 80 longs-métrages souvent très appréciés durant sa carrière, la filmographie de Jean-Paul Belmondo propose un catalogue particulièrement intéressant pour les plateformes de streaming. Beaucoup de ses films sont notamment visibles sur Netflix. Parmi ceux-ci, on compte Le Marginal, Le Magnifique, L’incorrigible, Peur sur la ville, Le Professionnel, Hold-Up, Le guignolo, Flix ou voyou ou encore Les Morfalous, Stavisky, Joyeuses Pâques, L’As des as, L’Héritier, Le Corps de mon ennemi et Cartouche. 09:15 - Alain Delon révèle que "ça fait quelques semaines qu'on pense" à la mort de Belmondo De nombreuses personnalités médiatiques ont tenu à rendre hommage à Jean-Paul Belmondo. Mais le plus émouvant reste indéniablement celui d'Alain Delon, son ami de toujours mais également rival par instant. Tous deux, ils étaient les dernières légendes du septième art français. Mais lorsque Le Guépard a rendu hommage au Magnifique lundi soir sur CNews, il a révélé : "Ma peine est moins grande qu'elle serait (sic). En toute franchise, ça fait quelques semaines qu'on y pense, et ça me fait moins mal maintenant." 09:02 - Nouvelle soirée d’hommages prévue sur France 2 Au lendemain de la mort de Jean-Paul Belmondo, les déprogrammations se poursuivent pour lui rendre hommage. France 2 lui consacre une deuxième soirée en l'honneur de l'acteur ce mardi soir à partir de 21h05 avec la diffusion du film de Georges Lautner Le Magnifique (1981). Cette diffusion sera suivie, à 22h55, par A bout de souffle de François Truffaut (1960) où Jean-Paul Belmondo donnait la réplique à Jean Seberg. 08:53 - De quoi est mort Jean-Paul Belmondo ? La nouvelle a anéanti ses proches, mais aussi ses fans. Jean-Paul Belmondo est mort ce lundi 6 septembre 2021. Âgé de 88 ans, on ne lui connaissait pas de problème de santé grave depuis son AVC en 2001, qui l'avait considérablement diminué. Celui qu'on surnommait Bébel s'est "éteint tranquillement, selon son avocat, maître Michel Godest, il était très fatigué depuis quelques temps." 08:51 - Jean-Paul Belmondo aura droit à un hommage populaire Les fans de Jean-Paul Belmondo pourront également rendre hommage à l'acteur mythique ce jeudi 9 septembre 2021. Selon des informations de RTL, l'hommage sera populaire, conformément à ce qu'était l'acteur dans la vie et dans ses films. "Il y aura des registres pour adresser un dernier mot au comédien et un espace pour déposer des fleurs est envisagé par l'Elysée", nous apprend le média radiophonique. 08:45 - Un hommage national comme celui rendu à Aznavour Que les fans de Jean-Paul Belmondo se préparent : l'hommage national qui sera rendu à l'acteur ne ressemblera probablement pas à celui qui a été organisé pour Johnny Hallyday. Selon des informations de RTL, la famille aurait souhaité quelque chose de simple pour saluer la mémoire de l'acteur disparu : un hommage aux Invalides jeudi 9 septembre 2021. Celui-ci devrait ressembler à celui qui a été organisé pour Charles Aznavour, le 5 octobre 2018. LIRE PLUS

Jean-Paul Belmondo est né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine. Il vient d'une famille d'artistes : son père était sculpteur et sa mère peintre. Jean-Paul Belmondo manifeste très rapidement son intérêt pour le sport, plutôt que pour les études. Il s'adonne à la boxe, qui a été pendant de nombreuses années l'une de ses passions. C'est à son retour d'un voyage en Auvergne en 1950 qu'il décide de devenir acteur. Il prépare alors le concours du Conservatoire, qu'il intègre en 1952. Il y rencontrera "La bande du Conservatoire", où l'on retrouve de grands acteurs du cinéma français : Jean-Pierre Marielle, Claude Rich et Jean Rochefort.

Depuis le Conservatoire, Jean-Paul Belmondo est devenu une star du cinéma français. Surnommé "Bébel", il a alterné toute sa carrière entre les films populaires et grand public, avec des long-métrages d'auteurs. Il se distingue des autres acteurs de sa génération par sa volonté de faire ses propres cascades. Il débute au cinéma avec Les Copains du dimanche en 1956. Après un passage sur les planches, il retente sa chance sur grand écran avec un petit rôle dans Sois belle et tais-toi, où il joue auprès d'Alain Delon.

Mais Jean-Paul Belmondo ne sera pas révélé avant l'année 1960 : il est à l'affiche d'A bout de souffle de Jean-Luc Godard. Véritable succès critique et public, ce long-métrage lui ouvre grand les portes du septième art. Il tourne ensuite sous la direction des plus grands réalisateurs, comme Alain Resnais, Philippe de Broca, Henri Verneuil, Claude Chabrol, François Truffaut ou encore Claude Lelouch pour ne citer qu'eux. A partir des années 1960, sa carrière s'enclenche véritablement : il joue dans Un singe en hiver (1962), L'homme de Rio (1964), Le Cerveau (1969). Les années 1970 et 1980 viennent le confirmé comme une valeur sûre du cinéma français : il retrouve Alain Delon à l'affiche de Borsalino (1970), brille dans Le Magnifique (1973) et Peur sur la ville (1975) et confirme sa popularité avec Le Professionnel (1981), L'As des as (1982). Il fait partie des acteurs les plus populaires du box-office, rassemblant au cours de sa carrière d'acteur près de 130 millions de spectateurs.

