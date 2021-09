"Jean-Paul Belmondo : sa famille réunie, le discours de Macron... Les temps forts de l'hommage"

BELMONDO. L'hommage national à Jean-Paul Belmondo s'est tenu ce jeudi, aux Invalides. Désormais, le public pourra se recueillir sur le cerceau de l'acteur toute la nuit. Retour sur les temps forts.

22:30 - Pour Patrick Bruel, "Belmondo est la personne la plus aimée de ce pays" Au micro de BFMTV, Patrick Bruel s'est dit "fier d'avoir croisé sa route et son amitié", en évoquant Jean-Paul Belmondo. "Je ne pense pas me tromper en disant que c'est probablement la personne la plus aimée de ce pays", a-t-il ajouté, lors de l'hommage national rendu au Magnifique. "Unanimité totale, amour total et respect total", a conclu Patrick Bruel, très ému. 22:10 - "Le soleil devait l'accompagner", affirme son ex-femme Natty Tardivel, l'ex-femme de Jean-Paul Belmondo et mère de sa fille Stella, avait une grande crainte avant la cérémonie. "Quand j'ai vu ce matin qu'il pleuvait je me suis dit : 'ce n'est pas possible, Jean-Paul ne peut pas avoir cet hommage sous la pluie.' Il restait des heures au soleil, il adorait ça, donc le soleil devait l'accompagner", a-t-elle confié face aux caméras de BFMTV. Le soleil a finalement été de la partie pour l'hommage national à Bébel. 21:50 - Bientôt une place au nom de Belmondo à Nice ? Dans un tweet, le maire de Nice Christian Estrosi a affirmé qu'il "proposerait lors du prochain conseil municipal de la ville de Nice que la place du Pin soit baptisée Place Jean-Paul Belmondo et qu'un cycle Bébel sera organisé par notre cinémathèque". Je proposerai lors du prochain conseil municipal @villedenice que la place du Pin soit baptisée Place Jean-Paul Belmondo et un cycle Bébel sera organisé par notre cinémathèque. pic.twitter.com/J2CdSGBGiC — Christian Estrosi (@cestrosi) September 9, 2021 21:30 - "Jean-Paul Belmondo c'était un soleil" Gilles Lellouche était présent ce jeudi 9 septembre 2021, à l'hommage national rendu à Jean-Paul Belmondo. "C'était un exemple, une référence, il nous a donné envie de jouer. Indépendamment du fait d'être un grand acteur, c'était aussi un être humain absolument fantastique, délicieux, qui vous donnait envie de vivre encore plus intensément, encore plus joyeusement, et avec beaucoup de liberté", a déclaré l'acteur au micro de BFMTV. 21:10 - Jean-Paul Belmondo avait évoqué la date de sa mort Les enfants de Jean-Paul Belmondo étaient tous présents à l'hommage national de ce jeudi 9 septembre. On a ainsi vu Stella, la fille de Jean-Paul Belmondo et Natty Tardivel, réconfortée par Michel Drucker, comme le rapporte BFMTV. L'occasion pour une journaliste de révéler la terrible prédiction de Bébel sur sa mort. "Jeff Domenech [scénariste], pour ne pas le citer, a passé beaucoup de temps avec Jean-Paul Belmondo à la fin de sa vie. Et Jean-Paul Belmondo lui avait fait une confidence. Jeff Domenech lui avait dit : 'Bon, allez, tu vas encore tenir un bon bout de temps ! Tu vas rester avec nous un bon bout de temps !' Et il avait manifestement répondu par la négative, disant : 'Non, non, ce sera pour les dix-huit ans de Stella. Je tiendrais jusque-là, mais je ne suis pas sûr d'aller plus loin'." Une prédiction qui s'est (malheureusement) réalisée, puisque Stella a fêté ses dix-huit ans le 13 août dernier. 20:50 - Le monde du cinéma réuni pour dire au revoir à Belmondo De nombreux acteurs étaient présents ce jeudi 9 septembre, aux Invalides, pour assister à l'hommage national rendu à Jean-Paul Belmondo. BFMTV évoque notamment les noms de Guillaume Canet, Marion Cotillard, Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Michel Boujenah, Nathalie Baye, Patrick Chesnais, Arielle Dombasle, Cyrielle Clair, Richard Anconina ou encore Pierre Vernier, le dernier, avec Françoise Fabian de "la bande du Conservatoire". 20:30 - Focus sur les films de Belmondo qui ont fait le plus d'entrées Acteur extrêmement populaire, Jean-Paul Belmondo pouvait attirer des millions de fans dans les salles obscures par sa simple présence au générique. Le comédien a dans sa carrière de nombreux succès dont plusieurs ont dépassé les 5 millions d'entrées. En 1981, dans Le professionnel, il rassemble 5 243 511 entrées tandis qu'en 1982, dans L'As des as, 5 452 593 curieux se pressaient dans les salles pour le voir. Mais, de tous ses films, aucun n'a autant réuni le public que Le cerveau en 1968, avec 5 547 299 entrées ! 20:10 - Le discours émouvant du petit-fils de Belmondo Les enfants et petits-enfants de Jean-Paul Belmondo étaient réunis dans la cour des Invalides pour l'hommage rendu à l'acteur, ce jeudi 9 septembre. Ses enfants, Florence, Paul et Stella étaient notamment présents, comme le rapporte Paris Match. Son petit-fils, Victor, acteur, a lu un texte émouvant, entouré de ses cousins. "On tenait à dire un mot à notre grand-père. Là où il est, je suis sûr et certain qu’il sourit. [...] Tout au long de sa vie, il n’a cessé de chercher le bonheur, mais surtout de le donner. Il était et restera un soleil et un soleil ne s'éteint pas, il brille et irradie partout, tout le temps. [...] Notre grand-père nous irradie toujours par sa bonté, sa bienveillance… Merci papy de nous avoir donné tant de joie. Tu nous laisses remplis de bonheur immense. On t’aime. Amuse-toi bien avec tes copains qui t’ont tant manqué." 19:50 - Julie Gayet rend hommage à Jean-Paul Belmondo Julie Gayet, présente à l'hommage rendu à Jean-Paul Belmondo, ce jeudi 9 septembre, a également écrit un tweet dédié au Magnifique : "Aujourd’hui, hommage national à cet immense acteur qui ne se prenait pas au sérieux et qui nous a tant fait rêver ! Grande émotion au moment de sa sortie sur la musique du Professionnel… #Belmondo. Une pensée pour toute sa famille." Aujourd’hui, hommage national à cet immense acteur qui ne se prenait pas au sérieux et qui nous a tant fait rêver ! Grande émotion au moment de sa sortie sur la musique du Professionnel… #Belmondo

