Roger Carel : le doubleur d'Astérix est mort, retour sur sa carrière

ROGER CAREL - Légende française du doublage, Roger Carel est mort à l'âge de 93 ans.Il est connu pour avoir doublé Asterix, C-3PO mais aussi des personnages de dessin animé.

[Mis à jour le 18 septembre 2020 à 11h37] C'est une grande voix du doublage qui s'est éteint. L'acteur Roger Carel, Roger Bancharel de son vrai nom, est décédé le 11 septembre, nous apprend Le Parisien. Il avait 93 ans. Les obsèques du comédien, connu pour avoir doublé Astérix, mais aussi plusieurs personnages de saga et de dessins animés,ont eu lieu jeudi dernier à Villejésus, en Charente, dans l'intimité. "Nous n'avons pas souhaité communiquer sur son décès, pour préserver son épouse, fortement bouleversée, explique son fils au média français. Nous ne souhaitions pas qu'elle soit assaillie de messages par les gens de la profession, ou des journalistes".

En dehors du rôle d'Astérix, Roger Carel est aussi connu pour avoir interprété une quarantaine de personnages Disney. Il a ainsi prêté sa voix à Winnie l'Ourson, Coco Lapin et Porcinet, au serpent Kaa dans Le Livre de la jungle, à Bernard dans Les Aventures de Bernard et Bianca ou encore à Chafouin dans Alice au Pays des Merveilles. Pour des films lives, il a participé à plusieurs grosses productions en interprétant C-3PO dans la saga Star Wars et Horace Slughorn dans Harry Potter et le Prince de sang-mêlé. Plusieurs célèbres personnages peuvent encore être ajoutés à sa voxographie avec Mickey Mouse, Kermit la grenouille ou Benny Hill.

Le parcours de Roger Carel

Pourtant, Roger Carel n'était pas destiné à faire du doublage au départ puisque sa première vocation était de devenir prêtre. Il entre ensuite dans une école d'ingénieur mais décide d'abandonner. C'est à ce moment-là qu'il se dirige vers la comédie en allant au cours Bauer-Thérond. "J'y ai rencontré Michel Piccoli, Anouk Aimée, Françoise Arnoul ou encore Luis Mariano. J'ai commencé là et suis allé chez René Simon et ai ensuite immédiatement été engagé au théâtre [à la fin des années 1940]. J'ai enchaîné pièce sur pièce sans temps mort" raconte-t-il à Chronique Disney. Lors des années 50, il apparaît au cinéma puis participe aux Grosses Têtes sur RTL trente ans plus tard.

Roger Carel et le doublage

Concernant ce qui l'a amené à faire du doublage, l'acteur raconte "Un jour, un monsieur est venu me voir après un spectacle en me disant que je faisais des choses très différentes et si cela m'intéressait de faire du doublage de film. Je me suis dit pourquoi pas et j'ai commencé par le doublage de La Belle de Moscou (…). Et comme je faisais souvent des imitations et que je faisais dorénavant partie du monde du doublage, des gens de chez Disney m'ont proposé de faire des voix de dessins animés." Grâce à sa capacité à transformer sa voix, Roger Carel a eu une carrière prolifique qu'il explique par sa passion pour son métier sur Europe 1. "Ma recette de potion magique, ça a été ce métier merveilleux qui m'a entretenu merveilleusement, j'ai eu la chance de beaucoup jouer. Théâtre, télé, doublage. Quand on a le bonheur, on vieillit moins vite !"