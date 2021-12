"Gérard Depardieu : qui est Charlotte Arnould, qui accuse l'acteur de viols ?"

GERARD DEPARDIEU. La comédienne Charlotte Arnould a pris la parole sur les réseaux sociaux pour révéler être la jeune femme qui a porté plainte pour viols et agressions sexuelles contre Gérard Depardieu.

[Mis à jour le 17 décembre 2021 à 10h08] Le 16 décembre 2021, Charlotte Arnould révéle sur les réseaux sociaux être la jeune femme qui a porté plainte pour viols et agressions sexuelles contre Gérard Depardieu. "Aujourd'hui, j'ai besoin de vivre dans la vérité, écrit-elle sur Twitter. Je vis cachée et dans le silence. Ce n'est plus supportable. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai été violée par Gérard Depardieu en août 2018. Cela fait un an qu'il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre." Charlotte Arnould est une comédienne et danseuse de 25 ans originaire du Jura. Elle est surtout apparue au théâtre et dans des court-métrages. Son père était un ami de l'acteur.

En août 2018, on apprend qu'une jeune actrice d'une vingtaine d'année dénonce des faits de viols et agressions sexuelles à la gendarmerie de Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône. Elle affirme avoir été violée à deux reprises par Gérard Depardieu dans son domicile parisien, durant l'été 2018. De son côté, le géant du cinéma français dément fermement ses accusations. L'enquête avait d'abord été classée sans suite en 2019, avant que la plaignante ne se constitue partie civile à l'été 2020. L'acteur de 72 ans a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles le 16 décembre 2020.

Je suis la victime de Depardieu..

Ça fait un an pile quil est mis en examen.

Je ne peux plus me taire

Gérard Depardieu est né le 27 décembre 1948. Acteur, producteur, homme d'affaires français, ambassadeur culturel du Monténégro et citoyen russe, Gérard Depardieu fait souvent parler de lui grâce à ses nombreuses casquettes. Enfant pauvre, il est devenu, à force de travail, un acteur incontournable du cinéma français. Il a tourné avec les plus grands cinéastes tels que Jean-Luc Godard et Alain Resnais.

Gérard Depardieu grandit dans la pauvreté, avec un père ouvrier et violent et une mère au foyer. Il est entouré de cinq frères et sœurs. N'allant pratiquement pas l'école, qu'il quitte officiellement à 13 ans, il est en partie analphabète et bègue. Durant son adolescence, pour gagner de l'argent, il fait de la contrebande et vole de temps en temps. Il enchaîne ensuite quelques petits boulots : apprenti dans une imprimerie du groupe de presse Centre France, de la boxe clandestine ou encore plagiste à La Garoupe sur le Cap d'Antibes.

Ses débuts d'acteur et ses premiers succès

En 1963, il monte à Paris et suit des cours de comédie au Théâtre national populaire puis ensuite les cours de Jean-Laurent Cochet au théâtre Edouard VII. En 1970, il épouse Elisabeth Guignot qui lui présente notamment Jacques Demy et Agnès Varda, pour qui il fait le baby-sitter. Dans le même temps, il rattrape ses lacunes en culture, lit les grands textes classiques et corrige son élocution et sa mémoire. En 1965, il fait ses premiers pas devant la caméra dans le court-métrage "Le Beatnik et le Minet" de Roger Leenhardt. Il a ensuite des petits rôles dans "Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques" de Michel Audiard et "Un peu de soleil dans l'eau froide" de Jacques Deray, au début des années 70. Il joue également au théâtre où il rencontre Marguerite Duras, qui lui offre un rôle dans "Nathalie Granger" et "La Femme du Gange".

C'est grâce à son rôle de gentil voyou dans "Les Valseuses", de Bertrand Blier, en 1974, que Gérard Depardieu rencontre le succès. Il enchaîne ensuite les films en compagnie de cinéastes et d'acteurs et actrices de renom. Ainsi, il joue aux côtés de Robert de Niro dans "1900" de Bernardo Bertolucci et de Coluche dans "Inspecteur la Bavure" de Claude Zidi. Bien qu'étant fidèle à Bertrand Blier, Gérard Depardieu tourne pour d'autres cinéastes français tels que Maurice Pialat avec quatre films, Alain Resnais et François Truffaut, notamment dans "Le dernier métro", pour lequel il reçoit le César du meilleur acteur en 1981. Il joue aussi fréquemment des personnages provenant de la littérature française et historiques, comme par exemple dans "Danton" d'Andrzej Wajda en 1982, "Jean de Florette" de Claude Berri en 1986 et "1492 : Christophe Colomb" de Ridley Scott en 1992. Depardieu impressionne pour son jeu, certes, mais également pour sa capacité à changer de registre.