Une pensée pour toute sa famille. https://t.co/xNPXLv9FV2 — Julie Gayet (@IamJulieGayet) September 9, 2021 19:30 - Jean Dujardin très ému durant l'hommage à Belmondo Jean Dujardin, très ému à la fin de l'hommage à Jean-Paul Belmondo, ce jeudi 9 septembre, a évoqué une fois encore la mémoire de l'acteur, véritable "médicament". "On est partagé entre l'envie de pleurer parce qu'il nous manque déjà et [l'envie de] pleurer de rire. C'est ce qu'il aurait voulu aussi", a indiqué Jean Dujardin à BFMTV. "Jean-Paul, c'était le sourire de la France. Il irradie. C'est un médicament. Il fait du bien." 19:10 - Les recueillements possibles à partir de 19h30 devant le cercueil de Belmondo C'est à partir de 19h30 que les portes des Invalides s'ouvriront à tous ceux qui veulent se recueillir devant le cercueil de Jean-Paul Belmondo, comme le rapporte BFMTV. Ils auront toute la nuit pour faire un dernier adieu à l'acteur. 18:50 - Retour sur la cérémonie en images Ce jeudi 9 septembre, la cérémonie d'hommage à Jean-Paul Belmondo a réuni de nombreuses personnes. L'Est Républicain revient sur la journée en images. On y voit notamment François Hollande et Julie Gayet, Jean Dujardin, l'orchestre de la Garde républicaine, le public réuni sur l'esplanade, devant l'Hôtel des Invalides ou encore la famille de l'acteur...

