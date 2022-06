"DIRECT. Mort de Jean-Louis Trintignant : l'acteur ne se battait plus contre la maladie"

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT. L'acteur Jean-Louis Trintignant est mort à l'âge de 91 ans "de vieillesse, entouré de ses proches" ce 17 juin 2022. Il a lutté pendant plusieurs années contre un cancer.

19:57 - Jean-Louis Trintignant, un homme "timide, élégant, magnétique", pour la nouvelle ministre de la Culture Sur Twitter, la nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a elle aussi rendu hommage à Jean-Louis Trintignant, se remémorant pour l'occasion une petite phrase du comédien : "'Peut-être que je joue la tête baissée, mais à l'intérieur de moi, ça bouillonne.' disait Jean-Louis Trintignant", a-t-elle partagé, soulignant un homme "timide, élégant, magnétique" qui "a incarné de rôle en rôle toutes les passions et tous les tourments de l’humanité". Et Rima Abdul Malak de conclure : "Mes pensées à son épouse et à ses proches."

19:27 - Le bel hommage en vidéo de l'Ina à Jean-Louis Trintignant Pour rendre hommage à Jean-Louis Trintignant, mort ce 17 juin, l'Institut national de l'audiovisuel a ressorti de ses archives plusieurs interviews et vidéos du célèbre acteur français. Vous pouvez visionner ce montage ci-dessous : Figure incontournable du cinéma et du théâtre français, Jean-Louis Trintignant est mort à l'âge de 91 ans. En 1966, il déclarait : «Je ne suis pas un acteur doué». Portrait d'un acteur timide qui s'est retrouvé en haut de l'affiche. pic.twitter.com/mMIpMDAuEi — Ina.fr (@Inafr_officiel) June 17, 2022

19:02 - Jean-Louis Trintignant a fait de nombreuses pauses dans sa carrière Jean-Louis Trintignant a une longue filmographie. Pourtant, sa carrière est émaillée de plusieurs pauses, soit pour se tourner davantage vers le théâtre, ou pour se consacrer à sa passion pour l'automobile. Dans un entretien fleuve à Première, réalisé en 2017, l'acteur expliquait que le seul capable de le sortir de sa "retraite", c'était Michael Haneke, avec lequel il a tourné "Amour" et "Happy End". "Je ne vais plus rien faire après Happy End, en fait. C'est beau ici, le sud, cette maison, ça me suffit [...] Il y a un âge où c'est bien [le cinéma, NDLR] et puis ça devient moins intéressant. Vers 45 ans, j'ai commencé à m'ennuyer un peu... A partir de là, on ne joue plus que des vieux."

18:53 - "Quand je n'aurais plus d'économies, je me suiciderais !" Trintignant sans fard sur l'argent et la mort Dans une interview avec le magazine Première en juillet 2018, Jean-Louis Trintignant se montrait très direct au sujet de sa propre mort mais aussi de l'argent qu'il pouvait posséder. Il expliquait sans fard avoir l'intention de profiter de ses dernières économies. "Là, j’ai encore quelques économies de côté. Et une fois que j’aurai tout dépensé, je me suiciderai. Je vous dis ça parce que je ne tiens plus beaucoup à la vie. Si j’avais trente ans, je ne ferais pas le malin à ce sujet." En début d'entretien, il annonçait d'ailleurs avoir recommencé à fumer : "J’avais arrêté de fumer, puis un ami m’a dit 'Oh à ton âge qu’est-ce que tu risques ?' Avant j’avais peur du cancer. Plus maintenant, j'en ai un !"

18:40 - Jean-Louis Trintignant n'était pas fier du nombre de films qu'il avait tournés On se souvient souvent du nombre impressionnant de films dans lesquels Jean-Louis Trintignant. Certains disent 120, d'autres diront 130... Pour autant, le comédien lui-même n'était pas forcément fier de cette création prolifique. Dans un entretien accordé à Première en juillet 2018, il lançait, non sans humour "J’ai tourné dans 130 films il me semble, ça fait au moins cent de trop." Dans cette interview, Trintignant expliquait cependant qu'il avait pu, parfois, être attiré par le salaire conséquent du cinéma contrairement aux cachets théâtraux qu'il pouvait toucher. "C’est quand même très bien payé, les films. Quand je gagne « dix » au théâtre, je pourrais pendant ce même temps gagner « 100 » au cinéma."

18:31 - Jean-Louis Trintignant a remporté trois prix d'interprétation majeurs Malgré sa longue carrière, Jean-Louis Trintignant ne fait pas partie des acteurs les plus récompensés du cinéma français. Il en a eu trois majeures : un prix d'interprétation au Festival de Cannes en 1969 pour "Z", avant d'être récompensé d'un Ours d'argent du meilleur acteur pour "L'homme qui ment" en 1968. Enfin, en 2013, il décroche son premier et unique César pour "Amour". Ce dernier film lui a également permis de recevoir la Palme d'or du Festival de Cannes 2012, avec Michael Haneke et Emmanuelle Riva.