En 1990, Gérard Depardieu marque les esprits dans "Cyrano de Bergerac". Originellement pièce de théâtre écrite par Edmond Rostand, elle est adaptée en film par Jean-Paul Rappeneau. Cette pièce met en scène Cyrano, poète mais homme laid, fou d'amour pour sa cousine Roxane. Malheureusement celle-ci n'a d'yeux que pour Christian de Neuvillette. Le concerné, maladroit pour s'exprimer, demande de l'aide à Cyrano pour la conquérir. Le poète l'aide ainsi avec de belles paroles. Mais Cyrano et Christian sont ensuite mobilisés dans la guerre contre l'Espagne. Christian découvre alors l'amour que Cyrano porte à Roxane et décide donc de tout lui avouer, sauf qu'il meurt lors d'une offensive. 15 ans plus tard, la supercherie est découverte par Roxane, lors de la visite de Cyrano, mourant, dans son couvent. Depardieu obtient le rôle-titre de Cyrano. Cette interprétation reste dans les mémoires. Il reçoit de nouveau grâce à ce rôle le César du meilleur acteur, qu'on peut retrouver dans la maison d'Edmond Rostand à Cambo-les-bains, et également le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes et une nomination de meilleur acteur au BAFTA et aux Oscars.

Notoriété internationale

Grâce au succès de "Cyrano de Bergerac", le cinéma américain lui tend les bras et il obtient le premier rôle dans le film "Green Card" de Peter Weir. Il remporte grâce à ce film un Golden Globe du meilleur acteur de comédie. Mais, suite à une interview mal traduite dans le magazine "Time" en février 1991, Depardieu est empêtré dans un scandale, ce qui lui vaut de perdre son statut de favori aux Etats-Unis, et spécialement pour l'Oscar du meilleur acteur.

Il continue donc de tourner en France, principalement dans des films populaires et des comédies. Il va ainsi commencer à incarner le célèbre personnage de bande-dessinée "Obélix" dans "Astérix et Obélix contre César" de Claude Zidi, en 1999 et "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" d'Alain Chabat, en 2002. Cela marque plus encore sa renommée. Dans les années 2000 et 2010, Gérard Depardieu tourne principalement dans des comédies telles que "Boudu" de Gérard Jugnot, "Coco" de Gad Elmaleh, "Mammuth" et "Potiche" de François Ozon.

Gérard Depardieu joue également dans des téléfilms, comme "Le Comte de Monte-Cristo", "Balzac" et "Les Misérables". Ce dernier, diffusé en quatre épisodes en septembre 2000 sur TF1, est une adaptation de l'œuvre éponyme de Victor Hugo. Gérard Depardieu campe Jean Valjean aux côtés de Christian Clavier en Thénardier, John Malkovich en Javert et Virginie Ledoyen et Charlotte Gainsbourg en Cosette et Fantine. Depardieu devient donc un des nombreux acteurs à avoir interpréter et marquer ce personnage de son empreinte.

Le 11 avril 1970, Gérard Depardieu épouse l'actrice Elisabeth Guignot. Ensemble ils ont deux enfants : Guillaume (1971-2008) et Julie, née en 1973. Ils se séparent en 1992 mais ne divorcent qu'en 2006. Il fréquente ensuite Karine Silla et ont une fille, Roxane, née en 1992. De 1996 à 2005, il a une relation avec l'actrice Carole Bouquet et en même temps, de 2001 à 2006, avec Hélène Bizot. Ils ont un fils, prénommé Jean, né le 14 juillet 2006. Clémence Igou, responsable marketing d'un domaine viticole en Toscane, est sa compagne depuis 2005.