18:31 - Quand le public pourra-t-il se recueillir sur la tombe de Belmondo ? Dans l'hommage national rendu à Jean-Paul Belmondo, il est prévu que le public puisse se recueillir une dernière fois pour saluer la mémoire du Magnifique acteur. C'est à partir de 19h30 que les anonymes pourront se rendre dans la cour des Invalides pour faire leur ultime adieu à Bébel. 18:14 - Son ex-femme, Natty Tardivel, revient sur le rapport de Belmondo au public Mère de sa dernière fille Stella, Natty Tardivel a accepté de répondre aux questions des journalistes concernant son ancien mari, Jean-Paul Belmondo. Elle a choisi de se focaliser sur le rapport que son ancien époux entretenait avec son public : "Jean-Paul a toujours aimé son public, partout où on allait, il passait toujours du temps avec les gens. Parfois on allait à l'autre bout du monde pour être un peu tranquille mais il y avait toujours quelqu'un et il était toujours présent. Il disait toujours 'c'est pas les critiques qui m'ont fait, c'est le public'." 18:02 - Guillaume Canet : "On avait tous envie de lui ressembler quand on était plus jeune" Guillaume Canet était présent à l'hommage rendu à Jean-Paul Belmondo aux Invalides. Il connaissait bien Le Magnifique et n'a pas héisté à répondre aux questions de BFM TV à la fin de la cérémonie : "On avait tous envie de lui ressembler quand on était plus jeune. C'était son charisme, ses personnages. Cette humilité, cette force, cet esprit combatif, ce mental... C'était vraiment une personne incroyable. C'est notre héros national." LIRE PLUS

Jean-Paul Belmondo est décédé le 6 septembre 2021. L’acteur adulé du public et apprécié de la critique était âgé de 88 ans. Depuis son AVC en 2001, qui l’avait laissé très diminué, l’acteur ne souffrait pas de problèmes de santé. A l’annonce de son décès, son avocat, maître Michel Godest, a confié que Bébel était “très fatigué depuis quelque temps. Il s’est éteint tranquillement.”

Suite à l’annonce du décès de Jean-Paul Belmondo, le 6 septembre 2021, l’Elysée a décidé d’organiser un hommage national, avec l’aval de la famille du comédien. La cérémonie d’adieu a eu lieu le 9 septembre aux Invalides. Près de 700 invités du monde de la politique, de la culture et du sport étaient conviés, ainsi que 1000 anonymes, pour rendre un ultime hommage à Bébel. Un éloge funèbre a été prononcé par Emmanuel Macron à cette occasion, qualifiant Belmondo en ces termes : "Nous aimions Jean-Paul Belmondo parce qu'il nous ressemblait. Géant parmi les géants, il était surtout homme parmi les hommes [...] On l'admire, il nous fait rire. Belmondo, c'est un peu nous en mieux", avant que le cercueil ne s'éloigne sur la musique du Professionnel. Le public est invité à se recueillir une dernière fois devant le cercueil du Magnifique à la fin de l’hommage.

Les obsèques de Jean-Paul Belmondo sont organisées au lendemain de l’hommage national, le 10 septembre 2021. Seule la famille et les intimes sont conviés à cet ultime adieu, organisé à l’église de Saint-Germain-des-Prés. La cérémonie est suivie d’une crémation dans l’intimité.

