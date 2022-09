Dany Boon : que raconte son dernier film avec Line Renaud

DANY BOON. Dany Boon est à l'affiche du film "Une belle course" avec Line Renaud. L'acteur français et son acolyte sont les invités de 20h30 le dimanche sur France 2, dimanche 11 septembre 2022.

[Mis à jour le 11 septembre 2022 à 15h37] Dany Boon vient présenter le nouveau film "Une belle course", dans lequel joue aux côtés de Line Renaud, dans 20h30 le dimanche sur France 2, dimanche 11 septembre. La sortie de cette comédie est prévue le 21 septembre prochain. Dany Boon campe le rôle de Charles, un chauffeur de taxi. Ce dernier rencontre une cliente pas comme les autres, Madeleine, 92 ans, jouée par Line Renaud. Celle-ci souhaite faire un dernier voyage : renouer avec les lieux qui ont compté dans sa vie, avant de se retirer en entrant en maison de retraite. Réalisé par Christian Carion, le film permet le voyage intergénérationnel dans Paris.

Danny Boon est un incontournable du cinéma français. L'acteur a crevé l'écran dans le film de l'année 2008 "Bienvenue chez les Ch'tis". Avec son compère Kad Merad, ils ont amusés des millions de Français. Depuis, à chaque sortie de film dans lequel il joue, les salles sont pleines. Toutefois, aucune comédie n'aura rencontré le même succès que "Bienvenue chez les Ch'tis".

Biographie de Dany Boon - Dany Boon est né le 26 juin 1966 à Armentières dans le Nord. De son vrai nom Daniel Hamidou, il déménage de son nord natal pour s'installer à Paris et s'essayer au one-man show. En 1993, Patrick Sébastien devient son producteur et c'est le début des sketchs cultes comme "Le Dépressif" (Je vais bien, tout va bien) ou "Jean-Pierre le culturiste". Très vite, Dany Boon tourne au cinéma mais il ne délaisse jamais vraiment les planches, que ce soit pour ses one-man-show ou des pièces de théâtre. Sur grand écran, on peut le voir dans Pédale Dure de Gabriel Aghion (2004), dans Joyeux Noël (2005) de Christian Carion ou encore La Doublure (2006) de Francis Veber.

Acteur, Dany Boon est aussi réalisateur. Son premier film, intitulé La Maison du bonheur, sort en 2006 et dépasse la barre du million d'entrées. Son deuxième film, Bienvenue chez les Ch'tis, explose tous les records dès sa sortie en 2008. Le long-métrage, dans lequel il tient un des premiers rôles face à Kad Merad, réalise des records au box-office français. Avec 20,489 millions d'entrées, Bienvenue chez les Ch'tis devient le film français ayant généré le plus d'entrées en France, devant La Grande Vadrouille. Par la suite, le film obtiendra plusieurs remakes à l'international dont deux en Italie : Benvenuti al Sud (2010) et Benvenuti al Nord (2012) dont Dany Boon est également co-producteur exécutif. Un remake américain, produit par Will Smith, était prévu mais celui-ci a finalement été abandonné.

Après cet immense succès, les nouvelles comédies de Dany Boon deviennent immédiatement des événements dès leur sortie et génèrent toutes des succès au box-office français mais aucune ne réussira à égaler le score pharaonique de Bienvenue chez les Ch'tis. Citons par exemple Rien à déclarer (2011 - 8 millions d'entrées), où Dany Boon donne la réplique à Benoît Polevoorde et François Damiens dans une comédie à la frontière entre la Belgique et la France. Puis viendra Supercondriaque (2014 - 5,2 millions d'entrées) mais aussi Raid Dingue (2016 - 4,5 millions d'entrées et distingué du César du public) et La Ch'tite Famille, retour aux racines du succès de Dany Boon en 2018 qui réalisera tout de même un joli score avec 5,6 millions d'entrées.

Dany Boon acteur de doublage

Dany Boon est aussi un acteur qui fait régulièrement des doublages de dessins animés. On l'entend par exemple dans Gang de requins (2004) mais aussi Horton (2008) ou encore Le Voyage extraordinaire de Samy (2010). Mais il fait également partie de l'écurie Disney puisqu'il prête sa voix au bonhomme de neige Olaf dans La Reine des Neiges sorti en 2013 et sa suite La Reine des Neiges 2 (2019).

Dany Boon a été marié à trois reprises. Une première fois avec la comédienne Sophie Hermelin, avec qui il a eu son premier enfant, Mehdi. Le couple finit toutefois par se séparer. Mais Dany Boon rencontre en 1998 l'actrice Judith Godrèche sur le tournage de Bimboland. Ils se marient quelques mois après leur rencontre, et donnent naissance au deuxième fils du comédien, Noé, en 1999. En 2002, les deux comédiens divorcent après quatre ans d'idylle.

Yaël Harris, qui deviendra productrice, a été la troisième rencontre marquante de Dany Boon. Ils se rencontrent en Suisse, mais elle décide de tout plaquer pour le rejoindre en France. Pour elle, l'acteur se convertit au judaïsme. Ils ont trois enfants : Eytan (2005), Elia (2006) et Sarah (2010). Au bout de 15 ans de mariage cependant, Dany Boon et Yaël Harris se séparent. Des rumeurs laissent entendre que le réalisateur et acteur vivrait depuis 2018 une relation avec l'actrice Laurence Arné, qui a tourné à ses côtés dans Radins et La Ch'tite famille. Leur idylle est confirmée en 2021 au micro de RTL.