Gérard Depardieu et son fils Guillaume partageaient une relation conflictuelle. Le fils détestait son père, le traitant souvent de "con". Celui-ci étant souvent absent, Guillaume ne supportait pas d'être le "fils de" et voulait absolument réussir sans être dans l'ombre de son père. Ce défi, Guillaume Depardieu va le relever non sans difficultés. Après avoir fait deux ans de prison pour possession et trafic d'héroïne, il remporte le César du meilleur espoir masculin et le prix Jean Gabin en 1996, pour "Les Apprentis". Mais une succession d'accidents et de problèmes de santé l'amène à contracter une pneumonie, qui entraîne son décès le 13 octobre 2008, à 37 ans. Gérard Depardieu, qui admet qu'il n'était pas souvent présent, pense en revanche qu'il n'est pas responsable du destin tragique de son fils, mais que c'est surtout la justice française qui en est la cause comme il l'a affirmé auprès du Figaro.

La relation entre Gérard Depardieu et sa fille est moins conflictuelle mais tout aussi compliquée. Julie Depardieu a révélé que cela pouvait être difficile d'être la fille de Gérard Depardieu, un homme extravagant, ayant la frasque facile. En exemple, son intervention sur la scène des César lorsque sa fille reçoit le César du meilleur espoir féminin, en 2004. Mais elle explique qu'elle s'y est maintenant habituée.

Depuis 2010, cette dernière est en couple avec le chanteur et acteur Philippe Katerine. Et entre son père et son compagnon, le courant passe bien, comme elle l'a affirmé dans une interview pour Nice matin : "Gérard adore Philippe ! Il vient tout le temps chez nous, pour lui". Au point que le chanteur et comédien a invité son beau-père sur son album "Confession", dans un duo sur la chanson "Blond" qui parle de racisme.

Dans son autobiographie "Innocent", aux éditions Cherche-Midi, Gérard Depardieu révèle qu'il s'est converti à l'Islam dans les années 70 : "J'ai fréquenté la mosquée pendant deux ans. Je faisais les cinq prières par jour". Il ajoute : "Le vrai danger, c'est quand l'homme avec toute son arrogance, sa perversité et son ignorance se met à interpréter les textes sacrés dans le seul but, pas forcément conscient, de se mettre à la place de Dieu". Il conclut par : "Le vrai danger, ce n'est pas la foi, ça n'a jamais été la foi". Dans Le Parisien, Depardieu explique pourquoi cela n'a duré que deux ans : "J'ai été musulman deux ans dans les années 1970, c'était difficile, les cinq prières quotidiennes de l'islam, l'interdiction de manger du porc, ce qui n'est, entre nous, pas fondamental…", et explique également ce qui l'a poussé à cette conversion : "Ma jeunesse. La philosophie. La lecture du "Chant du monde", de Jean Giono, de la Bible, des romans de science-fiction, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, du Coran, du Talmud…", mais aussi la chanteuse égyptienne Oum Kalthoum.

Tout au long de sa vie, Gérard Depardieu n'a pas hésité à montrer son soutien à des hommes et des partis politiques. Tout d'abord dans les années 1980, il soutient la gauche et en particulier François Mitterand pour sa réélection. Celui-ci est effectivement réélu et lui décerne la Légion d'honneur. A partir des années 1990, il soutient le Parti communiste français puis ensuite les Verts. A partir de 2007, Depardieu se tourne vers la droite en soutenant Nicolas Sarkozy.

Il a été ami avec Fidel Castro et a soutenu en 2012 Ramzan Kadyrov, alors président de la Tchétchénie et accusé de violer les droits de l'homme dans son pays, et également Islom Karimov, président de l'Ouzbékistan, accusé lui aussi de violer les mêmes droits dans son pays. En février 2013, il reçoit un appartement de cinq pièces de la part de Ramzan Kadyrov, puis en novembre 2019, il devient l'ambassadeur du tourisme pour l'Ouzbékistan en France.

En 2012, une polémique éclate sur un possible exil fiscal de la part de l'acteur. Cela fait suite à l'achat d'une propriété à Néchin en Belgique. Suite à cela, Gérard Depardieu décide de renoncer à la sécurité sociale en France et aux avantages de son passeport français, au travers d'une lettre ouverte adressée au Premier ministre.

Le 3 janvier 2013, Gérard Depardieu obtient la citoyenneté russe par le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine. L'acteur en avait fait la demande par lettre : il aime en effet Poutine, la Russie, son histoire et ses écrivains. Dès que Depardieu passe en Russie, il y est très bien accueilli.