18:22 - "J'ai aimé Jean Lou à la folie" disait Brigitte Bardot Si l'idylle entre Brigitte Bardot et Jean-Louis Trintignant s'achève au bout de quelques années, la relation n'a pas pour autant été malheureuse, loin de là. L'actrice, qui avait quitté Roger Vadium sur le tournage de Et Dieu créa... la femme pour son partenaire de jeu se souvenait d'ailleurs avec beaucoup d'émotion de leur couple. “J’ai aimé Jean Lou à la folie, je l’ai­mais comme je n’ai peut-être plus jamais aimé, mais je ne le savais pas, j’étais trop jeune”. Pour la comédienne, “ces instants d'amour avec Trintignant ont été les plus heureux de sa vie”.

18:11 - Comment Brigitte Bardot est tombée amoureuse de Trintignant C'est sur le tournage du film Et Dieu créa... la femme (1955) que Jean-Louis Trintignant rencontre Brigitte Bardot, alors en couple avec le réalisateur du film Roger Vadim depuis sept ans. Les deux acteurs doivent jouer des amants mais, au départ, le courant ne passe pas. Bardot dira de Trintignant qu'il "est tarte ! Je ne pourrai jamais faire croire que je suis amoureuse de lui". Et pourtant, le tournage passant, les deux têtes d'affiche se rapprochent, au point que "B.B" quittera Roger Vadim pour son acteur principal. Dans ses mémoires, Bardot écrira qu'"à force d'être naturelle dans mes scènes d'amour avec Jean-Louis, je finis tout naturellement par l'aimer. J'éprouvais pour lui une passion dévorante”. Le tournage s'acheva d'ailleurs sous tension entre le comédien et le cinéaste.

17:57 - Une liaison avec Romy Schneider ? Jean-Louis Trintignant était également connu pour ses infidélités et ses liaisons sur les plateaux de tournage. Il aurait ainsi eu une relation avec Romy Schneider, en 1973, alors qu'ils tournaient ensemble le film "Le train" de Pierre Granier-Deferre. Nadine Trintignant a notamment révélé dans C à vous, en 2021, qu'elle avait poussé son mari dans les bras de l'actrice de Sissi : "D'abord, j'aimais beaucoup Romy. C'était vraiment une femme très belle, intelligente, pleine de charme. Et je lui disais : 'Elle, elle arrivera peut-être à te rendre heureux.'"

17:46 - Jean-Louis Trintignant a perdu une deuxième fille, Pauline Jean-Louis Trintignant a perdu deux enfants : Marie Trintignant en 2003, tuée par son compagnon Bertrand Cantat, et Pauline Trintignant, née en 1969 et morte 9 mois plus tard. Nadine Trintignant réalisera d'ailleurs un film sur ce deuil terrible, "Ca n'arrive qu'aux autres" avec Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. Jean-Louis Trintignant noie, de son côté, son chagrin dans le travail.

17:35 - Jean-Louis Trintignant ne se battait pas contre la maladie En 2018, dans les colonnes de Nice Matin, Jean-Louis Trintignant fait une annonce surprenante : il ne cherche pas à se guérir de son cancer de la prostate. "Je ne me bats pas, je laisse faire", avait-il précisé. Deux ans plus tard, il avouait au même média qu'il ne prenait pas de traitement contre sa maladie. "Vous savez, pour 60% d'entre nous, on a tous un cancer. Mais quand on est vieux, ce n'est pas la maladie la plus grave". Son épouse a annoncé dans un communiqué que l'acteur était mort de vieillesse.

17:29 - Il ne s'est jamais remis de la mort de sa fille, Marie Trintignant Jean-Louis Trintignant a eu trois enfants : Pauline Trintignant, Vincent Trintignant, et Marie Trintignant. Cette dernière est décédée le 1er août 2003, sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat. L'acteur ne s'est jamais remis de la mort de sa fille. En décembre 2018, il expliquait dans les colonnes de Entrée libre que "ça ne se guérit pas. Depuis quinze ans, ça m'a complètement abattu. Je suis mort il y a quinze ans, avec elle."

17:23 - Qui étaient les femmes de la vie de Jean-Louis Trintignant ? Jean-Louis Trintignant était un homme à femmes et a été marié à trois reprises. Sa première union était avec Stéphane Audran, de 1954 à 1956. Il épouse quatre ans plus tard Nadine Trintignant, avec qui il aura une relation de 16 ans. Ils se séparent en 1976. Depuis les années 2000, Jean-Louis Trintignant était marié avec Marianne Hoepfner, une pilote automobile de 13 ans sa cadette.

17:18 - Les plus grands rôles de Jean-Louis Trintignant Jean-Louis Trintignant est un acteur qui a marqué des générations de cinéphile. Il est révélé face à Brigitte Bardot dans "Et Dieu... créa la femme", de Roger Vadim. Dès lors, il enchaîne les tournages. Après une parenthèse au théâtre, il redevient une star du grand écran grâce à son rôle dans "Un homme et une femme" de Claude Lelouche, qui obtient d'ailleurs la Palme d'or au Festival de Cannes 1966 et l'Oscar du meilleur film étranger l'année suivante. Parmi les autres rôles marquants de Jean-Louis Trintignant, citons également "Z" de Costa-Gavras, "Le combat dans l'île" d'Alain Cavalier, "L'homme qui ment" d'Alain Robbe-Grillet ou "Le Conformiste" de Bernardo Bertolucci". L'un de ses derniers films, "Amour" de Michael Haneke, lui permet de remporter le César du meilleur acteur en 2013.