Jean-Paul Belmondo est un acteur français né le 9 avril 1933 et mort le 6 septembre 2021, à 88 ans. Reconnu comme un véritable géant du cinéma français, cet acteur est à l'affiche de films devenus de grands classiques du septième art hexagonal des années 1960 aux années 1980, comme "A bout de souffle", "Un singe en hiver", "L'homme de Rio", "Borsalino", "Le Magnifique", "Le Professionnel", "Peur sur la ville" ou "L'as des As". Acteur autant prisé par le cinéma d'auteur que par le public, il aura attiré dans les salles près de 160 millions de spectateurs en cinquante ans de carrière. Il reçoit en 1989 le César du meilleur acteur pour "Itinéraire d'un enfant gâté", prix qu'il refuse cependant. Après un AVC en 2001 qui l'a laissé largement diminué, Jean-Paul Belmondo se fait plus rare, tant sur grand écran que sur les planches ou dans ses apparitions publiques. Il reçoit cependant une Palme d'or d'honneur en 2011 et un César d'honneur en 2017 pour l'ensemble de sa carrière.

Jean-Paul Belmondo est né à Neuilly-sur-Seine le le 9 avril 1933. Celui qui sera plus tard affectueusement surnommé "Bébel" a baigné dans le monde de l'art, son père étant le sculpteur Paul Belmondo, tandis que sa mère, Madeleine Rainaud-Richard, était peintre. C'est dans sa jeunesse qu'il entretient sa passion pour le sport, et plus particulièrement pour la boxe, passion qui le suivra durant de nombreuses années. C'est en rentrant d'un voyage en Auvergne en 1950 qu'il se décide à devenir acteur. Il intègre en 1952 le Conservatoire, où il rencontrera ceux qui deviendront ses amis de la "Bande du Conservatoire" : Jean Rochefort, Claude Rich et Jean-Pierre Marielle.

Après avoir étudié au Conservatoire et fait ses débuts sur les planches de théâtre, Jean-Paul Belmondo s'est fait progressivement connaître jusqu'à devenir l'une des plus grandes stars du cinéma français. Alternant avec aisance les films populaires mais aussi les productions du cinéma d'auteurs, il est apprécié tant du public que de la critique. Son premier rôle au cinéma est dans Les Copains du dimanche, sorti en 1956, et on le retrouvera plus tard face à celui qui deviendra son ami et rival, Alain Delon, dans "Sois belle et tais-toi."

C'est dans les années 1960 que Jean-Paul Belmondo devient l'un des plus grands acteurs français de sa génération. Il est révélé dans "A bout de souffle" de Jean-Luc Godard, sorti en 1960. Ce rôle salué par tous lui ouvrira en grand les portes du septième art et lui permettra de jouer avec les plus grands, tels Alain Resnais, Henri Verneuil, François Truffaut, Philippe de Broca ou Claude Lelouch. On a ainsi pu le voir dans Un singe en hiver (1962), L'homme de Rio (1964), Le Cerveau (1969). Les années 1970 et 1980 viennent le confirmé comme une valeur sûre du cinéma français : il retrouve Alain Delon à l'affiche de Borsalino (1970), brille dans Le Magnifique (1973) et Peur sur la ville (1975) et confirme sa popularité avec Le Professionnel (1981), L'As des as (1982). Il fait partie des acteurs les plus populaires du box-office, rassemblant au cours de sa carrière d'acteur près de 160 millions de spectateurs.

Après la gloire et le succès, Jean-Paul Belmondo rencontre un passage à vide à partir des années 1980, les critiques n'étant plus amusées ou séduites par ses partitions, ses films lassant les spectateurs qui se déplacent moins pour voir ses dernières cascades de cinéma. Il remportera malgré tout le César du meilleur acteur pour son rôle dans "Itinéraire d'un enfant gâté" en 1988, récompense qu'il refuse. En 2001, Jean-Paul Belmondo est frappé par un AVC, scellant presque définitivement sa carrière au cinéma et sur les planches. La dernière fois qu'il apparaît dans un rôle de fiction, c'est en 2009. Malgré ce retrait du monde audiovisuel et médiatique, Belmondo conserve son aura d'acteur légendaire français : il reçoit en 2011 une Palme d'honneur au Festival de Cannes, puis un hommage lui est rendu en sa présence lors de la cérémonie des César 2017.

Jean-Paul Belmondo est né le 9 avril 1933 et mort le 6 septembre 2021. Quelques mois avant son décès, il avait fêté ses 88 ans. Jusqu'à sa mort, il faisait partie des doyens des acteurs français, avec Alain Delon, Françoise Fabian ou encore Jean-Louis Trintignant.