Gérard Depardieu possède un important patrimoine. Il possède des vignobles en France, en Italie, au Maroc et en Algérie. Il crée la société "La Clé du terroir" avec Bernard Magrez, afin d'acquérir et de promouvoir de nouveaux domaines viticoles. De plus, il investit dans de grands restaurants, hôtel, brasserie, cave-restaurant et poissonnerie, tous se situant dans la rue du Cherche-Midi à Paris. Il fonde également sa propre société de production, "DD Productions", en 1983 et crée le festival "Un Réalisateur dans la Ville" à Nîmes, en 2005. Il continue d'investir, notamment dans l'exploration pétrolière à Cuba en 1999 et dans des établissements gastronomiques en Belgique en 2012-2013. Là-bas, il devient propriétaire d'une agence immobilière. En Russie, il crée sa société en ayant le statut d'auto-entrepreneur et possède des activités dans le cinéma, le commerce, la restauration, l'immobilier et le tourisme. En décembre 2012, son patrimoine est estimé à 120 millions de dollars, d'après le quotidien économique américain The Wall Street Journal.

En 1988, il serait le troisième acteur français le mieux payé, avec des cachets qui se situent entre 2 et 5 millions de francs par film. D'après Le Figaro, en 2002 sa rémunération s'élève à 2,04 millions d'euros (hors télévision et théâtre). En 2004, il est troisième du classement avec 3,35 millions et en 2005, il devient de nouveau l'acteur français le mieux payé avec 3,2 millions d'euros. Il reprend ce statut en 2008, avec 3,54 millions d'euros. Une partie des revenus de Depardieu se fait grâce à la publicité, comme par exemple avec la promotion des sauces Barilla, dans les années 1990, où il a touché 7 millions de francs. Selon le palmarès 2012 du Figaro, il est le deuxième acteur français le mieux payé avec des revenus qui s'élèvent à 2,3 millions d'euros.

Gérard Depardieu a été mis en examen le 16 décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles. C'est ce qu'a appris l'AFP de sources judiciaires le 23 février 2021. Pour rappel, l'enquête, qui a débuté en 2018, a été classée sans suite par le parquet de Paris en 2019. La plaignante s'est toutefois constituée partie civile, ce qui a automatiquement conduit à la réouverture des investigations, menée par une juge d'instruction, à l'été 2020. La magistrate en charge du dossier a estimé, suite à un interrogatoire du 16 décembre 2020, qu'il existait des "indices grave ou concordants" que le comédien septuagénaire ait pu commettre les faits dénoncés.

En août 2018, une jeune actrice d'une vingtaine d'année dénonce des faits de viols et agressions sexuelles à la gendarmerie de Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône. Elle affirme avoir été violée à deux reprises par le géant du cinéma français dans son domicile parisien, durant l'été 2018. De son côté, Gérard Depardieu dément fermement ses accusations. Selon son avocat, Me Hervé Témime, l'acteur de 72 ans "conteste totalement les faits qui lui sont reprochés". Il "déplore" également que "cette information soit rendue publique." Auprès de Franceinfo, il a rappelé que son client "conteste fermement ces faits et a le droit d'être défendu et on doit considérer comme présumé innocent." La mise en examen de Gérard Depardieu change beaucoup de choses dans l'affaire. D'abord, ce statut stipule que la juge d'instruction en charge de l'enquête a estimé qu'il existait des "indices grave ou concordants" contre l'acteur. Par ailleurs, le fait que Gérard Depardieu soit mis en examen fait qu'il peut se défendre activement au cours de la procédure. La mise en examen peut également déboucher, à terme, sur un éventuel procès.

"Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien contre moi et donc je suis très serein", a affirmé Gérard Depardieu dans les colonnes du média italien Il Repubblica, quelques jours seulement après que sa mise en examen pour viols et agression sexuelles n'ait été médiatisée. S'il avoue ressentir "de la tristesse et de la perplexité" face à cette affaire, l'acteur de 72 ans assure, tout en critiquant le flot médiatique autour de cette affaire, que les accusations à son encontre sont "complètement infondées". "Pour moi, l'enquête a été close faute de preuves. Au tribunal, je réaffirmerai mon innocence. Je suis innocent et je n'ai rien à craindre."