Cependant, sa carrière connaît un coup de mou à partir des années 1980 : la presse se montre plus critique envers ses films qui attirent de moins en moins de spectateurs. Cela ne l'empêche pas de remporter le César du meilleur acteur en 1989, pour son rôle dans Itinéraire d'un enfant gâté. Toutefois, Jean-Paul Belmondo refuse cette récompense et n'ira jamais chercher son prix. Au moment de sa nomination, il avait indiqué qu'il préférait que ce soit ses collègues qui soient récompensés à sa place. Pour d'autres, Jean-Paul Belmondo voue une rancœur au sculpteur César qui a imaginé le trophée, car ce dernier a été choisi au détriment de son père sculpteur.

Depuis son AVC en 2001, Jean-Paul Belmondo s'est fait plus rare au cinéma et sur les planches. Il apparaît pour la dernière fois au cinéma en 2009. Son talent d'acteur et son importance dans le cinéma français a toutefois été reconnu à plus d'un titre : il reçoit en 2011 une Palme d'honneur au Festival de Cannes, puis un hommage lui est rendu en sa présence lors de la cérémonie des César 2017.

Né le 9 avril 1933, Jean-Paul Belmondo est mort le 6 septembre 2021. Il avait fêté quelques mois plus tôt ses 88 ans. Il faisait ainsi partie des doyens des acteurs français. En février 2017, la carrière du comédien a été célébrée par l'Académie des César tout au long de la cérémonie et un prix d'honneur lui a été remis. L'assistance lui avait par ailleurs réservé une longue standing ovation où l'émotion était palpable.

Jean-Paul Belmondo a connu plusieurs idylles très médiatisées. Il a d'abord épousé en première noce la danseuse Elodie Constantin, qui sera la mère de deux de ses enfants : Florence (née en 1960) et Paul (né en 1963). Jean-Paul adopte également la première fille de sa compagne, Patricia, née en 1954. Les époux se séparent en 1966, un an après l'aventure de l'acteur avec Ursula Andress sur le plateau du film Les Tribulations d'un Chinois en Chine de Philippe de Broca. Belmondo et Andress se séparent finalement en 1972, après sept ans d'idylle.

Par la suite, c'est avec une actrice italienne, Laura Antonelli, que Jean-Paul Belmondo vit une histoire d'amour jusqu'en 1980. Ce n'est qu'en 1989 que Jean-Paul Belmondo rencontre Natty Tardivel, qui sera sa dernière épouse. La danseuse de ballet a alors 24 ans et est sa cadette de trente-deux ans. Le couple se marie en 2002 et donnera naissance à une petite Stella en 2003 mais divorce quatre ans plus tard. Dernière relation publique très médiatisée pour Jean-Paul Belmondo : avec Barbara Gondolfi, une jeune ex-mannequin et participante à la version flamande de L'île de la tentation. Le couple se sépare en 2012.

Jean-Paul Belmondo a eu quatre enfants dans sa vie. Patricia, Florence et Paul sont respectivement nés en 1954, 1960 et 1963 de son union avec Elodie Constantin. Florence habite depuis longtemps aux Etats-Unis avec son compagnon. Patricia, a été script-girl pour le cinéma. Elle est décédée à l'âge de 40 ans dans un incendie survenu dans son appartement rue de Rennes à Paris. Paul a fait carrière en tant que pilote automobile. Avec sa deuxième femme Natty Tardivel, Jean-Paul Belmondo donne naissance à Stella en 2003. En 2019, la jeune fille de 16 ans apparaît au Bal des débutantes à Paris en compagnie de son père.

Jean-Paul Belmondo a subi un grave AVC le 8 août 2001. En vacances en Corse, il est en effet victime d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il séjourne dans la maison de Guy Bedos à Lumio, non loin de Calvi. Alors que son ami souhaite le faire transférer par hélicoptère à Marseille pour être pris en charge le plus rapidement possible, son entourage s'y oppose et exige une hospitalisation à Paris. Le monstre sacré du cinéma français mettra plusieurs années à se remettre de cet accident qui le laissera "un peu hésitant dans la parole" expliquait-il à RTL. A la suite de cet AVC, Jean-Paul Belmondo a également perdu l'usage de son bras droit mais rien n'a entamé son optimisme.

Une chute médiatisée en 2019 : Le 16 septembre 2019, l'acteur octogénaire est victime d'une chute et souffre de douleurs à la jambe, aux côtes et aux épaules. Si sa famille rassure sur son état de santé, déclarant "il va bien", cet incident le force à se reposer quelques semaines. Le 4 novembre dernier, sa belle-fille Luana, femme de Paul Belmondo, a donné des nouvelles de l'acteur dans les colonnes de Gala : "C'est une petite chute très médiatisée mais qui n'a pas eu de conséquences majeures". "Mon beau-père est un monsieur très serein et il a cette joie de vivre qui lui permet de profiter à fond de tous ces instants. Ça lui donne un bonheur quotidien. C'est pour ça qu'il va bien". Jean-Paul Belmondo est mort à 88 ans le 6 septembre 2021. Il était "fatigué" selon son avocat, qui n'a pas relevé de souci de santé particulier.