Jean-Paul Belmondo véhiculait une image de séducteur tant dans ses films que dans la vie. Il a ainsi eu plusieurs romances très médiatisées. En 1959, il épouse la danseuse Elodie Constantin (dont le vrai nom est Renée Constant), qui était sa compagne depuis plusieurs années. Ils ont eu trois enfants ensemble : Patricia, née en 1953, Florence, née en 1960 et Paul, né en 1963. Mais leur mariage prend fin en 1966, après l'aventure sulfureuse d'un an entre l'acteur et la comédienne Ursula Andress, rencontrée sur le plateau du film Les Tribulations d'un Chinois en Chine de Philippe de Broca. Belmondo et Andress se séparent finalement en 1972, après sept ans d'idylle.

Jean-Paul Belmondo apparaît ensuite au bras de l'actrice italienne Laura Antonelli, avant leur rupture en 1980. En 1989, Belmondo rencontre Natty Tardivel, sa seconde et dernière épouse. Le couple s'unit à Paris en 2002. De leur union, naîtra le dernier enfant de l'acteur et sa troisième fille, Stella, née en 2003. Dernière relation publique très médiatisée pour Jean-Paul Belmondo : avec Barbara Gondolfi, une jeune ex-mannequin et participante à la version flamande de L'île de la tentation. Le couple se sépare en 2012. En 2020, il est raconté que Jean-Paul Belmondo aurait vécu une romance avec Maria Carlos Sotto Mayor pendant plus d'un an, alors que les deux acteurs avaient déjà été en couple dans les années 1980.

La famille de Jean-Paul Belmondo était une véritable dynastie. L'acteur a eu quatre enfants de deux mariages différents. Patricia, Florence et Paul sont respectivement nés en 1954, 1960 et 1963 de son union avec Elodie Constantin. Patricia, script-girl pour le cinéma, est décédée à 40 ans dans l'incendie de son appartement Parisien. De son côté, Florence habite depuis longtemps aux Etats-Unis avec son compagnon. Son seul fils, Paul Belmondo, a fait carrière en tant que pilote automobile. Avec sa deuxième femme Natty Tardivel, Jean-Paul Belmondo donne naissance à Stella en 2003.

Jean-Paul Belmondo a également de nombreux petits enfants. Sa fille aînée, Florence, a eu trois enfants : Annabelle, née en 1988, Christopher né en 1993 et Nicolas, né en 1997. De l'union entre son fils, Paul, et Luanna Belmondo, Bébel est devenu grand-père de trois enfants : Alessandro, né en 1991 et devenu chef cuisinier, Victor Belmondo, né en 1993 et qui poursuit une carrière d'acteur, et Giacomo, petit dernier né en 1998.

Le 8 août 2001, alors en vacances en Corse, Belmondo est victime d'un accident vasculaire cérébral. Il séjournait dans la maison de son ami Guy Bedos à Lumio, non loin de Calvi. Alors que l'humoriste souhaite le faire transférer par hélicoptère à Marseille pour être pris en charge le plus rapidement possible, son entourage s'y oppose et exige une hospitalisation à Paris. Le monstre sacré du cinéma français ne se remettra jamais réellement de cet AVC, qui le laissera "un peu hésitant dans la parole" expliquait-il à RTL. Jean-Paul Belmondo a également perdu l'usage de son bras droit. Cependant, rien n'a entamé son optimisme.

Jean-Paul Belmondo est mort à 88 ans, quelles sont les causes de son décès ?

Jean-Paul Belmondo est décédé le 6 septembre 2021, à 88 ans. Si l'acteur était "très fatigué" les semaines précédant sa mort, comme l'a annoncé son avocat maître Michel Godest, celui qu'on surnommait Le Magnifique est mort de causes naturelles. Il "s'est éteint tranquillement" a confirmé son conseil le jour de son décès auprès de l'Agence France Presse. Sur le plateau de TPMP, son dernier assistant a confirmé que le comédien est décédé entouré de ses proches et de sa famille.