Mort de Roger Carel : Mickey, Astérix... quels personnages a-t-il doublés ?

ROGER CAREL - Le comédien Roger Carel est mort à l'âge de 93 ans. Cette légende du doublage avait prêté sa voix dans plusieurs films devenus cultes.

[Mis à jour le 18 septembre 2020 à 14h28] "Le pape du doublage" s'est éteint. Roger Carel est mort à l'âge de 93 ans. Cette légende du doublage (il a prêté sa voix à Astérix, C-3PO et de nombreux personnages de Disney) est décédé le 11 septembre dernier, dans le plus grand secret. Sa famille n'a pas souhaité communiquer sur son décès, "pour préserver son épouse, fortement bouleversée", détaille son fils au Parisien, qui a révélé l'information ce vendredi. L'acteur repose désormais dans le caveau familial de Villejésus, en Charente, commune où il avait une résidence secondaire.

Si vous êtes un féru de films d'animation, vous avez très probablement déjà entendu la voix de Roger Carel. C'est lui qui a doublé Astérix dans les versions dessins animées, de 1967 à 2014. Il a également prêté sa voix à de nombreux personnages de films Disney : en vrac, on peut citer Mickey Mouse, Winnie l'Ourson, le serpent Kaa (Le livre de la Jungle), Bernard (Bernard et Bianca), Basil (Basil Détective Privé) ou le Chat de Chester (Alice au pays des merveilles). Il a également doublé Anthony Daniels dans plusieurs films Star Wars, à l'exception de la dernière trilogie (2017-2019) : Roger Carel est la voix française de C-3PO. Parmi les autres personnages majeurs qu'il a doublé, on note aussi Kermit la grenouille et Alf. Il a également été la voix française de Peter Sellers, Jack Lemmon ou encore Charlie Chaplin dans Le Dictateur.

Roger Carel, de son vrai nom Roger Bancharel, est un comédien français né le 14 août 1927 à Paris et mort le 11 septembre 2020 à Aigre, en Charente. Il est particulièrement connu comme comédien de doublage, ayant prêté sa voix dans de nombreux films Disney, mais également dans les Star Wars où il double C-3PO. Grâce à sa capacité à transformer sa voix, Roger Carel a eu une carrière prolifique.

Roger Bancharel, qui prendra plus tard le nom de scène de Roger Carel, est le fils unique d'un fonctionnaire de la CMP (ancêtre de la RATP) Joseph Bancharel et de Marie-Louise Bergheaud, qui s'est occupée de son fils. Dès sa jeunesse, il développe un goût pour le jeu d'acteur, n'hésitant pas à imiter ses professeurs à l'Institution Saint-Nicolas. Rapidement, il développe le souhait de devenir prêtre, avant de changer d'avis pour rejoindre l'Ecole centrale d'électricité. Il ne restera pas longtemps dans cette école d'ingénieurs, développant un goût pour la comédie. C'est à ce moment-là qu'il entre au cours Bauer-Thérond. "J'y ai rencontré Michel Piccoli, Anouk Aimée, Françoise Arnoul ou encore Luis Mariano. J'ai commencé là et suis allé chez René Simon et ai ensuite immédiatement été engagé au théâtre [à la fin des années 1940]. J'ai enchaîné pièce sur pièce sans temps mort" raconte-t-il à Chronique Disney.

Roger Carel est probablement le plus célèbre comédien de doublage français. Les plus jeunes (et les moins jeunes !) ont certainement reconnu sa voix dans plusieurs films Disney : il en a interprété une quarantaine au cours de sa vie. Il est notamment connu pour avoir prêté sa voix à Winnie l'Ourson, Coco Lapin, Porcinet, mais surtout l'incontournable Mickey Mouse. En résumé, on peut également le reconnaître dans le deuxième doublage de Pinocchio où il fait Jiminy Cricket, dans Dumbo (Timothée), dans Le livre de la Jungle (le serpent Kaa), dans Alice au pays des merveilles (le chat de Cheschire), ou encore dans Bernard et Bianca (Bernard).

En dehors des films Disney, Roger Carel est connu pour avoir prêté sa voix à Astérix. Il joue le célèbre Gaulois dès 1967, dans le dessin animé Astérix le Gaulois. Il renouvellera l'expérience dans Astérix et Cléopatre (1968), Les douze travaux d'Astérix (1976), Astérix et la surprise de César (1985), Astérix chez les Bretons (1986), Astérix et le coup du menhir (1989), Astérix et les Indiens (1994) et Astérix et les Vikings (2006). Il a également doublé le personnage à la télévision et dans les jeux vidéos dérivés. En 2014, il annonce que le doublage d'Astérix et le domaine des Dieux sera son dernier, que ça soit dans le rôle du guerrier gaulois moustachu mais aussi de toute sa carrière : il prend cette année-là sa retraite !

Roger Carel a eu une carrière prolifique dans le doublage. Il a également doublé plusieurs acteurs américains : il était la voix française de Peter Sellers, Peter Ustinov et Jack Lemmon pour ne citer qu'eux.

Concernant ce qui l'a amené à faire du doublage, l'acteur raconte "Un jour, un monsieur est venu me voir après un spectacle en me disant que je faisais des choses très différentes et si cela m'intéressait de faire du doublage de film. Je me suis dit pourquoi pas et j'ai commencé par le doublage de La Belle de Moscou (…). Et comme je faisais souvent des imitations et que je faisais dorénavant partie du monde du doublage, des gens de chez Disney m'ont proposé de faire des voix de dessins animés." Grâce à sa capacité à transformer sa voix, Roger Carel a eu une carrière prolifique qu'il explique par sa passion pour son métier sur Europe 1. "Ma recette de potion magique, ça a été ce métier merveilleux qui m'a entretenu merveilleusement, j'ai eu la chance de beaucoup jouer. Théâtre, télé, doublage. Quand on a le bonheur, on vieillit moins vite !"

Roger Carel est également reconnaissable pour les amateurs d'oeuvres policières, et particulièrement du petit détective belge et moustachu d'Agatha Christie. Car c'est bien lui qui double Hercule Poirot ! On peut entendre sa voix dans l'adaptation cinématographique de Mort sur le Nil, où il est la voix française de Peter Ustinov, qui joue le personnage iconique. Il double également David Suchet dans les saisons 1 à 12 de la série Hercule Poirot, régulièrement visible à la télévision.

Durant une grande partie de sa vie, Roger Carel a vécu à Villemomble, commune de près de 30 000 habitants de Seine-Saint-Denis. Toutefois, il se rendait également régulièrement à Villejésus, où il possédait une résidence secondaire en Charente. C'est dans ce village, où se trouve le caveau familial, qu'il repose, mourant le 11 septembre 2020 à Aigre, 2 kilomètres plus loin.

La mort de Roger Carel n'a été médiatisée que sur le tard. Le comédien de doublage est décédé le 11 septembre 2020, et la mauvaise nouvelle a été partagée au Parisien que le 18 septembre 2020, par son fils. Ce dernier a précisé qu'il ne souhaitait pas éprouver davantage la veuve de Roger Carel en la soumettant à des appels de journaliste ou à des hommages. La cause de sa mort n'a néanmoins pas encore été précisée : âgée de 93 ans, il est possible qu'il soit mort naturellement.